 ″Цель - уничтожение элиты″: в Беларуси начался разгром НКО | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.07.2021

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Беларусь

"Цель - уничтожение элиты": в Беларуси начался разгром НКО

Свыше 50 обысков в офисах и домах правозащитников и активистов прошли в Беларуси 14 июля, 20 человек были задержаны или доставлены на допрос. DW о том, чем вызваны репрессии, и как они повлияют на гражданское общество.

Обыск в офисе Белорусской ассоциации журналистов, февраль 2021 года

Обыск в офисе Белорусской ассоциации журналистов, февраль 2021 года

"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - говорил Александр Лукашенко 13 июля на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Там же он заявил о начале "индивидуального террора"в отношении сторонников властей, пообещав, что найдет и привлечет к ответственности "в серьезной форме" всех причастных, и что в Беларуси "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ".

И, "работу", действительно, начали. На следующий день по всей стране прошли более 50 обысков в офисах и домах правозащитников и активистов НКО, силовики также пришли к представителям белорусского экспертного сообщества. Обыски были проведены в правозащитном центре "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, Объединении белорусов мира "Бацькаўшчына", в офисе некоммерческой благотворительной платформы "Имена", в Центре экономических исследований BEROC и у других правозащитных и некоммерческих организаций. 20 человек были задержаны либо доставлены после обысков на допрос. Почему Лукашенко решил расправиться с гражданским обществом в Беларуси, к чему это может привести, влияют ли на репрессивные процессы внешние факторы? DW собрала мнения и комментарии политологов и экспертов.

"Ремонт политической модели Лукашенко"

"За обысками стоит желание власти уничтожить все гражданское общество. Мне кажется, это должно было стать для всех наблюдателей очевидным в последние месяцы”, - комментирует события 14 июля белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. По его словам, в стране идет тотальная зачистка НКО, гражданского общества и всего неподконтрольного власти сектора - "когда разобрались с политически активными организациями, переходят к остальным". Причиной может стать все, что угодно, например, иностранное финансирование или то, что НКО аффилированы с какими-то западными структурами, или "кто-то что-то плохое говорил про власть".

Павел Усов

Павел Усов

"Будут ликвидированы не только НКО, но и политические структуры. Но основная цель - это уничтожение политической, культурной и национальной (контр) элиты в Беларуси. Элиты, которая производит альтернативные идеи, смыслы и образы. Это ядро пассионарного движения в Беларуси", - пишет глава варшавского Центра политического анализа Павел Усов на своей странице в Facebook.

В свою очередь, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич образно называет происходящее в Беларуси "ремонтом политической модели Лукашенко", которая сломалась летом 2020 года. Одна из мер по восстановлению ее стабильности и устойчивости -  зачистка политического, медийного и общественного пространства. Власти озвучивали свои планы давно, отмечает собеседник DW: "Они звучали из уст официальных лиц, близких к власти экспертов и журналистов. Целые информационные издания работали на это, как минимум, последние полгода, публикуя по несколько статей в неделю о том, как нужно одних закрыть, других закрыть, третьих судить. И теперь перешли к стадии практической реализации этих планов".

Влияют ли внешние факторы на репрессии в Беларуси?

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что действия Лукашенко по уничтожению гражданского общества и независимых медиа получают политическую и моральную поддержку со стороны России: "Антизападный тренд, который сегодня предлагает Лукашенко, пользуется большим спросом в России, поэтому здесь все гармонично и совпадает. Антизападность - тот товар, который Лукашенко предлагает Путину, и Путин готов за это платить".

Путин и Лукашенко, 13 июля 2021 года

Связана ли новая волна репрессий в Беларуси с недавней встречей Лукашенко и Путина?

Артем Шрайбман, в свою очередь, не связывает новую волну репрессий с недавней встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина: зачистки гражданского общества были и до визита в Россию, будут и после, говорит он: "Пока репрессивная машина не остановится либо по приказу, либо наткнувшись на какое-то сопротивление, она будет уничтожать".

Андрей Казакевич также считает, что если влияние внешних факторов, в том числе, России, на репрессивные процессы в Беларуси и есть, то оно незначительное: "Не думаю, что там даются какие-то четкие указания, например, зачистить гражданский сектор. Можно предположить, что даются какие-то общие рекомендации во время встреч Лукашенко и Путина. А дальше уже Лукашенко, в меру своей политической сообразительности, определяет степень такого рода зачисток".

По мнению эксперта, давление на неправительственный сектор не связано напрямую и с санкционной политикой Запада: "Мои выводы основываются на том, что говорили представители власти и государственные медиа весь последний год, как они аргументировали необходимость зачистки. Очень редко они говорили о санкциях, в основном, речь шла о том, что это вредные организации, что их надо уничтожать, это рассадник протеста и нестабильности. Очевидно, что эта эскалация имеет политическую природу, это просто то, как власть видит решение политического кризиса - только силовыми методами".

Что произойдет с гражданским обществом Беларуси?

Зачистка структур гражданского общества и независимых медиа вернет страну в брежневские времена, прогнозирует белорусский политолог Валерий Карбалевич: "Тогда гражданского общества не существовало вообще, а те структуры, которые считались общественными, полностью подчинялись государственной системе. Чтобы создать любую организацию, нужны были санкции партийного комитета".

Эксперт допускает, что в дальнейшем давление расширится на политические партии, которые также являются частью гражданского общества. "Думаю, что будет принят новый закон о партиях, и все оппозиционные партии не пройдут перерегистрацию. Их судьба, скажем так, незавидная", - рассуждает Карбалевич.

Как скажутся репрессивные действия властей на белорусском обществе? Андрей Казакевич прогнозирует, что уничтожение правозащитного сектора негативно повлияет на возможность граждан отстаивать свои права, все действия в правозащитной сфере будут замыкаться на государстве, и это приведет к уменьшению прозрачности и усилению коррупции.

Павел Усов считает, что в сложившихся условиях белорусскому демократическому движению, отдельным структурам необходима быстрая институционализация и создание единой политической системы, которая будет включать в себя  политическую вертикаль, информационную и культурно-идеологическую - без этого, на его взгляд, "значимость альтернативных структур будет стремительно уменьшаться".

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    Автор: Янина Мороз


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