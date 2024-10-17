Павел Латушко: Нельзя превращать Беларусь в Северную Корею

Глава НАУ Павел Латушко рассказал DW о том, чего белорусские демсилы ждут от Евросоюза, почему стратегия ЕС в 2020 году оказалась неверной и какую ошибку допустил Запад по отношению к Лукашенко.

На конференции "Форум будущего Беларуси", которая состоялась 14-15 октября в Берлине, корреспондентка DW встретилась с главой Народного антикризисного управления (НАУ) Павлом Латушко и поговорила с ним о том, как Европейский Союз и Германия могут помочь демсилам и белорусскому обществу.

DW: Мы с вами беседуем на конференции в Берлине. Как известно, Германия уже давно выступает в поддержку демократической Беларуси. Расскажите, с каким запросом вы приехали в этот раз?

Павел Латушко: Принятие бундестагом резолюции год тому назад я в тот момент оценивал очень позитивно. Я даже скажу больше - я сделал очень много копий этого документа и раздал многим парламентариям в различных странах мира, как пример для возможного подражания. На мой взгляд, это серьезный документ, который может быть положен в основу реальной стратегии действий со стороны правительства Германии. Если бы стратегия была принята в целом Европейским Союзом, это могло бы вызвать серьезный эффект.

Важное осознание, если уже говорим сегодня по итогам года после принятия резолюции, это то, что будущее демократической Беларуси несовместимо с заигрыванием с режимом Александра Лукашенко. Будучи с той стороны, в системе, я понимаю, что на протяжении этих 30 лет мы видели попытки фальшивых тезисов со стороны режима и повторение одного и того же цикла - он шел на какие-то псевдокосметические уступки, но это приводило к еще более негативным последствиям, как мы наблюдаем сейчас. Я говорю о тысячах политзаключенных, поддержке агрессии против Украины, массовых репрессиях в стране, миграционной войне и так далее.

Конференция "Форум будущего Беларуси" Фото: DW

Мы говорим о том, что нужны проактивные действия, а не реактивные. То есть, не тогда, когда Запад запаздывает в своей реакции на то, что происходит в Беларуси - и так произошло, к сожалению, в 2020 году. Если бы в 2020 году была проактивная реакция Запада, то Беларусь сегодня была бы демократической страной. И даже ужасающая война, которую Россия ведет при поддержке режима Лукашенко против Украины, может, все равно была бы, но таких негативных последствий она бы не имела.

- Что вы имеете в виду под проактивными действиями? Какой реакции со стороны Евросоюза не хватило в 2020 году?

- Я помню, что тогда у меня было очень много встреч с министрами иностранных дел, в том числе, и с госминистром в МИД Германии, здесь, где я говорил, что нужны шокирующие быстрые санкции, которые просто повалят режим с ног. Тогда мы обращались к европейцам, но санкции были приняты лишь по истечении нескольких месяцев и очень слабый пакет, который, кстати, даже не включал самого Лукашенко. Беседуя с министром иностранных дел в Швеции, в тот момент, я спросил: "Почему, почему вы не вносите в санкционный пакет Лукашенко?" Мне ответили: "Мы хотим оставить дверь открытой для диалога с Лукашенко". И в этом была ошибка. С тем человеком, который пошел на преступления, дал приказ убивать, стрелять белорусов, пытать, тысячами сажать в камеру, кто-то хотел еще договориться?

Поэтому на сегодняшний день нельзя повторить этой ошибки. Нужна проактивная стратегия, прежде всего, это поддержка институтов, которые создали демократические силы. Мы говорим о проактивной стратегии поддержки независимых СМИ, белорусской идентичности. Нельзя закрывать границу для белорусов, нельзя превращать Беларусь в Северную Корею. Очень важно осознать, что если сегодня запечатать белорусов на территории Беларуси, то это будет Северная Корея.

Я понимаю правительства многих стран, которые вкладывают огромные ресурсы в того, чтобы обеспечить свою безопасность. Будучи премьер-министром страны, я бы делал то же самое, я бы инвестировал в безопасность своей страны и народа, потому что это моя обязанность. Но если мы говорим сегодня о белорусах, то белорусы в большинстве продемократичны, они против Лукашенко, и они против войны - это отличает нас от России. Сегодня нужно инвестировать в белорусское общество, потому что если этого не делать, то пройдет буквально несколько лет и на границе с ЕС окажется солдат - непонятно, с каким гражданством, непонятно, в каком мундире - не дай Бог с российским - но готовый напасть на Европейский Союз. И вот здесь нужно определить новое направление европейской стратегии - не псевдодиалог с Лукашенко, а поддержка белорусского общества.

- Абсолютно ясно, как можно поддерживать белорусское общество в изгнании. Но как можно поддержать белорусов внутри страны, учитывая, как вы сами говорите, что сейчас закрываются границы?

- Знаете, довольно символично, что мы с вами беседуем в Берлине, в городе, где когда-то была Берлинская стена. И вот сегодня на наших глазах, к сожалению, мы видим прообраз строительства такой стены между Беларусью и Евросоюзом.

Поэтому главное - выдача виз, максимально возможное упрощение процедуры получения виз. И здесь есть конфликт, ведь страны думают о своей национальной безопасности, когда выдают визы, но это все равно необходимо делать.

Важно также не закрывать пограничные переходы для людей, чтобы белорусы могли выезжать из страны. Важно открывать образовательные программы, прежде всего, в соседних европейских государствах. Важно поддерживать белорусскую идентичность - да, сегодня, может, и в эмиграции, но благодаря интернету, мы имеем возможность воздействовать. Важно поддерживать независимые СМИ, ведь Россия вкладывает миллиарды в то, чтобы изменить нашу ментальность, чтобы сделать нас русскими, чтобы мы начали поддерживать войну, а Европейский Союз дает миллионы. Но здесь же речь не о деньгах, здесь вопрос о стратегии - мы можем проиграть главную войну - за умы белорусов. Это и есть влияние во внутрь - массированная, активная поддержка независимых СМИ и всех институтов, которые борются за изменения внутри страны

Это должно быть приоритетом, но, конечно, не забывая, что за границей уже находится огромное количество белорусов, которые вынуждено покинули Беларусь и которых даже здесь режим продолжает преследовать. Мне кажется, важно сохранять национальную идентичность и здесь, ведь тогда у нас будет шанс, что, как минимум, 50% белорусов вернутся, а еще 50% - будут коммуницировать с будущей демократической Беларусью.

- Недавно стало известно, что Литва направила в Международный уголовный суд запрос о расследовании в отношении преступлений режима Лукашенко по отношению к белорусам. Есть ли какие-то новости?

- Для нас сейчас очень важно дополнять все доказательства, которые мы можем теперь передавать дополнительно в Офис прокурора МУС. И мы будем этим заниматься, как и делали при подготовке соответствующих материалов для правительства Литвы. Поэтому я предлагаю всем - кто готов дать показания о совершенных в отношении него или его близких преступлений против человечности - вы можете обращаться к нам, мы будем взаимодействовать с правозащитными организациями, с Международной платформой ответственности, которая работает в Дании.

Второе направление очень сложное и кропотливое - это адвокатирование у стран партнеров. Такое адвокатирование мы проводим и в ходе встреч с министром иностранных дел Германии, министром юстиции Германии, в бундестаге. Об этом мы говорим с польской стороной и со всеми Скандинавскими странами. У нас был закрытый брифинг. То есть, это будет кропотливое адвокатирование того, чтобы эти страны присоединились к обращению Литвы о рассмотрении ситуации Беларуси в связи с преступлениями против человечности в МУС.