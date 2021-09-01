 Суд в Минске признал экстремистским сатирический Telegram-канал | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.09.2021

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Беларусь

Суд в Минске признал экстремистским сатирический Telegram-канал

МВД Беларуси сообщило о признании экстремистским Telegram-канала "Чай з малинавым варэннем", освещавшего протесты в республике после выборов 2020 года.

Деревянный молоток и микрофон на столе

Суд Центрального района Минска признал экстремистским сатирический Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" на основании материалов проверки управления ГУБОПиК МВД Беларуси. Об этом главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел республики сообщает в среду, 1 сентября. Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут административную ответственность, напомнили в ведомстве.

На момент публикации у канала было более 142 тысяч подписчиков. Создатели регулярно размещают в нем сатирические картинки, шутки и короткие истории. В ходе протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, авторы канала освещали происходящее в республике и публиковали фото и видео с демонстраций.

Польский телеканал и белорусское СМИ признаны экстремистскими

В середине июля в Беларуси прошла волна обысков у журналистов, СМИ и правозащитников. В конце того же месяца суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими материалы сайта и страниц в соцсетях польского телеканала "Белсат". Однако канал продолжит работу, заверила его команда.

А в середине августа суд Центрального района Минска по запросу МВД республики вынес аналогичный вердикт в отношении белорусского негосударственного онлайн-издания Tut.by и его аналогов в социальных сетях и мессенджерах. Эксперты посчитали, что этот информационный ресурс направлен "на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков". Коллектив Zerkalo.io - нового СМИ, запущенного командой Tut.by в начале июля, - намерен обжаловать вердикт и пообещал не прекращать работу.

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  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 11:47

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