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Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS
Всебелорусское народное собрание (ВНС)
В Беларуси формируется новый конституционный орган, которому передадут часть полномочий президента.
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Контекст
Пропагандисты и силовики. Кто в Беларуси рвется в депутаты?
Пропагандисты и силовики. Кто в Беларуси рвется в депутаты?
В депутаты в РБ хотят попасть известные провластные активисты. DW разбиралась, зачем им это и что значит для власти.
Общество
05.01.2024
5 января 2024 г.
В Беларуси завершается эпоха президентства Лукашенко?
В Беларуси завершается эпоха президентства Лукашенко?
2023 год стал для белорусского правителя неожиданно хорошим, но каким будет 2024-й? Мнение историка Александра Фридмана.
Александр Фридман
Колонка
Политика
27.12.2023
27 декабря 2023 г.
Культ Лукашенко усиливается: с чем власти РБ идут на выборы
Культ Лукашенко усиливается: с чем власти РБ идут на выборы
В Беларуси готовятся к первой избирательной кампании после 2020 года. Чего ожидать избирателям?
Политика
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко
Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко
За почти три года политического кризиса она стала - уже и по конституции - вторым человеком в стране.
Политика
01.03.2023
1 марта 2023 г.
Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси
Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси
По форме Всебелорусское народное собрание будет напоминать съезды КПСС.
Политика
02.01.2023
2 января 2023 г.
Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко
Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко
Министерство юстиции РБ будет определять, какие НКО заслуживают того, чтобы считаться гражданским обществом.
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27.12.2022
27 декабря 2022 г.
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27 октября 2022 г.
Новая Конституция Беларуси: что изменится и когда
Когда заработает новая Конституция Беларуси, и что именно поменяется в политической системе?
Правосудие и закон
01.03.2022
1 марта 2022 г.
Конституция, которая подрывает конституционный строй
Специалист по конституционному праву Наталля Василевич - о спорных нововведениях в белорусскую конституцию.
Наталля Василевич
Колонка
Правовые основы государства
07.02.2022
7 февраля 2022 г.