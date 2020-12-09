Суд в Минске отклонил жалобу на арест журналистки Tut.by

Суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест журналистки информационного издания Tut.by Катерины Борисевич, готовившую статью о погибшем после избиения людьми в масках Романе Бондаренко. "Судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики, можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года", - сообщил Tut.by в среду, 9 декабря.
Заседание проходило в закрытом режиме, публично было лишь оглашено решение. На нем присутствовали адвокаты Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов. Борисевич в суд не доставили и не подключили в видеорежиме.
Как отмечает издание, суд выбрал самую строгую меру пресечения в отношении Катерины Борисевич и врача скорой помощи Артема Сорокина, проходящих по делу о разглашении медицинской тайны, несмотря на наличие у них несовершеннолетних детей. Журналистка в одиночку воспитывает дочь, указывается далее. Ни журналистка, ни врач ранее не привлекались к уголовной ответственности, имеют постоянное место жительства в Беларуси и положительные характеристики с места работы.
Дело о разглашении медицинской тайны
Журналистка портала Tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы разглашенной медицинской тайне избитого до смерти Романа Бондаренко. Борисевич привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей. Также по данному делу арестован врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, оказавший Бондаренко первую помощь.
"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко", - указывается в пресс-релизе Генпрокуратуры Беларуси. Тяжкие последствия, которые повлекло за собой разглашение врачебной тайны и предоставление неверной информации, выразились "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям", отметило далее ведомство.
Гибель Романа Бондаренко
31-летний Роман Бондаренко был избит 11 ноября во дворе своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки. На следующий день он скончался в больнице, куда был доставлен накануне из Центрального РУВД Минска с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами.
Известие о гибели Бондаренко вызвало в Беларуси новую волну протестов против президента Александра Лукашенко и неоправданных насилия и жестокости, к которым прибегают сотрудники силовых структур, стремясь подавить массовые выступления сторонников оппозиции против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка