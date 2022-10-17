197 лет тюрьмы. В РБ вынесли приговор "группе Автуховича"

До 25 лет лишения свободы и огромные штрафы - в Гродно вынесли суровые приговоры двенадцати фигурантам дела Николая Автуховича. DW собрала все, что известно об этом процессе.

Двенадцати фигурантам дела "группы Автуховича" в понедельник, 17 октября, в тюрьме №1 Гродно вынесли приговоры. Самого волковысского предпринимателя Николая Автуховича, которого обвиняли по 12 статьям УК, в том числе "измена родине" и "акт терроризма", приговорили к 25 годам колонии строгого режима, при этом первые пять лет он должен будет провести в тюрьме.

Виктору Снегуру и Павлу Резановичу, признанным виновными, среди прочего, в покушении на захват госсвласти, дали по 19 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии усиленного режима.

Огромные сроки

К 18 годам колонии усиленного режима приговорили Владимира Гундаря. Павел Сава получил 20 лет колонии. Столько же лет, только колонии общего режима, дали Ольге Майоровой и Галине Дербыш. В таких же условиях будут отбывать наказание Ирина Мельхер (17 лет лишения свободы), Сергей Резанович (16 лет) и Любовь Резанович (15 лет). Всех их признали виновным, в том числе, в создании и участие в преступной организации.

Ирина Горячкина за, среди прочего, укрывательство преступлений осуждена на 6 лет и 1 месяц колонии общего режима. Антона Мельхера признали виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, приговорили к 2,5 годам лишения свободы и освободили в зале суда, так как ему засчитали срок пребывания под стражей. Артур Попок, один из предполагаемых членов "группы Автуховича", находится в розыске.

Признанные виновными фигуранты дела также должны будут выплатить огромные штрафы - в общей сложности почти 100 тысяч долларов. Владимир Гундарь, Николай Автухович, Ольга Майорова и Галина Дербыш виновными себя не признали, остальные признали вину частично или полностью.

По версии обвинения, с которой согласился суд, участники так называемой "группы Автуховича" хотели свергнуть власть в Беларуси "с помощью украинских спецслужб", а также "планировали и осуществляли теракты" и "ввозили оружие из Украины". Суд по делу Автуховича, начавшийся 18 мая 2022 года, с 19 сентября проходил в закрытом режиме.

Дело Автуховича связали с украинскими спецслужбами

В декабре 2020 года по белорусскому госТВ рассказали о задержании предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича, который, как утверждалось в сюжете, руководил группой лиц, стоявших за поджогами дома милиционера в этом райцентре и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно. В феврале 2021 года в фильме "Тротил протеста", показанном на госканале ОНТ, утверждалось, что люди, которых называли "бандой Автуховича", нелегально привозили оружие и взрывчатку из Украины в Беларусь и готовили теракты. Украина все обвинения в свой адрес категорически отрицала.

Позже провластные телеграм-каналы писали, что обвиняемые "по указанию украинских спецслужб готовились захватить российских военнослужащих на территории Беларуси" для "пыток и передачи полученных у них сведений". При этом на момент задержания фигурантов дела речи о нахождении на территории РБ российских военных еще не шло.

"Власти не нравится моя гражданская позиция"

Также, несмотря на то, что власти называют фигурантов дела "членами преступной группировки", большинство из них утверждало, что не были знакомы друг с другом и никогда не встречались.

Николай Автухович заявил во время одного из заседаний, что большинство предъявленных ему обвинений незаконны. "В обвинении есть часть правды, но она не касается людей, которые сидят со мной здесь, - сказал Автухович. - А все, что со мной происходит, - это из-за того, что власти не нравится моя гражданская позиция". По словам Автуховича, он планировал добиться смены власти в Беларуси, но не радикальными методами, целью была масштабная акции протеста. Связь со спецслужбами Украины он назвал бредом.

Фигуранты дела - семья священника и люди с инвалидностью

Николай Автухович - предприниматель и активист из Волковыска Гродненской области, в прошлом - владелец службы такси. Его уже дважды судили в Беларуси - в 2005 и в 2010 годах. Правозащитники тогда, как и в нынешнем случае, также признавали Автуховича политзаключенным.

Николай Автухович и Владимир Гундарь, находясь за решеткой, объявляли голодовку протеста Фото: picture-alliance/dpa/A. Liamkevich

Летом 2022 года во время нахождения под стражей Автухович 23 дня держал сухую голодовку - в знак протеста против запрета переписки. После голодовки, по словам родных, у него начали разрушаться почки.

11 дней голодовку держал еще один фигурант дела, активист Владимир Гундарь, протестуя против того, что его поместили в карцер. Гундарь - человек с инвалидностью, у него нет ноги. По словам близких мужчины, у него в СИЗО отбирали протез, а на допросах в КГБ заставляли перемещаться без костылей.

Среди признанных виновными по делу Автуховича - настоятель храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки Жабинковского района Брестской области Сергей Резанович, его жена Любовь Резанович, которая когда-то, как и Автухович, владела службой такси, и их сын Павел.

Фигуранты дела опасались за свою жизнь

Также среди фигурантов дела - пенсионерка из агрогородка Обухово, что недалеко от Гродно, Галина Дербыш. Ранее она работала бухгалтером в местном СПК, после занималась собственным хозяйством, также была активисткой, не раз становилась независимым наблюдателем на выборах.

Ее дочь Анастасия ранее рассказала DW, что Галина - инвалид второй группы с онкологическим заболеванием, проблемами с сердцем и серьезным повреждением руки после давней аварии. "Маме надо постоянно наблюдать за опухолями, которые есть почти во всех внутренних органах и могут увеличиваться, быть как доброкачественными, так и нет, - отметила Анастасия. - Мама ежедневно нуждается в приеме медпрепаратов. Однажды она попала в карцер, где ее лишили лекарств, в итоге мама потеряла сознание, при падении получила ушибы тела и головы".

Галина Дербыш (фото из архива) Фото: privat

Издевательства над фигурантами дела, по утверждениям их близких, продолжались и во время судебного процесса: подсудимых помещали в клетки-стаканы, силой раздевали перед каждым заседанием и просвечивали одежду рентгеном, оказывали психологическое давление, помещали в ШИЗО и блокировали переписку.

Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ольга Майорова и Ирина Мельхер во время процесса передали на волю обращение, в котором заявили об угрозе их жизням и здоровью: "Мы заявляем о резком усилении физического и психологического давления на большинство обвиняемых по уголовному делу № 20125030489 (так называемое "дело группы Автуховича"). Очевиден полный развал обвинения, и системе не остается ничего иного, как усилить репрессии".

О том, что может не дожить до конца суда говорил и Павел Сава.

Юрист: Приговор приговор политически мотивирован

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко называет наказание фигурантам дела "группы Автуховича" чрезмерно жесткими. Он также обращает вниманием на судебный процесс, во время которого стало известно о том, что в отношении обвиняемых применялись пытки. Все это, по словам собеседника DW, дает основания считать приговор политически мотивированным и вынесенным без соблюдения принципов справедливого правосудия.

Павел Сапелко Фото: privat

"В пользу такого вывода говорит и то, что обвиняемые содержались постоянно в клетках, передвигались по территории тюрьмы под охраной, подвергались дополнительным унизительным осмотрам, хотя, по сути, их переводили из одного помещения тюрьмы в другое, - поясняет Сапелко. - Судебное заседание было практически закрытым, тот факт, что какое- то время формально процесс считался открытым, не меняет этой оценки: на него смогли попасть только пара родственников (подсудимых. - Ред.) и государственные пропагандисты. В конце концов этот процесс стал полностью закрытым. Есть шансы, что и документы этого разбирательства будут закрытыми".

Что касается заявлений, что фигурантам могла грозить смертная казнь или пожизненное заключение, то, по словам юриста "Весны", по белорусскому законодательству это невозможно даже с учетом изменений УК РБ, которые расширяют сферу применения смертной казни. Они вступили в силу 29 мая 2021 года - к тому времени все обвиняемые по делу Автуховича были уже в заключении.

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