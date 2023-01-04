Сын за отца не отвечает? Как в РБ сажают целыми семьями

В Беларуси задерживают целыми семьями. Так произошло с известным минским репетитором Евгением Ливянтом и его близкими. Истории Ливянта и других белорусов, оказавшихся в заключении вместе с родственниками - у DW.

3 января один из провластных телеграм-каналов сообщил о задержании Юлии Ливянт, супруги известного минского репетитора, соучредителя центра по подготовке к централизованному тестированию "100 баллов" Евгения Ливянта. Сам педагог, часто критиковавший белорусскую систему образования, был арестован еще 27 декабря. В так называемом "покаянном" видео он говорит об участии в протестах 2020 года, во время которых он якобы блокировал движение транспорта, а также признается, что принимал участие в одном из заседаний Координационного совета оппозиции. Кроме того, по мнению силовиков, образовательный центр Ливянта "осуществлял лицензируемую деятельность с помощью сговора с частной школой "Апельсин".

В Минске также задержали дочь и зятя Евгения Ливянта, которые недавно вернулись в Беларусь из Польши. Их также обвиняли в участии в протестах и перекрытии дорог в 2020 году. Как стало известно СМИ, педагога, его дочь и зятя осудили на 14 суток административного ареста, жену - на 15 за "мелкое хулиганство" (ст.19.1. КоАП РБ). И это не единственный случай, когда в Беларуси за решетку отправляют целыми семьями.

Семья из 4-х человек почти полтора года в СИЗО КГБ

Почти полтора года в СИЗО КГБ находится семья Войтехович. Виталия Войтеховича, его жену Ольгу, сына Владислава и невестку Анастасию обвиняют якобы в попытке поджога дома депутата Олега Гайдукевича в июне 2021 года. Гайдукевич утверждал, что его дом хотели поджечь тремя "бутылками с зажигательной смесью" и что пострадала его кошка.

Войтеховичей задержали в августе 2021 года, им предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе за "акт терроризма, совершенный группой лиц" (ст. 289 УК РБ). Эта статья после внесения изменений в белорусское законодательство может предусматривать, в том числе, наказание вплоть до смертной казни. Как выяснила "Наша Ніва", Виталий Войтехович работал на оконном производстве, его жена занималась маникюром, сын окончил Военную академию и служил в Минске, но после выборов уволился и работал таксистом, его жена работала в магазине зоотоваров. В конце минувшего года семью Войтехович внесли в "Список террористов" МВД Беларуси.

Священник и его семья осуждены на огромные сроки

В октябре 2022 года в Гродно осудили семью православного священника из Брестской области Сергея Резановича. Резанович, его жена Любовь и сын Павел проходили по делу так называемой "группы Николая Автуховича". Их обвиняли в участии в преступной организации, покушении на захват власти неконституционным путем и незаконном использовании горючих веществ. Сергея Резановича приговорили к 16 годами в колонии усиленного режима, его сыну дали 19 лет колонии строгого режима, Любови Резанович - 15 лет колонии общего режима. По версии обвинения, с которой согласился суд, участники так называемой "группы Автуховича" хотели свергнуть власть в Беларуси "с помощью украинских спецслужб", а также "планировали и осуществляли теракты" и "ввозили оружие из Украины".

Жены и мужья политзаключенных также могут оказаться в тюрьме

22 декабря 2022 года силовики задержали мужа политзаключенной правозащитницы Марфы Рабковой Вадима Жеромского. Насколько известно, мужчине дали 15 суток административного ареста. Марфа Рабкова - координатор волонтерской службы правозащитного центра "Весна"- в заключении с сентября 2020 года. В минувшем сентябре ее приговорили к 15 годам колонии по делу группы "Революционное действие". Тогда десять человек признали виновными в создании, руководстве и участии в деятельности анархистских групп "Революционное действие", "Народная самооборона", "Революцiйна дiя" в 2016-20 годах.

С 18 октября 2022 года в заключении находится Дарья Лосик, жена белорусского политзаключенного, блогера и внештатного консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика. В телеграм-канале, близком к белорусским силовикам, появилось "покаянное" видео: в нем Дарья рассказывает, что в апреле 2022 года она дала интервью телеканалу "Белсат", признанному в Беларуси "экстремистским формированием" с ноября 2021. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Игоря Лосика задержали в июне 2020 года и обвинили в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков. 14 декабря 2021 года суд, проходивший в закрытом режиме в СИЗО №3 города Гомеля, приговорил его к 15 годам колонии усиленного режима. У Игоря и Дарьи Лосик осталась 4-летняя дочь. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой.

"В РБ не работает принцип не свидетельствовать против родных"

По мнению правозащитника, основателя фонда солидарности BYSOL Андрея Стрижака, каждый случай, когда задерживают целыми семьями, следует рассматривать индивидуально. Если речь об административном аресте, как произошло с семьей репетитора Евгения Ливянта, вероятно, можно говорить о том, что вначале силовики задерживают одного человека, а потом "отработали" контакты в его телефоне. "Например, если находится подтверждение того, что люди участвовали в протестах, либо каким-то иным способом поддерживали демократические перемены в стране, то тогда их берут по цепочке. Эта практика касается не только семей, но друзей, знакомых, коллег. Никогда не знаешь, в чьем телефоне могут оказаться твои фотографии либо переписка, что может стать причиной задержания", - говорит Стрижак.

Правозащитник также обращает внимание, что дочь и зять Евгения Ливянта вернулись в Беларусь из-за рубежа: "Любое возвращение людей, которые участвовали в протестах, могут быть на фото, либо что-то подписывали, как-то высказывались в соцсетях, донатили - риск. Вернуться можно, но высока вероятность, что вы окажетесь за решеткой".

Что касается уголовного преследования в отношении семей, как в случае с семьей Войтехович, то, по мнению Стрижака, силовики задерживают всех людей, с которыми у подозреваемых есть переписка, либо чьи имена каким-либо образом всплывают в показаниях. "Организованная группа - это гораздо более весомое дело, чем какой-то один подозреваемый. И, безусловно, в Беларуси не работают такие понятия как презумпция невиновности, как возможность не свидетельствовать против себя и против своих близких. К сожалению, все группы - семьи, группы коллег, одноклассников, одногруппников - подвержены большим рискам в случае, если у силовиков есть вопросы хотя бы к одному из ее участников", - отмечает собеседник DW.

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