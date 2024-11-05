От бойкота до Гайдукевича. Что делать белорусам на выборах?

Хотя демсилы Беларуси сразу же назвали грядущую избирательную кампанию "безвыборами", они предложили свои стратегии действий. Что делать белорусам во время выборов-2025 - разбирается DW.

Очередная президентская кампания в Беларуси состоится уже совсем скоро - 26 января 2025 года, хотя белорусское общество, кажется, еще не совсем отошло от выборов 2020 года. В стране до сих пор продолжаются масштабные репрессии, более 1300 человек признаны политзаключенными, а легитимность Александра Лукашенко не признают страны ЕС и США.

И хотя демсилы Беларуси согласны в том, что грядущее голосование нельзя назвать свободным и справедливым в текущих условиях, они предлагают различные стратегии для белорусов на эти выборы - от бойкота до голосования за Олега Гайдукевича. О том, есть ли в этих стратегиях рациональное зерно, DW поговорила с экспертами.

Стратегии демсил: "против всех", бойкот и голосовать за Гайдукевича

В день объявления даты следующих президентских выборов офис Светланы Тихановской, Объединенный переходный кабинет и Координационный совет выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусов прийти на участки для голосования в январе и выбрать графу "против всех". "Мы предлагаем выразить свой протест путем голосования против всех, кто крадет наше право голоса. Таким образом мы покажем, что белорусское общество по-прежнему выступает против Лукашенко и требует свободных и справедливых выборов", - говорится в заявлении.

Один из основателей Белорусского народного фронта, кандидат на первых в независимой Беларуси выборах Зенон Позняк предложил белорусам бойкотировать кампанию. В заявлении движения "Вольная Беларусь", которое он поддерживает, говорится, что Лукашенко необходимо "абсолютное послушание общества и его участие в голосовании". "Главное, что белорусам следовало бы делать, - не идти на избирательные участки и не голосовать на псевдовыборах диктатуры", - убеждены в "Вольнай Беларуси".

С довольно оригинальным предложением насчет выборов-2025 выступил член Координационного совета, блогер Александр Кнырович. На своей странице в Facebook он предложил использовать "умное голосование", то есть голосовать за любого альтернативного Лукашенко кандидата. Сам Кнырович предложил кандидатуру Олега Гайдукевича, инициативную группу которого уже зарегистрировал ЦИК. "Такая стратегия позволяет совершенно официально и открыто призывать голосовать против Лукашенко под условным лозунгом "Иванов лучше Лукашенко", - считает Кнырович.

Белорусам предлагают выбрать из "априори слабых подходов"

Впрочем, в любом случае у демсил на этих так называемых выборах пространство для действий минимально, считает политический аналитик агенства "Позірк" Александр Класковский. "Эти предложения трудно назвать полновесными стратегиями, ведь стратегия предполагает успех. А здесь приходится выбирать из априори слабых подходов, которые не будут иметь большой эффект".

Александр Класковский Фото: privat

По мнению аналитика, самой естественной стратегией выглядит бойкот, ведь "если голоса не считаются, тогда зачем создавать режиму явку?". "Впрочем, бойкот может иметь эффект, когда это сильная согласованная стратегия и есть хоть какой-то подсчет голосов. Но это не белорусский вариант", - отмечает Класковский.

Голосование против всех вряд ли зажжет избирателей. "Подобный подход был в 2022 году на референдуме, когда предлагали поставить два крестика. Но в общем-то никто так и не узнал, сколько людей откликнулись на тот призыв", - говорит аналитик.

По мнению Класковского, хотя в голосовании "по приколу за спойлера" и есть определенный стеб над режимом, сторонникам перемен может быть противно отдавать свой голос за кандидатов, подпевающих Лукашенко. "Сам Гайдукевич, напомню, сказал, что зарегистрировать нужно таких кандидатов, от которых врагов бы тошнило. Власти, похоже этих путем и идут", - говорит эксперт.

Белорусам следует "беречь себя и не делать глупостей"

Не видит смысла ни в одной стратегии и эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников. Он говорит, что главным вопросом для демсил должно быть не поведение избирателей на участках.

Григорий Нижников Фото: Privat

"Мы ведь знаем, какой будет результат. Поэтому стратегия должна строиться на коммуникации с обществом, ведь это возможность донести обществу определенные тезисы, нарративы. Это то, на чем строится любая избирательная кампания, будь то демократия или автократия".

Нижников подчеркивает, что выборы будут происходить в атмосфере репрессий, и поэтому советует белорусам "беречь себя и не делать глупостей". "Белорусы живут сейчас в тоталитарном государстве, оно следит за всем - от лайков до любого выражения нелояльности. Поэтому убедитесь сначала, что вы в безопасности. Тем более, что результат этих выборов значения не имеет".

Правозащитники отмечают всплеск предвыборной активности силовиков

О всей опасности этой избирательной кампании говорит и правозащитница из центра "Вясна" Наталья Сацункевич. По ее словам, практически сразу, как как были объявлены выборы, правозащитники зафиксировали всплеск активности силовиков, хотя репрессии в Беларуси не останавливаются с предыдущей кампании в 2020 году.

"31 октября по всей стране прошла массовая облава, приходили к людям, которые имеют какой-то опыт активизма. К сожалению, люди боятся обращаться к независимым СМИ и правозащитникам, поэтому наша информация ограничена. На сегодняшний день нам известно, что эти обыски связаны со статьей 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата власти неконституционным путем. И это похоже на то, как власти трактуют нормальные высказывания людей, критику режима и участия в мирных собраниях", - говорит Сацункевич.

Правозащитники "Вясны" уже объявили о начале кампании наблюдения за выборами, которая будет осуществляться посредством анализа открытых данных и присланной белорусами информации о нарушениях. В этой связи Сацункевич подчеркивает, что "Вясна" отдельно сообщит, как можно будет безопасно прислать информацию правозащитникам.

"Мы призываем людей быть очень осторожными. Наши базовые рекомендации на этих выборах - всегда думать про безопасность и сообщать нам информацию, но следить, чтобы эта коммуникация была безопасной", - говорит Наталья Сацункевич.