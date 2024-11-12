Тихановская о Трампе: Демсилы могут работать с новыми людьми

Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о том, готовы ли белорусские демсилы к новому президентскому сроку Дональда Трампа в США и к смене власти в Германии после распада правящей коалиции.

В США президентские выборы выиграл Дональд Трамп, в Германии распалась правящая коалиция, с представителями которой Светлана Тихановская и ее соратники поддерживали контакты. Досрочные выборы в ФРГ могут пройти уже 23 февраля. Готовы ли белорусские демсилы к таким переменам? Что, если новые власти в ряде стран Запада откажутся поддерживать белорусов? На эти вопросы в интервью DW ответила лидер демсил Светлана Тихановская во время визита в Берлин, который состоялся 8-9 ноября.

DW: В США пришел к власти Дональд Трамп, в Германии распалась коалиция, которая поддерживала белорусские демсилы. Как вы восприняли эти две новости?

Светлана Тихановская: Так работает демократия. В США была очень жесткая гонка до последнего. И, конечно, лучше иметь такие выборы, даже если кандидат кому-то не угоден, чем стерильную тишину или "недовыборы", как в Беларуси. Демократические процессы иногда тяжелые, иногда не вовремя - в Германии, когда требуется единство Европы, происходят такие изменения. Но это демократические процессы.

На протяжении последних четырех лет мы работали в обеих странах со всеми партиями. И мы всегда ощущали поддержку от всех партий, в Германии это были практически все партии: здесь их очень много. Мы часто встречались и с главой МИД Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), и с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), недавно я встречалась с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).

Я не думаю, что мы будем испытывать какие-то трудности, если к власти придут новые люди. За четыре года мы смогли получить поддержку нашего стремления к демократическим переменам в Беларуси. Не думаю, что в США или в Германии будет какая-то другая политика по отношению к нашей стране. Нам очень важно, чтобы такая же политика поддержки сохранялась - и по отношению к Украине, и по отношению к Беларуси, потому что наша победа над диктатурой во многом зависит от поддержки мощных демократических стран.

- На установление тесных контактов, как у вас, например, с Анналеной Бербок, нужно время, интенсивная работа. Вы готовы к тому, что новое правительство в двух этих странах не поддержит, по крайней мере, в такой мере, как раньше, демсилы Беларуси?

- Даже если политик вообще не знает о Беларуси, о том, что там происходит, это наша работа - донести информацию, рассказать, почему важно поддерживать демократические силы, а не режимы и не тиранов. Конечно, политика страны имеет большое значение, отношение жителей этой страны к ситуации. Было много заявлений о том, что США Украину не будут поддерживать.

Но я думаю, что Трамп как новый президент понимает настроения американцев, что американцы понимают: за демократию нужно бороться, нужно, чтобы Украина одержала победу, нужно помогать белорусам, и это должно стать политикой президента. Если для немцев важно поддерживать Украину, важно поддерживать белорусов в их стремлении к демократии, то политики не могут закрыть глаза на желание своих граждан. Время, конечно, это может занять, но тут работа и демсил, и диаспор, и, конечно, работа медиа огромная.

- Но ведь вопрос действительно в том, хотят ли люди в этих странах поддерживать Беларусь и Украину. Усиливается усталость от войны и от напряженной обстановки, многим хочется, чтобы ситуация быстрее разрешилась. Но решения, которые иногда предлагаются, не в интересах властей Украины и не в интересах, наверное, демократических сил Беларуси. Если такие настроения начнут преобладать, готовы ли демсилы к тому, что придется работать без помощи Запада? Есть ли "план Б"?

- Наша задача, чтобы такие времена не настали. И задача демократически настроенных белорусов и, конечно же, украинцев и жителей других стран, на чью независимость посягают, объяснять, почему нельзя устать от этого. Сейчас мы боремся не локально, не в Беларуси, не в Украине. Мы боремся против глобальных тиранов, которые объединяются. Я не думаю, что такое в мире может случиться, что демократические страны откажутся от защиты демократии.

- Много непредсказуемого происходило в последнее время в мире. Поэтому я пытаюсь понять, готовитесь ли вы к разным сценариям, если что-то пойдет не так, как шло последние четыре года.

- Сценарии могут быть разными. И я всегда говорю белорусам, что никто не спасет Беларусь, кроме нас самих. То, что нас поддерживают наши союзники, очень хорошо. Но они не придут и не заменят Лукашенко. Это должны сделать мы, белорусы. Поэтому наша задача - оставаться вместе. Наша задача - оставаться принципиальными в нашей позиции. Наша задача - самим не идти на сделки с совестью, не идти на сделки с режимом, потому что это покажет, что мы не готовы бороться за нашу страну, не готовы бороться за наших политзаключенных. Если мы не готовы, почему должны это делать наши наши демократические партнеры?

- Давайте вернемся к США. У вас уже был контакт после победы Трампа с кем-то из республиканцев?

-У нас есть контакты с командой Дональда Трампа, были на протяжении всех четырех лет контакты с республиканцами. Возможно, мы в ближайшее время отправим делегацию демсил в Америку для встреч не на высшем уровне, а на рабочем. Нужно открывать Беларусь, возможно, людям, для которых наша страна вообще серая зона. Такое бывает. И начинать работать вместе.