С VPN и из-за границы. Новый опыт работы независимых СМИ Беларуси
Белорусские власти проводят зачистку медиапространства страны. Как в этих условиях будут работать СМИ, почему журналисты уезжают из страны и что будет с независимыми изданиями дальше.
В Беларуси нарастают репрессии против независимых медиа. За последние недели власти закрыли корпункт "Еврорадио", разгромили одно из старейших изданий "Наша Нiва", провели десятки обысков и задержаний в региональных СМИ. 29 работников прессы находятся за решеткой, а многие журналисты были вынуждены бежать из страны.
О том, как развивать независимую журналистику в таких условиях, представители белорусских СМИ 13 июля обсуждали на онлайн пресс-конференции "Силовые структуры уничтожают независимые медиа в Беларуси", организованной Пресс-клубом Беларуси и информационным офисом "Беларусь в фокусе".
Тяжелейший период за всю историю СМИ Беларуси
Сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалась независимая пресса, зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев назвал тяжелейшим периодом за всю историю белорусских СМИ. "Белорусские власти стараются подавить и заглушить голос независимых медиа в стране. В результате условия работы журналистов из негосударственного сектора значительно ухудшаются", - говорит Агеев.
В Белорусской ассоциации журналистов тоже проводился обыск
Представитель БАЖ привел результаты мониторинга репрессий против СМИ. По его словам, 8-9 июля силовики провели 38 обысков, 6 из которых были в Минске, остальные - в регионах. Всего репрессии затронули десять редакций независимых медиа, семь человек были задержаны, четверо из них - сотрудники "Нашей Нiвы" - до сих пор находятся под стражей.
Цифры за год, говорит Агеев, впечатляют еще больше: "В Беларуси в неволе остаются 29 представителей медиа, двое уже осуждены. Всего с начала года зафиксировано 87 задержаний и 107 обысков, 6 фактов применения насилия в отношении журналистов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты отбывали административный арест и 38 раз им назначался штраф на общую сумму более 20 тысяч евро".
Журналисты бегут, а независимые издания продолжат работу из-за границы
В онлайн-встрече принимали участие представители белорусских независимых СМИ, которые недавно подверглись репрессиям. Павел Свердлов, главный редактор "Еврорадио", которое недавно лишилось аккредитации корреспондентского пункта в Минске, рассказал, что за 12 лет работы в стране было многое, но сейчас власти пошли на крайние меры и фактически больше не признают право заниматься журналистикой. Сейчас "Еврорадио" ищет возможность переправить сотрудников в Варшаву и собирается продолжать работать из польской столицы.
В офисе tut.by до закрытия
О вынужденной эвакуации сотрудников за границу говорила и директор "Нашей Нiвы" Анастасия Ровда. "Работать независимым журналистом внутри страны равноценно самоубийству - ты идешь в тюрьму по уголовной статье. Для нас было принципиально важным оставаться с народом, но когда 4 сотрудника в тюрьме, как бы ни было горько, мы должны думать, как уехать и продолжать работу из-за границы", - отметила Анастасия Ровда.
В последнее время довольно много известных белорусских журналистов были вынуждены покинуть страну. "Со вчерашнего дня я не в Беларуси. Это тяжелое решение, которое я надеялась никогда не придется принимать и которое всячески отвергала, мы с редакцией в итоге приняли буквально за несколько минут. На сборы понадобилось еще два часа", - написала на своей странице в Facebook журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.
Еще пример. Недавно в Киев переехал журналист "Радыё Свабода" и Белсата Виталий Цыганков. "Это очень простая мысль - за решеткой я не принесу никакой пользы ни семье, ни родине, ни журналистике", - написал Цыганков в Facebook.
Пресса на нелегальном положении
Особое внимание участники пресс-конференции уделили обсуждению вопроса о том, как в сложившихся условиях работать дальше. Так, в тяжелой ситуации оказались журналисты регионального издания Hrodna.life. По словам редактора спецпроектов Ирины Новик, два сотрудника выехали за границу, а остальные остаются в стране и продолжают работать, хотя и не могут жить у себя дома, вынуждены скрываться, опасаясь "стука в дверь".
"Мы всегда позиционировали себя как источник региональной информации, но 9 июля наш Telegram-канал признали экстремистским. Десять обысков фактически лишили область независимой прессы”, - говорит Новик. Кроме того, у редакции начались экономические проблемы из-за ухода рекламодателей: "Что будет дальше, будем ли мы выходить, сегодня сказать трудно. Горизонт планирования очень короткий, хорошо, если мы знаем, что будем делать в следующую неделю".
В самый разгар обысков в независимых СМИ бывшие сотрудники крупнейшего портала страны tut.by объявили о запуске нового авторского проекта zerkalo.io. Менеджер Александра Пушкина рассказала, что новое медиа делает команда из 30 человек, они все находятся за границей, но из-за нового дела по экстремизму (МВД хочет признать продукцию tut.by экстремистскими материалами. - Ред.), она вынуждены скрывать имена людей.
Говоря о том, можно ли качественно работать с заблокированным сайтом и не имея корреспондентов в стране, представители СМИ сошлись во мнении, что это все-таки возможно. "Перестраиваемся в работе мы, с нами это делают наши читатели, которые учатся получать новости через VPN или читать с соцсетях", - говорит Александра Пушкина.
Павел Свердлов также убежден, что нужно во что бы то ни стало работать дальше: "За последний год все поняли, что журналистика - это миссия, а не рядовая работа. Мы теперь не вполне себе хозяева, мы служим обществу, надо продолжать работать, мы не имеем морального права останавливаться".
Смотрите также:
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.