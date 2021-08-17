Tut.by признали "экстремистским". Что это значит для белорусов

Крупнейший информационный портал Беларуси Tut.by, который работал в стране на протяжении 20 лет, теперь признан "экстремистским" ресурсом. Такое же решение касается нового проекта бывшей команды портала Zerkalo.io, а также аккаунтов Tut.by в социальных сетях, его логотипа и водяных знаков. Это значит, что распространение материалов портала, даже 10-летней давности, властями Беларуси будет расценено как административное правонарушение. Подробнее - у DW.

Почему материалы Tut.by признали "экстремистскими"

"Это было ожидаемое решение, хотя мы до последнего надеялись, что суд рассмотрит наши аргументы, и пытались доказать, что экспертиза увидела то, чего не было, и мы всегда делали свою работу законно", - говорит менеджер проекта Zerkalo.io Александра Пушкина относительно решения по Tut.by. Однако признание "экстремистским" Zerkalo.io, по ее словам, всех удивило, ведь по новому ресурсу не была проведена экспертиза, на нем еще просто не успело выйти хоть что-то, что можно было обозначить "экстремистским" контентом.

Плакат одного из участников акции в Кракове в поддержку арестованных журналистов Tut.by

Согласно решению суда Центрального района Минска, "экстремистскими" признаются не только материалы порталов Tut.by и Zerkalo.io, а также аккаунты в Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и TikTok и логотипы (цифровые водяные знаки) Tut.by и Zerkalo.io. На данный момент в список "экстремистских" материалов эти ресурсы не внесены, хотя в решении суда отмечено, что оно подлежит исполнению немедленно. Это значит, что несмотря на намерение Tut.by подать апелляцию, рассмотрение жалобы не будет приостанавливать вступление в силу решения суда первой инстанции.

Как отмечает Пушкина, речь идет о портале целиком, включая ссылки на материалы lady.tut.by или finance.tut.by: "Но на самом деле не совсем ясно, как это будет исполняться. Банально, у некоторых госорганов до сих пор почтовый ящик на Tut.by". Кроме того, есть огромный объем продукции, которая вышла с логотипами Tut.by - афиши, книги, дипломы и так далее.

Оштрафовать могут даже за репост 10-летней давности

Белорусский юрист и политолог Юрий Чаусов напоминает, что в последнее время власти довольно много ресурсов (и сайты, и отдельные телеграм-каналы) внесли в список "экстремистских". "Решение по Tut.by достаточно всеобъемлющее: оно касается не только сайта, но и соцсетей Tut.by, а также логотипа и водяного знака. Теперь наличие лого Tut.by будет превращать в "экстремистские" материалы совершенно невинные и нерадикальные изображения и кадры. Однако, в отличие от одного польского канала, вещающего на Беларусь, само название Tut.by экстремистским признано не было".

За распространение или хранение с целью распространения (ст. 19.11 КоАП) экстремистских материалов сейчас в Беларуси грозит административная ответственность в виде штрафа или ареста с конфискацией орудия правонарушения (телефон, ноутбук). Это значит, что за любые ссылки на сайт в соцсетях, других сайтах или опубликованные фотографии с водяным знаком можно оказаться вне закона.

"Отдельный вопрос - можно ли хранить эти материалы на телефоне и быть подписанным на них в соцсетях. Юристы-правозащитники говорят, что можно, ведь подписка и чтение не означают распространение, поскольку материал остается недоступен для других. А вот ГУБОПиК недавно заявил, что само наличие подписки с экстремистским логотипом будет влечь административную ответственность. Пока о штрафах за подписку я не слышал, но в любом случае эта практика в руках силовых структур", - отмечает Юрий Чаусов.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что наказывать могут и за публикации 10 или 15-летней давности. "Да, такие прецеденты нередки, штрафуют за очень старые публикации. Трактовка такая: если старый материал остается доступен сейчас и он уже был признан "экстремистским", то его доступность означает продолжающееся распространение". Чаусов также указывает, что неясным остается, как будут решать вопросы с наличием логотипа Tut.by на многочисленных афишах, а также с почтой Tut.by.

"Проще удалиться из соцсетей, чем почистить все ссылки на Tut.by"

Вместе с тем менеджер Zerkalo.io Александра Пушкина подчеркивает, что читать портал можно, за это никакой ответственности белорусам не грозит. Однако редакция нового проекта советует всем белорусам, оставшимся в стране, почистить свои соцсети от ссылок на Tut.by и фотографий портала за все время работы сайта. "Мы даже видели комментарии, что проще удалить страницы в соцсетях, чем все репосты с Tut.by и фотографии", - шутит Пушкина.

Удалить все из соцсетей редакция рекомендует для того, чтобы обезопасить людей, чтобы ссылка на статью не стала причиной для ареста. Кроме того, бывшая команда Tut.by, готовясь к решению суда, заранее почистила архивы своей соцсети . "Конечно, нам больно осознавать, что стирается работа нашей большой команды, истории наших героев и гостей, ведь это всегда были статьи о чем-то важном. Но лучше это сделать, чтобы не попасть под ответственность из-за репоста".

По словам Пушкиной, несмотря на судебное решение, Zerkalo.io и дальше продолжит работу. "Наша главная миссия - освещать события в Беларуси, не снижать уровень осведомленности людей о том, что происходит в стране, в том числе для того, чтобы наши политзаключенные коллеги (15 сотрудников tut.by находятся под арестом. - Ред.) вышли скорее", - считает менеджер.

Еще один шаг на пути уничтожения независимых СМИ в Беларуси

Пушкина признает, что решение о признании контента "экстремистским" отразится на работе. "Порталу, который признан "экстремистским", не будут охотно давать комментарии ни простые граждане, ни ведомства. Думаю, мы будет находить решения: возможно, будет больше анонимных комментариев, но мы все равно будем проверять информацию на достоверность. Наши принципы работы не поменяются - продолжим работать в том же ключе без перегибов в ту или иную сторону".

Глава Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий называет это решение властей очередным шагом на пути давления на медиа и уничтожения независимых СМИ в Беларуси. "Очевидно, это направлено на то, чтобы люди не делились информацией. Но ситуация трудная: большинство сайтов медиа, даже государственных сейчас де-факто имеют "экстремистский" контент, ведь все перепечатывали Tut.by или брали фотографии", - говорит Горецкий и делает вывод, что власти делегализовали практически все медиапространство в стране.

Вопрос о том, как эти меры отразятся на журналистике и потреблении контента в стране, Горецкий называет сложным. "Большинство редакций уже уезжают из Беларуси, чтобы иметь возможность продолжать работу без риска ареста. Возможно, некоторые читатели отпишутся от "экстремистских ресурсов", теперь станет труднее потреблять контент, нужно установить VPN", - считает Горецкий. Однако, он уверен, что читать независимую информацию белорусы меньше не станут.

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