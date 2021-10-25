За что осудили белорусскую политзаключенную Ольгу Золотарь

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Политзаключенную, мать пятерых детей Ольгу Золотарь приговорили к 4 годам колонии, обвинив в "активной протестной деятельности". Бывший адвокат Ольги называет обвинения в ее адрес абсурдными.
Четыре года колонии - такой приговор Мингорсуд вынес в пятницу, 3 декабря, политзаключенной Ольге Золотарь. Ее признали виновной в создании экстремистского формирования, организации и обучении действиям, которые грубо нарушают общественный порядок, а также в соучастии в организации таких действий. Ни по одной из статей Золотарь вину не признала. "Я здесь, потому что я неравнодушный человек. Я здесь, потому что живу по Божьему завету", - заявила женщина на последнем слове в зале суда.
Ольге Золотарь 38 лет, она выпускница факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета. Как мать пятерых детей награждена Орденом Матери. Старшей дочери 17 лет, младшему сыну - 4 года.
Золотарь была независимым наблюдателем на президентских выборах 2020 года, после подавления мирных протестов помогала людям возле изолятора на Окрестина и в судах. Саму Ольгу трижды обвиняли в административных правонарушениях: за фото с "дворового чаепития" и за то, что она и еще несколько человек отмывали краску с мурала с изображением оппозиционного политика Павла Латушко, - милиция сочла это мелким хулиганством.
18 марта Ольгу Золотарь задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), обвинив ее в "активной протестной деятельности" и в том, что она якобы являлась администратором дворового Телеграм-чата.
"Ольгу привезли в здание ГУБОПиКа. Ее хотели принудить дать какие-то показания против себя, что само по себе неправомерно. При этом, можно сказать, ее пытали, - рассказал DW Андрей Мочалов, бывший адвокат Золотарь. - Ее били по шее, голове, потом начали душить, положили на пол, прижимали к полу, били дубинками. Но она не стала против себя свидетельствовать".
Самого Мочалова 31 мая лишили адвокатской лицензии, но он приходил на все судебные заседания по делу Золотарь, чтобы поддержать бывшую подзащитную.
"Ольгу задержали по ч.1 статье 361-1 - "создание экстремистского формирования". Вначале обвинение было максимально абстрактным. В дальнейшем его конкретизировали: там было указано, что она создатель и руководитель районного чата "Ждановичи 2020 - клуб любителей Цоя" (признан экстремистским в октябре 2021 - Ред.). Самое абсурдное, что после задержания Ольги эта группа продолжила работать", - рассказывает Мочалов.
Адвокат подал заявление с требованием провести проверку по факту пыток в отношении своей подзащитной, но следователь, по словам Мочалова, сделал все возможное, чтобы затянуть с визитом судмедэксперта. Тот посетил Ольгу 21 день спустя после задержания. "Все повреждения зажили, но все равно был один документ, который зафиксировал это. Правда, насколько я знаю, есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - говорит бывший защитник Ольги.
Мочалов рассказывает, как составлялись обвинения против Ольги Золотарь. "Государственный обвинитель берет обычные действия, например, "морально поддерживала человека", и рассматривает это как состав преступления. Юриспруденция очень точная наука, а здесь обвинение строилось на каких-то пространных рассуждениях. Ольга очень сильная женщина, многие на ее месте уже бы сдались. Она понимает, что обвинения абсурдны, что ее преследуют только за то, что она является небезразличным человеком".
Выступая с последним словом на суде Ольга Золотарь отметила, что как мать и католичка стоит на позиции человеческого достоинства и духовных ценностей: "Все мои действия и высказывания - с любовью к людям и с ненавистью ко лжи и насилию. В материалах дела моим действиям придан смысл, которого я не предполагала. Обычные человеческие поступки, реакции и чувства криминализированы".
Она также заявила о необходимости покаяния и взаимного прощения. Только так, по ее мнению, возможно остановить общественно-политический кризис в стране. "Я здесь, потому что я неравнодушный человек", - подчеркнула Ольга.
Ее выступление присутствующие в суде встретили аплодисментами. "Женщина-милиционер начала кричать, помощник председателя суда обещал, что всех выведет из зала, но все равно все еще достаточно долго продолжали аплодировать. Потом судья начала возмущаться и говорить об административной и уголовной ответственности (для аплодировавших - Ред.)", - рассказывает знакомый Ольги Золотарь, присутствовавший в зале суда.
По его словам, у всех, кто хотел попасть на процесс, переписывали паспортные данные, в зале было много милиции. "После заседания мне удалось задержаться в полутора-двух метрах от Ольги, я показал ей жестами, что мы молимся за нее. Она улыбнулась, кивнула. Все, что у нас остается - это молитва и солидарность", - говорит собеседник DW.
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