В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?

В Беларуси 45 человек осудили по обвинениям в измене государству (ст. 356 УК РБ), сообщил на совещании 20 февраля глава КГБ Иван Тертель. Белорусским правозащитникам на 8 февраля 2024 года было известно минимум о 44 белорусах, осужденных по ст. 356 УК, еще не меньше десяти человек удерживались под стражей в ожидании суда или приговора.

"Но эта цифра может быть больше, так как дела об "измене государству" находятся под завесой секретности, а суды, в своем подавляющем большинстве, проходят в закрытом режиме", - отмечает правозащитный центр "Весна" .

Заочно за "измену государству" осудили лидера демсил Светлану Тихановскую и бывших силовиков из BYPOL Станислава Лупоносова и Александра Азарова. Тихановской по совокупности с обвинениями по другим статьям УК назначили 15 лет колонии, Лупоносову - 18, Азарову - 25 лет.

DW посмотрела, кого еще и на какие сроки осудили в РБ за госизмену после 2020 года.

Военные и силовики

В мае 2021 года к 18 годам лишения свободы за "измену государству" приговорен бывший спецсвязист генштаба Вооруженных Сил Беларуси Денис Урад. Также его лишили звания капитана.

Суд над Урадом проходил в закрытом режиме. ГосСМИ сообщали, что военного задержали 15 марта 2021 за то, что накануне он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о вовлечении военнослужащих Вооруженных Сил в деятельность по поддержанию правопорядка и "отправил польскому телеграм-каналу". В сентябре 2022 Денису Ураду ужесточили условия содержания, он был переведен в могилевскую тюрьму №4. Белорусские правозащитники признали Урада политзаключенным.

В один день с Урадом, 15 марта 2021, был задержан подполковник КГБ Алексей Хралович. По информации госСМИ, Хралович был причастен к "сливу" записи разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с разными должностными лицами в ноябре 2020, в том числе касающихся гибели Романа Бондаренко.

За информацию о гибели Романа Бондаренко экс-силовика осудили по статье об "измене государству" Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture-alliance

Храловича приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин (сейчас это около 5700 евро). В октябре 2023 года политзаключенного перевели на тюремный режим.

А вот вердикт по делу бывшего главы Службы воздушной разведки, политзаключенного Валерия Романовского, задержанного в конце 2022 года, правозащитникам неизвестен. В пропагандистском фильме о контрразведке, который показал телеканал "Беларусь 1", утверждалось, что Романовский был завербован Литвой, фотографировал для ее спецслужб служебные документы, а однажды передал им данные о строительстве БелАЭС.

Программист, музыкант и культурный менеджер

10 лет заключения по обвинениям в "измене государству" и "содействии экстремистской деятельности" в ноябре 2023 получил программист, политзаключенный Дмитрий Мостовой.

В фильме "Гаспар на связь не вышел", выпущенном гостелеканалом ОНТ, говорится, что Мостовой якобы предлагал мониторинговой группе "Гаюн" информацию о военном аэродроме Мачулищи (там 26 февраля 2023 года был поврежден российский самолет А-50. - Ред.).

В январе 2023 по аналогичным статьям к 9 годам лишения свободы приговорен музыкант, политзаключенный Евгений Глушков. Глушков - житель деревни Зябровка Гомельского района. Возле нее находится аэродром, где с начала полномасштабного вторжения России в Украину размещались российские военные и были зафиксированы запуски ракет по украинской территории. В телефоне мужчины силовики нашли старое фото аэродрома, что и стало основанием для обвинения в госизмене.

Павел Белоус Фото: DW/A. Boguslawakaja

Глушков не единственный представитель культурной сферы, осужденный за "измену государству". В мае 2023 к 13 годам колонии и штрафу в 500 базовых величин приговорили политзаключенного, культурного менеджера, создателя магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павла Белоуса.

Провластные Telegram-каналы утверждали, что он "продвигал идею польского мира" и в 2020 году "помогал координировать действия, направленные на насильственный захват власти". Также Белоуса обвинили в нарушении общественного порядка и создании экстремистского формирования.

Журналисты

"Изменниками родины" белорусские власти считают и трех представителей СМИ. Медиаменеджера Андрея Александрова задержали вместе с его девушкой Ириной Злобиной в январе 2021 "по подозрению в финансировании протестной деятельности".

МВД утверждало, что Александров и Злобина оплатили 250 штрафов и услуг адвокатов задержанным во время протестов летом и осенью 2020 года. Александрову предъявили обвинение по нескольким статьям УК, в том числе по статье об "измене государству", и приговорили к 14 годам лишения свободы. Ирину Злобину - к 9 годам колонии. Оба признаны политзаключенными.

По статье гоизмене осужден и белорусский журналист-расследователь Денис Ивашин. Приговор - 13 лет и 1 месяц колонии и штраф в 150 базовых величин (сейчас около 1700 евро). КГБ утверждало, что украинский проект InformNapalm, в котором Ивашин был редактором белорусской страницы, создан и действует "в интересах главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В июле 2022 к 8 годам лишения свободы за "измену государству" приговорили политзаключенную журналистку "Белсат" Катерину Андрееву. Она уже отбывала два года колонии за стрим с "Площади Перемен" 15 ноября 2020 года. Журналистку признали виновной "в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителю государственных секретов Республики Беларусь". Близкие Андреевой были уверены, что новый срок – месть за ее профессиональную деятельность.

Фигуранты дела "Рабочага руху" и "рельсовые партизаны"

Есть и коллективные приговоры за "измену государству". Например, такое обвинение наряду с обвинением по другим статьям было выдвинуто десяти фигурантам дела "Рабочага руху" ("Рабочего движения"). По версии КГБ, они собирали и передавали "служебную информацию ограниченного характера" иностранным государствам.

В феврале 2023 года десять человек - Сергея Шелеста, Владимира Журавко, Андрея Погерило, Анну Аблаб, Александра Гашникова, Сергея Дзюбу, Игоря Минца, Валентина Тереневича, Сергея Шеметько и Александра Капшуля - приговорили к срокам от 11 до 15 лет колонии и штрафам от 100 до 500 базовых величин (сейчас - от 1140 до 5700 евро). Никто из них признал свою вину. Обвиняемых по делу "Рабочага руху" белорусские правозащитники признали политзаключенными.

Также в измене государству обвинили "рельсовых партизан" - политзаключенных Дмитрия Равича, Дениса Дикуна, Олега Молчанова, Дмитрия Климова, Владимира Аврамцева. Они получили от 21 до 23 лет лишения свободы. Их подозревали в диверсиях на Белорусской железной дороге.

Представители сообщества железнодорожников Беларуси рассказывали DW, что их саботажи не представляли угрозу для жизни и здоровья белорусов, но наносили существенный ущерб инфраструктуре БелЖД и замедляли продвижение российских войск и техники в направлении Украины.

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