"Покаянные" видео оппозиционеров в Беларуси: как силовики их делают

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Белорусские силовики записывают с задержанными активистами оппозиции так называемые "покаянные" видео, а потом выставляют их в провластных Тelegram-каналах. DW узнала, как готовятся такие ролики.
Одна из особенностей системы подавления белорусскими властями их политических оппонентов - так называемые "покаянные" видео, на которых задержанные каются в якобы совершенных ими противоправных деяниях и обещают не повторять их впредь. Широко практиковать запись таких роликов и распространять их через провластные Тelegram-каналы и госСМИ в Беларуси стали после протестов, вспыхнувших после президентских выборов августа 2020 года.
Правозащитники считают, что силовики с помощью пыток заставляют белорусов, задержанных по политическим мотивам, "каяться в грехах" на камеру. DW поговорила с несколькими героями таких "покаянных" видео.
"После допроса мне сказали: "Пойдем запишем видосик. Ты, конечно, можешь отказаться, но видосик вы, скорее всего, все равно запишите. От твоего ответа зависит только то, в каком состоянии ты будешь", - вспоминает Михаил Цыганков, известный как автор твиттер-аккаунта Gypsynkov, в котором публикуются шуточные высказывания о ситуации в Беларуси.
Цыганкова задержали 28 января. По словам блогера, силовики выбили двери в его квартире, положили его лицом на пол, а после обыска отвезли в управление. Там Цыганков узнал, что задержан за то, что в августе 2020 года, еще до президентских выборов, несколько дней состоял в чате, который белорусские власти считают "особо опасным".
Позже в Тelegram-канале ГУБОП, связанном с белорусской милицией (около 10 раз удалялся администрацией Тelegram. - Ред.), появилось видео, на котором силовики врываются в квартиру Цыганкова. Во второй части ролика блогер рассказывает, что работает программистом и признается в том, что передавал информацию о передвижении силовиков во время акций протеста в чат Infopoint.
Видео, по словам Цыганкова, записывали на бюджетный телефон, возможно, даже личный: "Достали из-за шкафа зеленый экран, как в Голливуде, чтобы было удобнее накладывать фон (в данном случае - протесты 2020 года. - Ред.). Посадили на стул, сказали назвать имя и фамилию, где работаю, за что задержан. Кто-то хотел, чтобы я еще назвал зарплату, но когда узнали, что цифры невпечатляющие, решили, что об этом могу не говорить. Задают вопрос - записывают ответ, это все с большим количеством дублей. Например, в ответ на какой-то вопрос я начал улыбаться, сказали перезаписать, потому что я выгляжу "сильно счастливым".
Михаилу Цыганкову дали 14 суток административного ареста, отбыв его, блогер покинул Беларусь.
"Я не пробовал отказываться от съемок. Скажем так, атмосфера не располагала к проявлению упрямства, не хотелось никого лишний раз злить", - говорит другой собеседник DW, пожелавший сохранить анонимность, поскольку до сих пор живет в Беларуси и, по его собственному выражению, "новых съемок не хотел бы".
Мужчину задержали в конце 2021 года. На "покаянном" видео он сообщает, что был подписан на Тelegram-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими. За это ему дважды давали по 15 суток административного ареста. "В моем случае ничего особенно интересного или необычного не было: завели в кабинет, поставили перед камерой, сказали говорить "все как было", - продолжает мужчина. - Делали пару дублей, когда я запинался".
По словам собеседника, в МВД хотели "услышать его историю". Когда он не знал, что именно следует говорить, силовики сами подсказывали. В то же время, если мужчина предлагал свой, более нейтральный вариант текста, то тоже соглашались, не настаивая на каких-то особенных формулировках.
Журналиста и правозащитника из Речицы Гомельской области Андрея Медведева сотрудники КГБ задержали 16 июля 2021 года. После обыска в рамках дела по ст. 289 УК РБ ("Акт терроризма") доставили в районный отдел, где заставили подписать бумагу о сотрудничестве и "раскаяться" на камеру.
"Я был администратором и редактором регионального правозащитного информационного портала "Палеская вясна". Все претензии сводились к этому, хотя при задержании официально речь шла о каком-то деле о терроризме, - поясняет Медведев. - Начальник райотдела КГБ приказал отвести меня к нему в кабинет, начал угрожать тем, что отправит в могилевское СИЗО, но если подпишу бумагу о сотрудничестве с органами и снимусь в видео, то меня освободят".
По словам Медведева, он решил согласиться, потому что планировал, как только выйдет, бежать из Беларуси: "Я должен был сказать, что был администратором канала "Палеская вясна", что считаю это ошибкой, раскаиваюсь и советую всем бросить борьбу. Обычно я говорю по-белорусски, но, чтобы люди понимали, что информация исходит не от меня, я использовал русский язык с махровым белорусским акцентом - "трасянку".
После этого Медведева, действительно, вскоре отпустили. Когда видео с его "покаянием" появилось в провластных Тelegram-каналах, в первых же комментариях люди писали, что из-за "трасянки", которую использовал Медведев, сразу понятно, что сказанному верить не стоит.
"Мной занималось КГБ - парни в беленьких рубашечках. Обычно они ставят перед выбором: хочешь выйти - говори, или шантажируют какими-то более серьезными санкциями. Мне кажется, это основной способ получения так называемых "покаяний". ГУБОП работает более брутально, я общался с людьми, которых избивали, им угрожали продолжить насилие, под страхом этого заставляли записывать видео", - резюмировал правозащитник.
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