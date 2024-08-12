Белорусские демсилы спорят о статусе Светланы Тихановской

По мнению "оппозиции к оппозиции", продление легитимности Светланы Тихановской ведет к "несменяемости", поэтому в 2025 году необходимы выборы лидера.

На конференции "Новая Беларусь" 4 августа ее участники подписали протокол о взаимодействии между демократическими силами. Казалось бы, оппозиция договорилась. Но уже 8 августа начались жаркие дебаты. Согласно протоколу, Светлана Тихановская будет исполнять роль национального лидера "до проведения честных и свободных выборов в Беларуси" или пока сама не решит уйти. Не всем представителям демсил понравилось такое "продление полномочий".

DW поговорила со сторонниками и противниками Тихановской как легитимного национального лидера.

Латушко: "Самое прагматичное решение"

Политик, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко считает решение, принятое на конференции, правильным. "Речь не идет о "диктатуре" или "монархии", потому что речь не идет о власти. Светлана Тихановская, Объединенный переходный кабинет и Координационный совет (КС) не обладают властными полномочиями. Они создают системную альтернативу режиму Лукашенко, впервые в истории белорусского демократического движения. Уничтожение этой альтернативы приведет к тому, что у Лукашенко не будет препятствий вести напрямую диалог с Западом и договариваться, чтобы все закрыли глаза на его преступления и все пошло, как раньше", - считает политик.

По его мнению, согласование статуса Тихановской как национального лидера, пока она сама не захочет уйти, это "не лучшее и не самое простое решение, но на сегодня самое реальное и прагматичное".

Глава НАУ Павел Латушко Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Ответ на вопрос, почему именно Тихановская, на взгляд Латушко, очевиден: "Давайте будет реалистами и прагматиками. Светлана Тихановская в 2020 году получила поддержку миллионов белорусов, фактически победила на выборах, - говорит политик. - На сегодняшний день говорить, что это можно повторить в ходе предстоящих так называемых выборов (2025 года. - Ред.) не приходится".

Выборы в КС показали, что онлайн голосуют не многие. КС избрали 6723 белоруса, из которых большинство находилось вне страны. "Получим мы 10, 20, даже 100 тысяч голосов - это будет не релеватно”, - считает Латушко. По его мнению, в таком случае "рассыплется системность демсил", пострадает легитимность, а Лукашенко как раз выиграет - диалог станут вести с ним, то есть "страница перевернута, все забыто".

Егоров: "Одни выборы не обеспечивают вечную поддержку"

Политики Вадим Прокопьев, Андрей Егоров и Александр Кнырович от имени фракции Координационного совета "Беларусы" заявили, что "бессрочное продление мандата Светланы Тихановской в качестве национальной лидерки" недопустимо и "подрывает доверие к демсилам". По их мнению, с 9 августа 2025 года мандат Тихановской будет недействительным "до прохождения новой процедуры подтверждения". Что за процедура, не уточняется.

"Вопросы лидерства внутри демсил должны решаться на принципах демократических процедур, и автоматическое продление полномочий выглядит как их подрыв", - объясняет позицию в комментарии DW Андрей Егоров, экс-спикер Координационного совета.

Андрей Егоров, экс-спикер Координационного совета Фото: Igor Burdyga/DW

По его мнению, лишение Тихановской звания национального лидера не разрушит системную альтернативу Лукашенко, а противодействие этому - попытка избежать "конкурентных процедур смены лидерства".

Выборы лидера демсил внутри них самих - возможны, считает Егоров, и приводит в пример избрание КС. "Мы способны организовать процедуру, доступную для граждан", - уверен Егоров. По его мнению, возможность проголосовать при этом была "у всех, в том числе у тех, кто находится в Беларуси".

Варианты избрания лидера он называет разные - праймериз, ступенчатые выборы, демократические конгрессы и так далее.

В оппозиции - раскол?

Если Тихановская останется на позиции национального лидера еще, например, на 10 лет, то демсилам грозит "закоснелость системы, несменяемость стратегии", отсутствие подотчетности лидеров, падение эффективности и превращение в "очередное символическое представительство, которое ни на что не влияет", считает Андрей Егоров. По его словам, это уже происходит, политики не воспринимают реальность, а "живут в представлениях 2020 года".

"В белорусской демократической оппозиции идут споры, но она сохраняет внутреннее единство. Это здоровая ситуация", - опровергает упреки в склоках экс-спикер КС.

По его словам, сменяемость стратегий действий и лиц - это именно то, как работает демократия. "Я бы не обращал внимания на споры. А вот когда этих споров нет, а есть одна правильная линия, - куда более опасно для демсил, чем отсутствие единства", - считает Егоров.

"Без Тихановской будет сложно"

По мнению главного советника Светланы Тихановской Франака Вячорки, вопрос ее легитимности "преувеличен и в основном используется пропагандой". "Сегодня Светлана Тихановская имеет международное признание, доверие и легитимность, завоеванные не только выборами 2020 года, но и ее деятельностью в последние годы. Те, кто считает Тихоновскую легитимной, продолжат считать ее легитимной и после 2025 года", - считает Вячорка.

Что касается западных партнеров, то вопросы о легитимности от них звучат не часто, говорит советник Тихановской. "Все понимают, что выборы Лукашенко в 2025 году не будут законными и справедливыми. Даже если кто-то скажет, что все, Тихановская нелегитимна - и что, Лукашенко снова президент? Демократические силы показали себя надежными партнерами, думаю, отношения с ними будут продолжаться”, - считает он.

Франак Вячорка и Светлана Тихановская Фото: DW

Ослабление Тихановской - в интересах Лукашенко и путинского режима, чтобы "перевернуть страницу", остановить политическую альтернативу и заморозить Беларусь в диктатуре, считает Вячорка. Сегодня у Тихановской есть возможность говорить от имени демократически настроенных белорусов, поднимать вопрос о политзаключенных, поддержке СМИ и правозащитников, напоминает Вячорка, и это "мощный инструмент, которым обладают демсилы Беларуси, и которого нет у многих других народов в аналогичной ситуации".

На случай, если Тихановская решит уйти, нужно строить альтернативные институты, которые смогут работать и существовать независимо от личностей, уточняет Вячорка. "Это и ОПК, и КС. Но без Тихановской открыть любую дверь будет очень сложно. Ситуация может измениться, если освободят политзаключенных. Выйдут на свободу политические лидеры - тогда может измениться и конфигурация демократических сил", - считает советник Тихановской.