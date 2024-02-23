Кого правозащитники признают "бывшим политзаключенным"?

Белорусские правозащитники стали предоставлять статус "бывший политзаключенный". Как это может помочь белорусам сейчас и в будущем?

Правозащитное сообщество Беларуси требует от властей реабилитации около 300 человек, которые подвергались политически мотивированному преследованию "в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения по отношению к объявленным результатам выборов президента РБ (2020 года. - Ред.) и другим общественно-значимым событиям".

Во время заключения эти люди, по разным причинам, не были признаны политзаключенными. Сейчас правозащитники придают им статус "бывших политзаключенных", требуют пересмотра их уголовных дел и отмены вынесенных приговоров, а также "полной реабилитации с возмещением всех видов вреда, причиненного произвольным осуждением и лишением свободы".

Юрист: "Справедливость возвращается через реабилитацию"

С сентября 2023 года белорусские правозащитные организации приняли четыре заявления (последнее - 24 января 2024 года. - Ред. ) с требованиями реабилитации осужденных за участие в мирных собраниях и "реализацию свободы выражения мнений". Пока речь в основном об обсужденных по ст. 342 УК РБ (массовые беспорядки. - Ред.) и по диффамационным статьям.

"Мы выходим с заявлением, что те или иные люди отвечали критериям признания политзаключенным в то время, когда они находились в местах лишения свободы. И для них, как для бывших политзаключенных, мы требуем реабилитации и восстановления их прав", - говорит юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко.

Павел Сапелко Фото: DW

Таким образом правозащитники напоминают государству, что "несмотря на то, что срок заключения этих людей закончился", государство не выполнило перед ними свои обязательства: "Недостаточно просто "покошмарить" человека за решеткой, а потом его отпустить и считать, что справедливость вернулась. Справедливость так не возвращается, она возвращается через реабилитацию, через компенсацию ущерба и через наказание виновных".

Заявления правозащитников адресованы, в первую очередь, властям в РБ, но также и демократическим инициативам, которые "могут и должны поддерживать этих людей наравне с теми политзаключенными, которые признавались таковыми во время нахождения в заключении".

Зачем нужен статус "бывший политзаключенный"?

По словам Сапелко, получение статуса "бывший политзаключенный" открывает возможности для разного рода программ поддержки, помогает в легализации за рубежом. "Многим людям важно сейчас получить оценку общественности тех действий, которые они совершали, и той несправедливости, которая была допущена в их отношении", - также отмечает правозащитник.

Сапелко полагает, что такие списки на реабилитацию будут появляться и дальше. По подсчетам собеседника, правозащитникам не известны имена до 20% осужденных по так называемым "экстремистским составам преступлений": власти редко публикуют официальные сведения, родственники задержанных боятся или просто не знают, что можно обратиться к правозащитникам.

Часто о политически мотивированном преследовании правозащитникам становится известно только тогда, когда людям выносят приговор. "Если их осуждают, например, к ограничению свободы без направления в учреждения открытого типа (т.н. "домашняя химия". - Ред.), то они уже сразу же и перестают быть политзаключенными", - поясняет Сапелко.

С просьбой признать "бывшим политзаключенным" к правозащитникам может обратиться как сам человек, который понимает, что он отвечает критериям получения такого статуса, так и его близкие.

"Чтобы знали, сколько людей сидит ни за что"

"Я попросил, чтобы меня внесли в реабилитационные списки", - признается Андрей (имя изменено. - Ред.). Мужчина говорит, что дело не в том, что он переживает из-за судимости, а в том, что "мы за справедливость боремся".

В 2020 году Андрей из своего небольшого города ездил на протесты в Минск. Белоруса задержали в марте 2023-го - силовики якобы вычислили его по фото. Вначале мужчину поместили в ИВС, затем - на два месяца в СИЗО. Там его поставили на профилактический учет как склонного к "экстремизму и деструктивной деятельности".

"Каждый час должен был подходить (к окошку в двери. - Ред.), говорить: я такой-то, год рождения, статья, состою на профучете", - вспоминает собеседник.

Андрею присудили два с половиной года "домашней химии". В августе 2023 он уехал в Польшу.

Когда Андрей был в СИЗО, родные отказались от того, чтобы ему был присвоен статус политзаключенного - побоялись, что это ухудшит его положение. Мужчина тоже считает, что признание "политическим" может плохо повлиять на условия содержания заключенного. В то же время он убежден, что после освобождения такого статуса стоит добиваться, хотя бы для того, чтобы все знали, "сколько людей сидит ни за что".

"Честный белорус, если есть политическая статья"

"Честный белорус, если есть политическая статья", - шутит Амирани Бутиашвили. Белорусские правозащитники также признали его бывшим политзаключенным. По словам мужчины, благодаря этому статусу ему удалось бесплатно пройти медицинское обследование за рубежом. До этого многие организации отказывали Бутиашвили в помощи, ссылаясь на то, что он якобы "не подходит под их критерии". Сам собеседник считает себя потерпевшим от режима Александра Лукашенко.

Бутиашвили задержали в январе 2022 года. 10 суток он провел в камере в подвале ИВС: без средств гигиены и передач, спал в одной майке на бетонном полу, в камеру подсаживали бездомного с туберкулезом.

Дальше - более двух месяцев в СИЗО №1 Минска, затем за участие в протестах (ст. 342 УК РБ. - Ред.) мужчину приговорили к трем годам "химии" - ограничения свободы с направлением в учреждения открытого типа. После суда Бутиашвили удалось уехать из РБ, сейчас он живет в Польше. Собеседник уверен, что в случае демократических перемен в Беларуси его судимость будет погашена.

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