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Фото: AFP/Getty Images
Катерина Андреева
Катерина Андреева (Бахвалова) - белорусская журналистка, политзаключенная.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?
В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?
Тихановская, независимые журналисты, "рельсовые партизаны". Кого белорусские власти считают "изменниками родины"?
Права человека
05.03.2024
5 марта 2024 г.
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество
15.08.2022
15 августа 2022 г.
Зачем Лукашенко воюет с женщинами
Зачем Лукашенко воюет с женщинами
В специальной колонке для DW журналистка и писательница Саша Романова рассуждает о приговоре Катерине Андреевой.
Саша Романова
Колонка
Общество
15.07.2022
15 июля 2022 г.
В Беларуси журналистку приговорили к 8 годам колонии
В Беларуси журналистку приговорили к 8 годам колонии
Как на обвинения в госизмене отреагировали в Германии и Беларуси?
Общество
13.07.2022
13 июля 2022 г.
"Это месть": журналистку в РБ обвинили в измене государству
"Это месть": журналистку в РБ обвинили в измене государству
Катерине Андреевой предъявили новое обвинение, по которому ей грозит до 15 лет. Как реагируют семья и юрист?
Общество
13.04.2022
13 апреля 2022 г.
В тюрьму за репортаж: журналистки "Белсата" год в колонии
В тюрьму за репортаж: журналистки "Белсата" год в колонии
Год назад в Минске за репортаж с акции протеста задержали журналисток "Белсата" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
Права человека
15.11.2021
15 ноября 2021 г.
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