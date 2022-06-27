Белорусы на стороне Украины. Что известно о полке Калиновского?

Двое бойцов полка Кастуся Калиновского Ян (позывной Тромбли) Дюрбейко и Сергей (Клещ) Дегтев, оказавшиеся в российском плену после боя под Лисичанском (Луганская область) 26 июня, включены в список на обмен военнопленными. Четверо белорусов - Иван (Брест) Марчук, Василий (Сябро) Парфенков, Вадим (Папик) Шатров и Василий (Атом) Грудовик - вероятно, погибли. Что рассказывают о бое под Лисичанском выжившие? Каковы потери полка Калиновского за все время войны? Будут ли давать белорусам в рядах ВСУ украинское гражданство? И что угрожает их родным в РБ? Об этом - в материале DW.

Двое белорусов в плену и четверо, вероятно, погибли

26 июня группа бойцов полка Кастуся Калиновского в составе Вооруженных cил Украины участвовала в сдерживании танкового прорыва российских войск под Лисичанском. По словам спикера полка Кристины (Чабор), большинство танков были уничтожены, два отступили, но потом военные попали в засаду. "Мы понесли потери, двое парней в плену и четверо, вероятно, погибли на поле боя. Утверждать последнее на 100 процентов мы не можем, потому что у нас нет их тел. Мы сделали такие выводы, проанализировав фото и видеоматериалы врага, - рассказала DW представительница полка. - Те, кто вышел живым из боя, сейчас находятся в госпитале на лечении, есть тяжелораненые. Если оценивать ситуацию по их рапортам, то, что сделали наши парни, невероятно. Так считают и представители ВСУ".

Бойцы полка Кастуся Калиновского участвуют в боевых действиях с первых дней войны в Украине. Вначале белорусы сформировали добровольческий батальон, который с конца марта вошел в состав ВСУ. В мае "калиновцы" заявили о расширении и трансформации в полк. В него входит два боевых батальона - "Террор" и "Волот", на стадии формирования третий - "Литвин". Точное число бойцов в целях безопасности не называется, но, как отмечает Кристина (Чабор), оно постоянно растет.

В Беларуси бойцов полка Калиновского считают наемниками

Есть у военного формирования и потери. "С 24 февраля у нас официально подтверждена гибель трех бойцов: Ильи (Литвина) Хренова, Дмитрия (Террора) Апанасовича, Павла (Волата). Были ранены около 40 человек, часть из них уже вернулась к выполнению боевых задач, кто-то до сих пор на лечении или на реабилитации. Двое наших парней находятся в плену, но сейчас они уже в списке на обмен военнопленными. Информации о попытках вернуть бойцов в Беларусь у нас нет, мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло", - рассказала также спикер.

В Беларуси бойцов полка Калиновского считают наемниками. В случае экстрадиции на родине им грозит уголовная ответственность. Об этом в конце марта заявил заместитель начальника ГУБОПиК МВД РБ Михаил Бедункевич. По его словам, на тот момент силовикам были известны имена 50 участников тогда еще батальона.

Между тем, на сайте президента Украины создали петицию о предоставлении иностранным добровольцам, которые защищают Украину, гражданства или иного правового статуса, который "гарантирует им и их семьям социальную и правовую защиту, как и украинским гражданам".

Гражданство Украины есть только у нескольких "калиновцев"

Особое внимание уделено правовому статусу белорусов, вставших на защиту Украины. По словам авторов петиции, на данный момент эта категория иностранных добровольцев наиболее уязвима, так как Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.

"В случае, если гражданин Республики Беларусь, защищающий территориальную целостность и суверенитет Украины, при выполнении боевого задания попадет в плен, он будет передан в Республику Беларусь, где согласно ст. 57, 58 УК РБ, к нему может быть применено временное или пожизненное лишение свободы, а в худшем случае - согласно ст. 24 Конституции РБ, ст. 59 УК РБ - смертная казнь", - отмечается в тексте петиции. Документ набрал достаточное количество подписей и сейчас его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

По словам спикера полка Кастуся Калиновского, гражданство Украины есть только у нескольких бойцов, остальные - с белорусским. Между тем, Кристина (Чабор) отмечает, что каждый "калиновец" имеет контракт с ВСУ и военный билет. Последний дает право легально пребывать на территории Украины. Также каждый боец может получить вид на жительство в Украине, после этого уже гражданство.

Аресты и "покаянные" видео родных в Беларуси

В Беларуси же продолжается давление на родных бойцов полка Кастуся Калиновского. У них проходят обыски, их задерживают и заставляют записывать "покаянные" видео. Так, на днях был задержан двоюродный брат Василия (Сябро) Парфенкова - одного из бойцов, которые могли погибнуть под Лисичанском. Ему дали 15 суток административного ареста. Как сообщается в телеграме "Белсат", 8 июля мужчина пошел в милицию, куда его вызвали "на разговор", после этого связь с ним пропала, а позже стало известно, что он задержан.

В апреле в провластных телеграм-каналах появилось видео с мамой Василия Парфенкова. Силовики заставили женщину сказать на камеру, что она презирает сына. "Давление на близких и родителей бойцов со стороны силовиков и государственных СМИ не прекращается. Угроза нашим близким, которые находятся в Беларуси, прямая и открытая. Поэтому хотелось бы попросить СМИ быть внимательнее - любая информация о бойцах раскрывает их перед белорусскими властями, после этого появляются видео с близкими и родителями", - обращает внимание спикер полка Кастуся Калиновского Кристина (Чабор).

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