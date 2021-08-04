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Фото: DW
Владимир Мацкевич
Владимир Мацкевич - белорусский философ, методолог, общественный деятель.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Интеллектуалы в тюрьме: в РБ "взялись за свободную мысль"
Интеллектуалы в тюрьме: в РБ "взялись за свободную мысль"
Среди тысячи белорусских политзаключенных есть и представители экспертного сообщества - известная политолог и философ.
Политика
14.02.2022
14 февраля 2022 г.
100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич
100 дней под арестом. О чем пишет из СИЗО Владимир Мацкевич
Белорусский методолог Мацкевич более трех месяцев находится за решеткой. Его тексты изучают на предмет разжигания розни.
Политика
11.11.2021
11 ноября 2021 г.
Белорусскому философу Мацкевичу предъявили обвинение
Белорусскому философу Мацкевичу предъявили обвинение
Задержанного ранее философа Мацкевича обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политика
18.08.2021
18 августа 2021 г.
В чем подозревают философа Мацкевича власти Беларуси?
В чем подозревают философа Мацкевича власти Беларуси?
Владимира Мацкевича задержали по подозрению в организации беспорядков. DW - о том, что говорят его коллеги и адвокат.
Права человека
12.08.2021
12 августа 2021 г.
Беларусь: философ Мацкевич признан политзаключенным
Беларусь: философ Мацкевич признан политзаключенным
Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская задержаны лишь из-за своих убеждений, заявил центр "Весна".
Общество
07.08.2021
7 августа 2021 г.
В Минске задержаны философ Мацкевич и двое его соратников
В Минске задержаны философ Мацкевич и двое его соратников
По какому делу задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская, пока неизвестно.
Политика
04.08.2021
4 августа 2021 г.
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