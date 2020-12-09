Суд в Минске отклонил жалобу на арест журналистки Tut.by

Суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест журналистки информационного издания Tut.by Катерины Борисевич, готовившую статью о погибшем после избиения людьми в масках Романе Бондаренко. "Судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики, можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года", - сообщил Tut.by в среду, 9 декабря.

Заседание проходило в закрытом режиме, публично было лишь оглашено решение. На нем присутствовали адвокаты Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов. Борисевич в суд не доставили и не подключили в видеорежиме.

Как отмечает издание, суд выбрал самую строгую меру пресечения в отношении Катерины Борисевич и врача скорой помощи Артема Сорокина, проходящих по делу о разглашении медицинской тайны, несмотря на наличие у них несовершеннолетних детей. Журналистка в одиночку воспитывает дочь, указывается далее. Ни журналистка, ни врач ранее не привлекались к уголовной ответственности, имеют постоянное место жительства в Беларуси и положительные характеристики с места работы.

Дело о разглашении медицинской тайны

Журналистка портала Tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы разглашенной медицинской тайне избитого до смерти Романа Бондаренко. Борисевич привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей. Также по данному делу арестован врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, оказавший Бондаренко первую помощь.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко", - указывается в пресс-релизе Генпрокуратуры Беларуси. Тяжкие последствия, которые повлекло за собой разглашение врачебной тайны и предоставление неверной информации, выразились "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям", отметило далее ведомство.

Гибель Романа Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко был избит 11 ноября во дворе своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки. На следующий день он скончался в больнице, куда был доставлен накануне из Центрального РУВД Минска с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами.

Известие о гибели Бондаренко вызвало в Беларуси новую волну протестов против президента Александра Лукашенко и неоправданных насилия и жестокости, к которым прибегают сотрудники силовых структур, стремясь подавить массовые выступления сторонников оппозиции против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа.

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