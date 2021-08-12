Философ в неволе. Кто такой Владимир Мацкевич и в чем его подозревают?
Сотрудники белорусского КГБ задержали философа и методолога Владимира Мацкевича. Его подозревают в организации беспорядков, но сам он убежден, что причина преследований - критика властей.
Владимир Мацкевич, фото из архива
"Думать Беларусь". Такую формулу белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич выдвинул еще в 1994 году, а все последующие годы занимался развитием этой темы. Теперь репрессии коснулись и его: 4 августа сотрудники КГБ провели обыск у философа, а затем задержали по подозрению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Чем занимался Владимир Мацкевич и почему философия стала опасна для белорусского режима?
Философ и методолог
Как рассказывает "Википедия", предки Владимира Мацкевича были белорусами, но он сам родился в Сибири, куда была депортирована его семья в начале 1950-х годов. Юношеские годы Мацкевича прошли в белорусском городе Гродно, затем он учился в Ленинградском государственном университете по специальности "инженерная психология". В России Мацкевич стал учеником методолога Георгия Щедровицкого и участником "Московского методологического кружка".
В классе одной из белорусских школ, фото из архива
В Беларусь Мацкевич вернулся в 1994 году. Поводом для возвращения, как рассказывает его бывшая жена и ученица Светлана Мацкевич, стало предложение заняться реформой образования в Беларуси. Именно в те времена и познакомились Светлана и Владимир, кроме личных отношений их объединило и общее дело.
"Мне уже тогда было ясно, что Мацкевич - фигура широкая, и заниматься только реформой образования он не будет. Тем более, что проблемы образования связаны с политикой, вот он и стал заниматься политикой", - говорит Светлана.
"Мацкевич - прежде всего философ и методолог, он себя всегда так обозначал, - рассказывает политолог Андрей Егоров. - Как философ он развивал средства мышления, а как практик и общественный деятель работал этими средствами с Беларусью как с объектом. Отсюда его формула "Думать Беларусь" - не просто размышлять о Беларуси, а думать так, чтобы Беларусь представлялась осмысленной страной".
Чем Мацкевич занимался в Беларуси
Философ и методолог имел отношение ко многим значимым проектам и организациям в Беларуси. Сразу после возвращения в Беларусь он занимался и реформой образования в Беларуси. Затем Мацкевич основал Агентство гуманитарных технологий, был первым главой Рады международного консорциума "ЕвроБеларусь". Стоял у истоков создания Объединенной гражданской партии, Белорусской христианской демократии и гражданской инициативы "Хартия 97". В последнее время Владимир также вел дискуссионную программу "Размова" на телеканале "Белсат".
Кроме того, Мацкевич является основателем некоммерческой инициативы "Летучий университет". "Летучий университет" - прототип того места, которое и занимается тем, что думает Беларусь", - говорит Егоров. В "Летучем" читались лекции на разные темы, велись исследования и издавались книги.
Мацкевич всегда оппонировал власти
Андрей Егоров также утверждает, что Мацкевич часто верно предсказывал развитие событий в Беларуси. Например, так случилось с инициированной им общественной кампанией "Свежий ветер", которая в 2019 году выступала против углубления интеграции Беларуси и России.
"Он говорил, что нас ждет попытка аншлюса Беларуси к России, потом выборы с целью легитимизации власти, а затем конституционная трансформация - именно в таком порядке. Сначала никто не верил, что в программе интеграции есть политическая составляющая, но затем сами власти это признали", - говорит Егоров и добавляет, что "Свежий ветер" добился успеха - повлиял на общественные настроения и вдохновил многих выступить за сохранение независимости Беларуси.
На протяжении всей своей деятельности Мацкевич оппонировал властям Беларуси. Он неоднократно писал открытые письма с критикой высшим чиновникам Беларуси - экс-главе МВД Игорю Шуневичу, главе МИД Владимиру Макею и самому Александру Лукашенко.
Еще один примечательный момент в биографии Мацкевича - история с голодовкой в борьбе за здание протестантской церкви "Новая жизнь" в 2006 году, которое власти страны пытались отобрать. Как кальвинист, Владимир вступился за церковь и вместе с другими прихожанами голодал 23 дня. Эта акция оказалось удачной, власти отменили свое решение о принудительном выселении.
В чем суть подозрений против философа?
Теперь, как рассказывает адвокат философа Дмитрий Лозовик, Мацкевича подозревают в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК), сейчас он содержится в изоляторе на Окрестина, адвокат смог с ним увидеться несколько раз: "Как рассказал мне Владимир, 4 августа к нему пришли с обыском, забрали всю технику, деньги и документы. Затем с ним долго беседовали в КГБ и в итоге вручили постановление о задержании".
По словам Лозовика, суть подозрений не ясна ни ему, ни Владимиру. "Физически в протесах он не участвовал, скорее всего, его аналитическая работа или посты в соцсетях будут трактоваться как такая организация. Я ожидаю от процесса что-то похожее на историю со Знаком и Колесниковой, когда любое высказывание может трактоваться как призыв к беспорядкам", - говорит адвокат.
Первый официальный допрос Мацкевича прошел 10 августа, на нем Владимир воспользовался правом отказаться от дачи показаний, которые могут быть использованы против него самого. "Теперь до 14 августа его должны либо выпустить, либо предъявить обвинение", - указывает Лозовик.
Как говорит адвокат, а также коллеги Мацкевича, философ не хотел и не планировал уезжать из страны, хотя и осознавал все риски. "Не имеет значение, по какой статье обвиняют Владимира, это никак не связано с его деятельностью. Мацкевича преследуют за его идеи", - убежден Андрей Егоров.
Такого же мнения придерживается и сам философ: "Мацкевич из изолятора просит всех перечитать его открытые письма высшим чиновникам - в них суть его позиции по отношению к властям. Он думает, что посадили его за критику", - говорит адвокат Дмитрий Лозовик.
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