 Громкие дела против журналистов в Беларуси. Кого и в чем обвиняют | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 18.01.2021

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Беларусь

Громкие дела против журналистов в Беларуси. Кого и в чем обвиняют

В Беларуси 9 журналистов арестованы по уголовным статьям. Андрея Александрова задержали 12 января и обвиняют в финансировании протеста. В чем еще обвиняют независимых журналистов?

Митинг в поддержку журналистов в Минске (сентябрь 2020 года)

Митинг в поддержку журналистов в Минске (сентябрь 2020 года)

Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в Минске 12 января 2021 года. Их обвиняют в финансировании протестов. Международная организация "Репортеры без границ" осудила задержание Александрова и призвала ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для его освобождения: "Александров стал девятым журналистом, который находится в заключении по уголовной статье в самой опасной в Европе стране для журналистов". DW - об этом и других уголовных делах против представителей белорусских медиа.

В чем обвиняют журналиста Андрея Александрова 

"Андрей - не последний человек в белорусской журналистике. Разумеется, его персоне уделялось внимание со стороны власти. Учитывая, что в стране делается все, чтобы никто ничего не видел, не сообщал альтернативную информацию, исключать журналистский след нельзя", - комментирует задержание Александрова его друг, журналист Дмитрий Яненко.

15 января замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что Александров и Злобина "занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в центрах изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания и так далее". Также, по словам Казакевича, Андрей Александров рассказал, что предложение о такой деятельности он получил от фонда By_help, помогающего пострадавшим во время протестов. В самом фонде заявили, что показания Александров мог дать под давлением, а обвинения назвали абсурдными, поскольку "любая оплата штрафов не является преступлением".

"Я не знаю всех обстоятельств дела и аргументов следователей. Нам сегодня объявили, что якобы Андрей начал финансировать пострадавших от режима с 12 августа. То есть, только через пять месяцев наши доблестные "служители закона" вышли на след "врага народа" Александрова? Смешно!", - рассуждает Яненко. 

14 января в связи с делом Александрова обыск прошел в офисе информационного агентства "БелаПАН", где в 2014-18 годах он был заместителем директора, а сейчас - внештатный консультант. Из офиса забрали технику и документы.

Дело Пресс-клуба Беларуси 

В финансовых преступлениях обвиняют и представителей Пресс-клуба Беларуси. 22 декабря в Национальном аэропорту Минск силовики задержали его основательницу Юлию Слуцкую. Обыски прошли в офисе организации и дома у некоторых сотрудников. Арестовали программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, программного директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также Ксению Луцкину, бывшую сотрудницу "Белтелерадиокомпании", работавшую над медиапроектом, связанным с Академией Пресс-клуба. Все они, кроме Якупова, депортированного в Россию 31 декабря, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и остаются в заключении.

Одна из подиумных дискуссий в белорусском пресс-клубе (фото из архива)

Одна из подиумных дискуссий в белорусском пресс-клубе (фото из архива)

"Меня обвиняли в соучастии в уклонении от уплаты налогов в тот период, когда я в Пресс-клубе даже не работал - с 2017 по 2019. Похожая история с Сергеем Ольшевским, он является финансовым директором с прошлого сентября", - рассказывает Якупов. В результате ему обвинения не предъявили, но депортировали в Россию с запретом въезда в Беларусь на 10 лет.

"Мне кажется, это заказная история, без какой-то реальной основы. Ребят оставили еще на два месяца в заключении по бредовому обвинению в неуплате налогов, несмотря на то, что сумму, которую Пресс-клуб якобы не доплатил, уже внесли на счета Следственного комитета", - говорит Якупов.

Белорусские правозащитники признали пятерых задержанных по "делу Пресс-клуба" политическими заключенными.

Журналисты среди политзаключенных 

Также политическими заключенными признаны журналистки Катерина Борисевич (Tut.by), Катерина Андреева и Дарья Чульцова ("Белсат"). Катерину Борисевич задержали 19 ноября 2020 года в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны по факту гибели активиста Романа Бондаренко. Журналистка привела в статье слова врача о том, что в крови погибшего мужчины не было алкоголя, что противоречило заявлениям властей. Генпрокуратура заявила, что деяния журналистки Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина "повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям". Статья, по которой обвиняют журналистку, предусматривает до 3 лет лишение свободы.

В редакции Tut.by

В редакции Tut.by

Как считает редактор Tut.by Ульяна Бобоед (отметила, что это ее личное мнение. - Ред.), уголовного дела против Борисевич вообще не должно было быть. "Во-первых, журналист не может быть лицом, разгласившим медицинскую тайну, разгласить медицинскую тайну может только человек, имеющий к ней доступ. Во-вторых, заметка, о том, что в крови Романа Бондаренко не был обнаружен алкоголь, никак не могла повлечь тяжкие последствия, о которых заявляет Генпрокуратура Беларуси. Какой-то информации о том, что Катю могут отпустить или что-то может поменяться, у нас нет. Адвокаты дали подписку о неразглашении, в том числе это касается того, как продвигается дело".

За трансляцию с площади - в СИЗО

Журналисток польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову ОМОН задержал 15 ноября 2020 года во время работы на акции на "Площади Перемен" в Минске. Вначале их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении требованиям сотрудников милиции и арестовали на семь суток. 20 ноября Андреевой и Чульцовой выдвинули обвинения по уголовной статье - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Сейчас журналистки находятся в СИЗО Жодино, им грозит до трех лет лишения свободы.

Вот что рассказал DW муж Катерины Андреевой, журналист Игорь Ильяш: "Еще до нового года направлялось ходатайство об изменении меры пресечения, поручителями выступили известные журналисты, но в нем было отказано. Кроме того, мне отказали в свидании с Катей, мы не виделись два месяца, не было даже каких-то звонков, только письма, большинство из которых не доходит".

12 января 2021 года дело журналисток "Белсат" передано в суд Фрунзенского района Минска. "По законодательству, суд должен пройти в течение месяца с момента получения материалов, если нет каких-то чрезвычайных обстоятельств. Сейчас все мысли Кати направлены на это, она думает над тактикой поведения, линией защиты, она мобилизована и готова бороться", - отметил Ильяш.

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    Автор: Наталья Позднякова


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