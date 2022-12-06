Зачем полк Калиновского объединяется с "Киберпартизанами"?

Белорусский полк имени Кастуся Калиновского (ПКК), воюющий на стороне Украины, и группа хакеров-активистов "Киберпартизаны" объединяются. Об этом их представители заявили во вторник, 6 декабря, на совместной пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве. Кроме того, речь шла о возможном вступлении Беларуси в войну против Украины на стороне России и последствиях этого решения для режима Александра Лукашенко, а также взаимодействии ПКК с белорусской оппозицией.

"Киберпартизаны": "У Украины и Беларуси один враг - кремлевский режим"

"У Украины и Беларуси один враг - империалистический путинский кремлевский режим. Мы делаем все возможное, чтобы выгнать его с наших земель, чтобы защитить независимость Украины и Беларуси", - заявила во время пресс-конференции единственный публичный представитель объединения "Киберпартизаны" Юлия Шеметовец, теперь она будет входить и в штаб ПКК. По словам Шеметовец, сейчас через полк хакеры-активисты смогут передавать больше данных украинским ведомствам.

Команда анонимных IT-специалистов "Киберпартизаны" появилась в Беларуси осенью 2020 года в ответ на фальсификацию выборов, насилие со стороны силовиков и массовые репрессии.

Шеметовец также напомнила, что с начала полномасштабной войны России в Украине "Киберпартизаны" провели ряд атак на ресурсы "Белорусской железной дороги", чтобы замедлить движение российских военных поездов в сторону Украины.

"Одна из последних атак также была на российскую структуру - цензурный центр "Роскомнадзора", который следит за российским гражданским обществом, белорусскими и украинскими медиа", - рассказала представитель "Киберпартизан". - Мы работаем также над обеспечением безопасности - над приложениями, которые люди могут использовать в Беларуси и на оккупированных россиянами украинских территориях". В свою очередь, представители ПКК заявили, что у них есть план совместной деятельности с "Киберпартизанами", и что такое сотрудничество очень повлияет на их участие в войне.

В составе ППК - 80% политических активистов

Между тем журналистов волновали и другие вопросы, связанные с деятельностью полка Кастуся Калиновского, в частности, политические амбиции воинского подразделения, а также перспективы вступления Беларуси в войну против Украины. Замкомандира полка Вадим Кабанчук отметил, что стратегические планы ПКК не изменились: это оборона территориальной целостности Украины, разгром армии РФ на территории Украины, а при благоприятных условиях - "деоккупация" Беларуси и свержение режима Лукашенко, а также создание условий "для перехода к демократии и свободным выборам".

"Я - белорус по национальности, с белорусским гражданством, этого права меня никто не может лишить, ни режим Лукашенко, ни даже то, что я подписал контракт с ВСУ. А то, что мы в некотором смысле затрагиваем политические вопросы сейчас, война - это продолжение политики, только другими средствами", - прокомментировал Кабанчук. На вопрос о сотрудничестве с Объединенным переходным кабинетом, созданным Светланой Тихановской, он ответил, что ПКК сотрудничает со всеми людьми, которые на стороне Украины хотят "воевать, волонтерить и помогать".

ПКК: "8 из 10 белорусских военных не хотят воевать в Украине"

Что касается возможного вступления в войну Беларуси на стороне России против Украины, то, по словам Кабанчука, это будет означать конец режима Лукашенко. Также замкомандира ПКК считает, что 8 из 10 белорусских военных не хотят воевать в Украине. "У белорусской армии нет боевого опыта, мы точно знаем настроения, которые в белорусских войсках, они не полностью лояльны к режиму Лукашенко. 8 из 10 военных не хотят воевать в Украине. Если такая атака и случится, то она закончится очень быстро частичной деморализацией, разгромом, пленом и переходом на нашу сторону части этих военных", - уверен Кабанчук.

Он отметил, что в целом "население Беларуси имеет генетический страх войны", и народ понимает, "в какую авантюру их втягивает Лукашенко вместе с Путиным" и в большинстве своем, не поддерживает это. В свою очередь представитель ПКК Микола Демиденко рассказал, что полк с самого начала войны отслеживает активность белорусских войск. "Безусловно, в марте-апреле риск того, что они окажутся в Украине, был более высоким, все ожидали момента этой агрессии. У нас было большое количество запросов от белорусских военных о том, как правильно сдаться в плен и как можно будет присоединиться к полку. Думаю, главная причина того, что белорусские войска в начале войны не оказались в Украине, это то, что режим понимает, что это будет фиаско", - поделился Демиденко.

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