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Журналистка Катерина Андреева
Фото: AFP/Getty Images

Катерина Андреева

Катерина Андреева (Бахвалова) - белорусская журналистка, политзаключенная.

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Контекст

Здание суда Минского района

В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?

В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?

Тихановская, независимые журналисты, "рельсовые партизаны". Кого белорусские власти считают "изменниками родины"?
Права человека5 марта 2024 г.
Денис Ивашин

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество15 августа 2022 г.
Дарья Чульцова и Катерина Андреева на суде в начале 2021 года

Зачем Лукашенко воюет с женщинами

Зачем Лукашенко воюет с женщинами

В специальной колонке для DW журналистка и писательница Саша Романова рассуждает о приговоре Катерине Андреевой.
Саша Романова
Саша Романова
Колонка
Общество15 июля 2022 г.
Катерина Андреева на суде в феврале 2021 года

В Беларуси журналистку приговорили к 8 годам колонии

В Беларуси журналистку приговорили к 8 годам колонии

Как на обвинения в госизмене отреагировали в Германии и Беларуси?
Общество13 июля 2022 г.
Екатерина Андреева (Бахвалова)

"Это месть": журналистку в РБ обвинили в измене государству

"Это месть": журналистку в РБ обвинили в измене государству

Катерине Андреевой предъявили новое обвинение, по которому ей грозит до 15 лет. Как реагируют семья и юрист?
Общество13 апреля 2022 г.
Во время суда над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой 9 февраля 2021 года

В тюрьму за репортаж: журналистки "Белсата" год в колонии

В тюрьму за репортаж: журналистки "Белсата" год в колонии

Год назад в Минске за репортаж с акции протеста задержали журналисток "Белсата" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
Права человека15 ноября 2021 г.
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