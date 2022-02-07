  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
Президиум ВНС в Беларуси в 2021 году
Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

Всебелорусское народное собрание (ВНС)

В Беларуси формируется новый конституционный орган, которому передадут часть полномочий президента.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Лукашенко выступает на Всебелорусском народном собрании

Пропагандисты и силовики. Кто в Беларуси рвется в депутаты?

Пропагандисты и силовики. Кто в Беларуси рвется в депутаты?

В депутаты в РБ хотят попасть известные провластные активисты. DW разбиралась, зачем им это и что значит для власти.
Общество5 января 2024 г.
Александр Лукашенко

В Беларуси завершается эпоха президентства Лукашенко?

В Беларуси завершается эпоха президентства Лукашенко?

2023 год стал для белорусского правителя неожиданно хорошим, но каким будет 2024-й? Мнение историка Александра Фридмана.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
Политика27 декабря 2023 г.
Главный проспект в Минске, февраль 2021 года

Культ Лукашенко усиливается: с чем власти РБ идут на выборы

Культ Лукашенко усиливается: с чем власти РБ идут на выборы

В Беларуси готовятся к первой избирательной кампании после 2020 года. Чего ожидать избирателям?
Политика20 ноября 2023 г.
Президиум ВНС в Беларуси в 2021 году

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

За почти три года политического кризиса она стала - уже и по конституции - вторым человеком в стране.
Политика1 марта 2023 г.
Президиум ВНС в Беларуси в 2021 году

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

По форме Всебелорусское народное собрание будет напоминать съезды КПСС.
Политика2 января 2023 г.
Karikatur Sergey Elkin Belarus Lukaschenko

Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко

Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко

Министерство юстиции РБ будет определять, какие НКО заслуживают того, чтобы считаться гражданским обществом.
Права человека27 декабря 2022 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Александр Лукашенко на избирательном участке (фото из архива)

Лукашенко боится новых выборов? Зачем ему ВНС

В Беларуси меняют избирательное законодательство и юридические закрепляют статус Всебелорусского народного собрания.
Правовые основы государства27 октября 2022 г.
Минск, 27 февраля, день основного голосования по новой Конституции

Новая Конституция Беларуси: что изменится и когда

Когда заработает новая Конституция Беларуси, и что именно поменяется в политической системе?
Правосудие и закон1 марта 2022 г.
Белорусская конституция

Конституция, которая подрывает конституционный строй

Специалист по конституционному праву Наталля Василевич - о спорных нововведениях в белорусскую конституцию.
Наталля Василевич, политолог, теолог, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета
Наталля Василевич
Колонка
Правовые основы государства7 февраля 2022 г.