С VPN и из-за границы. Новый опыт работы независимых СМИ Беларуси

В Беларуси нарастают репрессии против независимых медиа. За последние недели власти закрыли корпункт "Еврорадио", разгромили одно из старейших изданий "Наша Нiва", провели десятки обысков и задержаний в региональных СМИ. 29 работников прессы находятся за решеткой, а многие журналисты были вынуждены бежать из страны.

О том, как развивать независимую журналистику в таких условиях, представители белорусских СМИ 13 июля обсуждали на онлайн пресс-конференции "Силовые структуры уничтожают независимые медиа в Беларуси", организованной Пресс-клубом Беларуси и информационным офисом "Беларусь в фокусе".

Тяжелейший период за всю историю СМИ Беларуси

Сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалась независимая пресса, зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев назвал тяжелейшим периодом за всю историю белорусских СМИ. "Белорусские власти стараются подавить и заглушить голос независимых медиа в стране. В результате условия работы журналистов из негосударственного сектора значительно ухудшаются", - говорит Агеев.

В Белорусской ассоциации журналистов тоже проводился обыск

Представитель БАЖ привел результаты мониторинга репрессий против СМИ. По его словам, 8-9 июля силовики провели 38 обысков, 6 из которых были в Минске, остальные - в регионах. Всего репрессии затронули десять редакций независимых медиа, семь человек были задержаны, четверо из них - сотрудники "Нашей Нiвы" - до сих пор находятся под стражей.

Цифры за год, говорит Агеев, впечатляют еще больше: "В Беларуси в неволе остаются 29 представителей медиа, двое уже осуждены. Всего с начала года зафиксировано 87 задержаний и 107 обысков, 6 фактов применения насилия в отношении журналистов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты отбывали административный арест и 38 раз им назначался штраф на общую сумму более 20 тысяч евро".

Журналисты бегут, а независимые издания продолжат работу из-за границы

В онлайн-встрече принимали участие представители белорусских независимых СМИ, которые недавно подверглись репрессиям. Павел Свердлов, главный редактор "Еврорадио", которое недавно лишилось аккредитации корреспондентского пункта в Минске, рассказал, что за 12 лет работы в стране было многое, но сейчас власти пошли на крайние меры и фактически больше не признают право заниматься журналистикой. Сейчас "Еврорадио" ищет возможность переправить сотрудников в Варшаву и собирается продолжать работать из польской столицы.

В офисе tut.by до закрытия

О вынужденной эвакуации сотрудников за границу говорила и директор "Нашей Нiвы" Анастасия Ровда. "Работать независимым журналистом внутри страны равноценно самоубийству - ты идешь в тюрьму по уголовной статье. Для нас было принципиально важным оставаться с народом, но когда 4 сотрудника в тюрьме, как бы ни было горько, мы должны думать, как уехать и продолжать работу из-за границы", - отметила Анастасия Ровда.

В последнее время довольно много известных белорусских журналистов были вынуждены покинуть страну. "Со вчерашнего дня я не в Беларуси. Это тяжелое решение, которое я надеялась никогда не придется принимать и которое всячески отвергала, мы с редакцией в итоге приняли буквально за несколько минут. На сборы понадобилось еще два часа", - написала на своей странице в Facebook журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Еще пример. Недавно в Киев переехал журналист "Радыё Свабода" и Белсата Виталий Цыганков. "Это очень простая мысль - за решеткой я не принесу никакой пользы ни семье, ни родине, ни журналистике", - написал Цыганков в Facebook.

Пресса на нелегальном положении

Особое внимание участники пресс-конференции уделили обсуждению вопроса о том, как в сложившихся условиях работать дальше. Так, в тяжелой ситуации оказались журналисты регионального издания Hrodna.life. По словам редактора спецпроектов Ирины Новик, два сотрудника выехали за границу, а остальные остаются в стране и продолжают работать, хотя и не могут жить у себя дома, вынуждены скрываться, опасаясь "стука в дверь".

"Мы всегда позиционировали себя как источник региональной информации, но 9 июля наш Telegram-канал признали экстремистским. Десять обысков фактически лишили область независимой прессы”, - говорит Новик. Кроме того, у редакции начались экономические проблемы из-за ухода рекламодателей: "Что будет дальше, будем ли мы выходить, сегодня сказать трудно. Горизонт планирования очень короткий, хорошо, если мы знаем, что будем делать в следующую неделю".

В самый разгар обысков в независимых СМИ бывшие сотрудники крупнейшего портала страны tut.by объявили о запуске нового авторского проекта zerkalo.io. Менеджер Александра Пушкина рассказала, что новое медиа делает команда из 30 человек, они все находятся за границей, но из-за нового дела по экстремизму (МВД хочет признать продукцию tut.by экстремистскими материалами. - Ред.), она вынуждены скрывать имена людей.

Говоря о том, можно ли качественно работать с заблокированным сайтом и не имея корреспондентов в стране, представители СМИ сошлись во мнении, что это все-таки возможно. "Перестраиваемся в работе мы, с нами это делают наши читатели, которые учатся получать новости через VPN или читать с соцсетях", - говорит Александра Пушкина.

Павел Свердлов также убежден, что нужно во что бы то ни стало работать дальше: "За последний год все поняли, что журналистика - это миссия, а не рядовая работа. Мы теперь не вполне себе хозяева, мы служим обществу, надо продолжать работать, мы не имеем морального права останавливаться".

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