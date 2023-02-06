Возвращение Зенона: каковы шансы стать лидером оппозиции РБ?

Зенон Позняк более 25 лет живет в эмиграции. Чем он занимался все это время, почему стал активен сейчас и может ли вернуться в реальную белорусскую политику - у DW.

Зенон Позняк - легендарная фигура в белорусской политике конца 20 века. Он открыл правду о расстрелах в Куропатах, был одним из инициаторов и первым руководителем Белорусского народного фронта, приложил руку к тому, чтобы придать бчб-флагу статус госсимвола, а белорусскому языку - статус единственного государственного. В 1996 году Позняк вынужденно уехал из Беларуси, более 25 лет прожил в эмиграции, но, кажется, снова готов вернуться в белорусскую политику.

Как Зенон Позняк стал "легендой" в белорусской политике?

Зенону Позняку - 78 лет. Пик его политической карьеры пришелся на конец 1980-х-начало 1990-х годов. Журналист Сергей Наумчик знаком с Зеноном Позняком почти 35 лет - с 1988 года. Их первая встреча прошла в редакции газеты "Літаратура і мастацтва", в которой Позняк в соавторстве с Евгением Шмыгалёвым напечатал статью "Курапаты - дарога смерці". Благодаря этой публикации общество узнало о месте, в котором НКВД расстрелял тысячи белорусов. Статья принесла Позняку общенациональную известность.

Без вмешательства Позняка в Минске полностью снесли бы Верхний город, Немигу, Раковское предместье Фото: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

Многие считают, что благодаря Зенону Позняку у Минска остался исторический центр. По плану городских властей, в конце 1960-х Купаловский театр, Немигу, Верхний город и Раковское предместье планировали снести. При участии поэта Геннадия Буравкина он сумел опубликовать в газете "Правда" статью, в которой критиковалось это решение. "Какую-то часть Немиги все-таки уничтожили, но большую часть исторического центра удалось спасти", - говорит Наумчик.

На протяжении многих лет Позняк исследовал Куропаты - небольшой лесной массив на окраине Минска, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий. В 1988-м Позняком и Шмыгалёвым были опубликованы собранные данные: "В конце статьи он фактически говорит, что это был геноцид белорусского народа. Как при коммунизме это могло пройти в печать, мне понять тяжело".

В октябре 1988-го Позняк был одним из инициаторов создания Белорусского народного фронта и возглавил его. Благодаря инициативе депутатов БНФ в августе 1991 года тогдашняя БССР приняла решение признать свою независимость - без Позняка это могло произойти позже или вовсе не произойти, считает Сергей Наумчик. В то время он также был депутатом Верховного совета БССР от партии БНФ.

Зенон Позняк обнаружил место расстрела тысяч жертв сталинского режима Фото: Tatyana Zenkovich/epa/dpa/picture alliance

"Мы составляли всего десятую часть парламента - около 8%. Именно выступление Позняка перед голосованием психологически переломило ситуацию. Он не готовился к этому выступлению, оно произошло спонтанно. Как депутат, который присутствовал на заседании, могу сказать, что без Позняка голосования за независимость Беларуси могло бы не случиться".

25 августа 1991 года депутаты проголосовали за признание БССР независимым государством. Национальное возрождение и возвращение к историческим ценностям стали официальной позицией БНФ. Благодаря ей белорусский язык стал единственным государственным, уже к 1993 году 80% первоклассников смогли пойти в белорусскоязычные классы. "Придать бчб-флагу и гербу "Погоня" статус государственных символов предложила оппозиция БНФ, - вспоминает Наумчик. - По этому вопросу была тяжелая дискуссия, предложение было принято только с третьего раза. Когда голосование, в конце концов, удалось, у Зенона Позняка были на глазах слезы. Это был единственный момент, когда я видел его в таком состоянии".

Сергей Наумчик говорит, что Зенон Позняк стал первым политиком, который в прямом смысле ощутил на себе "удары режима". В апреле 1995 года депутаты Верховного совета выступили против предложения Лукашенко провести референдум, который в итоге вернул старые советские символы, придал русскому языку статус второго государственного, дал президенту право распускать парламент и развернул Беларусь к экономической интеграции с Россией. Тогда силовики избили и вывели из здания Верховного совета 19 депутатов БНФ, Позняк был избит сильнее всего, отмечает Наумчик.

Благодаря БНФ бчб-флаг стал государственным символом Беларуси Фото: picture alliance/dpa/TASS

В 1996-м Зенон Позняк был вынужден уехать из Беларуси, опасаясь за свою жизнь. Позже он получил политическое убежище в США.

Как Зенон влиял на белорусскую политику в эмиграции?

В эмиграции Зенон Позняк живет уже 27-й год. Чем он занимался все это время? Находясь за границей, он продолжал возглавлять БНФ, фактически управляя им по факсу, что в итоге привело к расколу партии; публиковал научные статьи, издал несколько поэтических сборников и книг, в 2017-м основал движение "Вольная Беларусь" - оно декларировало, что в случае ликвидации "антинародного режима" возьмет ответственность за будущее страны.

Накануне президентских выборов 2020 года в судьбе и будущем Беларуси Зенон Позняк участвовал больше вербально: призвал бойкотировать выборы, раздал всем участникам кампании свои оценки. Виктора Бабарико назвал "агентом Кремля", а Светлану Тихановскую - "единственным позитивным человеком" среди тех, кого ЦИК допустил к выборам. Позже он свое мнение изменил: теперь Тихановская одновременно "проект Кремля" и "марионетка ЕС". Доказательств своим словам он не предоставил.

По наблюдениям политического аналитика Артема Шрайбмана, с 1996 года участие Позняка во внутренней политике Беларуси ограничивалось двумя вещами: "Во-первых, тем, что его партия организовывала акции вроде шествий на Дзяды в Куропаты, где звучали обращения Позняка, присланные по факсу. Во-вторых, его регулярными обвинениями в адрес лидеров оппозиции, что они агенты КГБ или ФСБ. Какого-то другого участия или влияния на европейскую, международную политику я не замечал".

Политический аналитик Валерий Карбалевич отмечает, что за более чем 20 лет Зенон Позняк не участвовал ни в одной избирательной кампании - ни президентской, ни парламентской, ни местной. Его позицией все эти годы был бойкот выборов: "С 1996 года произошла политическая заморозка Позняка. Деятельность БНФ свелась к тому, чтобы сохранять память о Куропатах".

Бывший соратник Позняка по партии Сергей Наумчик считает иначе: "Все 20 с чем-то лет он вынуждал, в том числе оппозицию в Беларуси, придерживаться национальной идеи и быть внимательной по отношению к Москве".

За время эмиграции Зенон Позняк не раз становился героем поп-культуры: мемов, шуток и сатирических текстов. В 2007-м, например, неизвестный автор опубликовал творение "Зенон хоп", в нем политик в образе супергероя возвращается в Беларусь, сметает власть и оппозицию и строит новое государство - реинкарнирует Великое княжество Литовское "от моря до моря".

Реанимация политической карьеры?

Сейчас, по мнению Карбалевича, происходит "реанимация деятельности" политика. На его взгляд, это связано с тем, что падает политический вес Светланы Тихановской и возникает запрос на радикализм . "На этом фоне фигура Позняка стала во весь рост. Образ непримиримого борца с Лукашенко откликнулся на запрос части общества", - говорит Карбалевич. Позняк отличается своей категоричной позицией и непримиростью, обвиняя многих своих оппонентов и бывших соратников в том, что они агенты российских спецслужб.

Зенон Познят называет многих лидеров оппозиции агентурой Фото: Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire/picture alliance

На рост крыла активистов, недовольных командой Тихановской и готовых объединиться на более правых позициях, обращает внимание и Артем Шрайбман. "Зенон Станиславович увидел эту "движуху" и решил к ней присоединиться. Особенно если учитывать, что многие из представителей этого крыла очень лестно отзывались о нем как о своем идейном герое, наставнике, иконе. Мне кажется, он решил сделать такой камбэк, почувствовав, что здесь есть для него комфортная политическая почва", - считает Шрайбман.

За последний год Зенона Позняка стало заметно больше в медиаполе. Накануне 2023-го года он записал новогоднее видеообращение, а недавно отправился в Украину, где пробыл 13 дней, побывал в Бахмуте - одной из самых горячих точек на фронте, встретился с бойцами-белорусами из полка Калиновского, депутатами Верховной рады.

Можно ли считать Зенона Позняка и его движение "Вольная Беларусь" реальной политической силой? "У него есть партия, есть структура "Вольная Беларусь", соратники. В целом, его можно назвать лидером одного из крыльев оппозиции. Я бы не сказал, что это первый эшелон, но, безусловно, заметный политический игрок", - говорит Шрайбман.

Какие у Позняка шансы на успешное возвращение в политику?

Летом 2021 года, согласно опросу Chatham House, узнаваемость Зенона Позняка была на уровне 55%, это значит, чуть более половины городских жителей с доступом в интернет знают, кто этот человек. При этом у него высокий отрицательный рейтинг - в районе 50%, как и у Александра Лукашенко, обращает внимание аналитик Валерий Карбалевич. "Но Позняк - это, знаете, такая эрогенная зона белорусской демократии. Кто-то против него, кто-то - за, но нет равнодушных. Как, кстати, и у Лукашенко".

Война - событие непредсказуемое, она может вывести наверх абсолютно непредсказуемых фигур, говорит аналитик Артем Шрайбман. Может ли Позняк стать новым лидером оппозиции? Пока что, по его мнению, перспектив и предпосылок не так много, взгляды Позняка в белорусском обществе "довольно маргинальны", он не умеет строить коалиции и ругается с людьми, если судить по его предыдущему политическому опыту. "Если это тот же Позняк, которым он был последние 20-25 лет, то я слабо представляю, где будет та политическая почва, на которой он сможет построить политическую карьеру", - говорит Шрайбман.

Он считает, что популярность идей Позняка в белорусском обществе - в районе 5%. "Исследование национальной идентичности Филиппа Биканова показало, что группа сознательных людей, которые разделяют национально-ориентированный нарратив, составляет примерно 15%. Далеко не все из них настроены так же непримиримо, как Позняк. Даже по меркам многих национально ориентированных людей он радикален", - добавляет аналитик.

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