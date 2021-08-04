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Владимир Мацкевич, белорусский философ, метолог
Фото: DW

Владимир Мацкевич

Владимир Мацкевич - белорусский философ, методолог, общественный деятель.

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Контекст

СИЗО в Минске

Интеллектуалы в тюрьме: в РБ "взялись за свободную мысль"

Интеллектуалы в тюрьме: в РБ "взялись за свободную мысль"

Среди тысячи белорусских политзаключенных есть и представители экспертного сообщества - известная политолог и философ.
Политика14 февраля 2022 г.
Коллаж - отрывок из письма Мацкевича на фоне его портрета

100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич

100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич

Белорусский методолог Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет разжигания розни.
Политика11 ноября 2021 г.
Белорусский философ Владимир Мацкевич

Белорусскому философу Мацкевичу предъявили обвинение

Белорусскому философу Мацкевичу предъявили обвинение

Задержанного ранее философа Мацкевича обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политика18 августа 2021 г.
Владимир Мацкевич, фото из архива

В чем подозревают философа Мацкевича власти Беларуси?

В чем подозревают философа Мацкевича власти Беларуси?

Владимира Мацкевича задержали по подозрению в организации беспорядков. DW - о том, что говорят его коллеги и адвокат.
Права человека12 августа 2021 г.
Силуэт человека в дверном проеме

Беларусь: философ Мацкевич признан политзаключенным

Беларусь: философ Мацкевич признан политзаключенным

Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская задержаны лишь из-за своих убеждений, заявил центр "Весна".
Общество7 августа 2021 г.
Мужчина в наручниках

В Минске задержаны философ Мацкевич и двое его соратников

В Минске задержаны философ Мацкевич и двое его соратников

По какому делу задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская, пока неизвестно.
Политика4 августа 2021 г.
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