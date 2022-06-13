"Поиск врагов по всем направлениям". За что в Беларуси преследуют адвокатов?

На прошлой неделе в Минске начался суд над экс-адвокатом Андреем Мочаловым. Его обвиняют в использовании поддельных документов. Защитник Мочалова Виталий Брагинец был задержан "за неповиновение", получил 15 суток административного ареста и пока не вышел на свободу. В конце мая был задержан и помещен в СИЗО КГБ адвокат Александр Данилевич, подписавший петицию против войны в Украине.

Правозащитная организация Lawyers for Lawyers и Совет адвокатур и юридических сообществ Европы сделали несколько публичных заявлений о положении адвокатов в РБ и призвали белорусские власти освободить коллег и прекратить их административное и уголовное преследование. DW - с подробностями.

О причине ареста Данилевича ничего неизвестно

20 мая перестал выходить на связь адвокат Александр Данилевич. Позже стало известно, что он задержан и помещен в СИЗО КГБ. Данилевич - защитник с более чем 20-летним опытом, специалист в области международного арбитража и спортивного права, обладатель высшей общественной юридической награды Беларуси - премии "Фемида" Белорусского союза юристов. В 2016 году он был назначен арбитром от РБ в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров в Нью-Йорке.

В феврале 2022 Данилевич подписал открытое обращение адвокатов и юристов с осуждением войны в Украине. В апреле, как он сам говорил, из-за гражданской позиции, его уволили с Факультета международных отношений Белгосуниверситета, где адвокат преподавал более 20 лет. Также за подписание антивоенной петиции Совет Минской городской коллегии адвокатов объявил Данилевичу выговор.

Дмитрий Лаевский

"Органы уголовного преследования никак не комментируют причину ареста известного адвоката, не называют суть подозрений. У тех, кто осведомлен об этом, взяты подписки о неразглашении, что уже стало обыденным. Никто ничего не говори", - прокомментировал задержание коллеги, лишенный в Беларуси лицензии, адвокат Дмитрий Лаевский. Он убежден, что Данилевича преследуют за открытое выражение своей позиции.

"Госорганы не сообщили обществу ничего, что могло бы это опровергнуть. При этом в публичном пространстве нет таких высказываний адвоката Александра Данилевича, которые бы выходили за рамки допустимого", - отмечает Лаевский.

В защиту адвоката выступил Совет адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE). Совместно с организацией Lawyers for Lawyers он направил обращение в минюст Беларуси с призывом освободить Данилевича, поскольку "задержание основано на его законной деятельности в качестве адвоката".

За что судят адвоката Мочалова?

6 июня в Минске начался суд над экс-адвокатом Андреем Мочаловым, выступавшим защитником во многих громких делах после 2020 года. Мочалов был, в частности, адвокатом журналистки Катерины Борисевич и политзаключенной Ольги Золотарь.

Андрей Мочалов (Фото из архива)

Сейчас его обвиняют в использовании поддельных документов, а именно адвокатского удостоверения по ч. 1 ст. 380 УК (предусматривает до двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Заявление в прокуратуру подала судья Анжела Костюкевич, которая рассматривала дело Ольги Синелевой, подзащитной Мочалова. Тогда адвокат пришел на суд и только на нем узнал, что лишен лицензии. Теперь его судят за использование недействительного документа. Следствие по его делу длилось полгода.

Как поясняет уехавший из Беларуси адвокат Михаил Бондарчук, дисциплинарная комиссия приняла решение об исключении Мочалова из коллегии адвокатов 27 мая 2021 года. Но непосредственно исключение осуществляет совет коллегии, заседание которого состоялось 31 мая. "Уведомление было направлено по обычной почте на старый адрес Андрея Мочалова, где он давно не живет. Об изменении адреса руководство коллегии точно знало, в суде это доказано. Более того, оно могло уведомить Мочалова посредством электронной почты, телефонных звонков, смс-сообщений, мессенджера Telegram, ничего этого сделано не было, - комментирует Бондарчук. - Исходя из этого, Мочалов не знал и не мог знать, что исключение из коллегии произошло еще 31 мая. Таким образом, нет состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.380 УК, которую ему вменяют, так как нет умысла в совершении преступления".

Адвокат адвоката - на "сутках"

Защитник Андрея Мочалова Виталий Брагинец находится под административным арестом. 25 мая Брагинца осудили на 15 суток за неподчинение сотрудникам милиции, когда его задержали "для проверки на причастность к протестной деятельности". По истечении срока ареста он так и не вышел на свободу. По данным сайта spiski.live, где можно найти информацию о задержанных в РБ, ему дали еще 15 суток административного ареста.

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Как отмечает Михаил Бондарчук, по обвинениям "за неповиновение" к административной ответственности адвокатов в Беларуси привлекали и ранее, например, 2020 году Людмилу Казак.

"Человека доставляют в милицию якобы для того, чтобы проверить его причастность к некой противоправной деятельности, но во время этого он каким-то совершенно абсурдным образом якобы совершает акт неповиновения. Совершенно очевидно, что такое поведение в принципе не свойственно адвокату. Никаких бесед по поводу изначально заявленной цели привода в милицию после этого не происходит, никакие доказательства не представляются: камеры видеонаблюдения на здании РУВД, где произошли события, разумеется, не работают, есть только слова анонимных сотрудников милиции, которые говорят о неповиновении", - говорит Бондарчук.

Преследование адвокатов - часть общей репрессивной политики

Lawyers for Lawyers и Совет адвокатур и юридических сообществ Европы сделали совместное заявление по поводу задержания Виталия Брагинца и уголовного дела в отношении Андрея Мочалова.

Организации призвали белорусские власти освободить Виталия Брагинца и снять с него и Андрея Мочалова все обвинения, если в ходе судебного разбирательства не будут представлены веские доказательства, а также гарантировать, что все адвокаты в Беларуси, в том числе упомянутые выше, имеют возможность заниматься юридической практикой без угроз, запугивания, препятствий, притеснений, незаконного вмешательства или мести.

"Преследование адвокатов, которое мы сейчас наблюдаем, как мне кажется, является частью общей репрессивной политики государства. Есть ощущение, что продолжается поиск врагов по всем направлениям, и статус адвоката никого не смущает. К сожалению, все эти процессы свидетельствуют о том, что давление на адвокатов лишь нарастает, участие в делах политического характера и активная работа в рамках этих дел становится все более опасной", - отмечает Михаил Бондарчук.

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