ВНС для галочки: как и зачем Лукашенко сел в два кресла

На Всебелорусском народном собрании слушали Александра Лукашенко, голосовали единогласно и ни о чем не спорили. Зачем же оно было и каково его значение в белорусской политике?

В Минск на Всебелорусское народное собрание (ВНС) 24–25 апреля свезли больше 1100 делегатов со всей страны, а на сцене в четыре ряда сидели чиновники во главе c Александром Лукашенко. Делегаты заседали четыре часа в первый день и три - во второй. И около трех часов из этого времени выступал сам Лукашенко, а еще час его выбирали главой ВНС. Хвалебные речи, единодушное голосование и никаких дискуссий - так выглядел ВНС. Зачем все это было нужно, что за документы приняли делегаты и какие выводы можно из этого сделать? DW спросила экспертов.

ВНС "напоминало чей-то юбилей"

Белорусская пропаганда, пытаясь придать ВНС вес, говорила о глобальном событии, решения которого разделят историю страны "на до и после". "Главное слово, описывающее ВНС, это прокрастинация. Вместо реальных проблем Беларуси Лукашенко размышлял о глобальном Западе, мировом кризисе, крахе доллара... Выглядит карикатурно, когда он, все больше становясь вассалом Путина, пытается выставить себя вершителем судеб", - говорит культуролог, редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко.

Лукашенко предпочитает говорить о мировой политике или о прошлом, вместо того, чтобы озвучивать реальные проблемы, считает Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

"Новых смыслов Лукашенко не предложил. Он пытался решать пиар-задачи, оправдать то, что он является соагрессором и помогает Москве в войне, и показать, что он - хранитель мира. У критически мыслящих людей это вызвало ассоциации со съездами КПСС, там все было скопировано с советской эпохи", - согласен политический аналитик информагентства "Позірк" Александр Класковский.

"То, что происходило, если проводить параллели из жизни, напоминает большое застолье, юбилей, на котором какой-нибудь дед, и ему интересно порассуждать про глобальное, вспомнить былое. Вот как Лукашенко вспоминал 90-е, что он делал, сколько всего Беларусь добилась, рассуждал про козни "англосаксов". А все остальные на этом застолье говорят тосты и комплименты. Он этим наслаждается, а кто ж ему помешает? Наоборот, все стремятся предугадать его желания", - приводит сравнение Можейко.

"Сбитый летчик" Косинец

Неожиданностью можно назвать, пожалуй, лишь один голос против кандидатуры Лукашенко как главы ВНС, когда его избирали безальтернативным тайным голосованием. "Но это сложно всерьез обсуждать, мы понятия не имеем, как кто проголосовал. Что захотели, то и объявили", - комментирует Можейко.

ВНС каждый раз проходит во Дворце республики в Минске Фото: Bogdana Alexandrowskaja/DW

Вместе с ним выбирали и заместителя - тоже без альтернатив, в бюллетенях было только одно имя - Александр Косинец, экс-глава витебского облисполкома, а до того - глава администрации Лукашенко. Так у Лукашенко впервые появился заместитель, пусть и как у главы ВНС.

"Косинец похож на сбитого летчика, пик его карьеры позади. Мне кажется, он и выбран был потому, что вряд ли у него будут личные амбиции в политическом плане, и он представляется Лукашенко безопасным. Да там у заместителя и минимальные полномочия, чтобы даже в экстремальной ситуации не захапал власть", - говорит о новом заме Лукашенко Александр Класковский.

"Документы не отражают реальных угроз"

На ВНС единогласно приняли Концепцию нацбезопасности, которую представил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович и Военную доктрину, о которой рассказывал с трибуны министр обороны Виктор Хренин. "Оба документа связаны с переделкой конституции и с тем, что оттуда были вычеркнуты важные положения - о нейтралитете и безъядерном статусе. Они показывают курс на дальнейшую привязку к Москве, к агрессивной империи, что не сулит Беларуси ничего хорошего", - считает Класковский.

"Проблема в том, что они из-за политической ситуации не могут отражать реальных угроз. Можно рассказывать байки про то, что глобальный Запад хочет захватить Беларусь. Или бездоказательно заявлять, как глава КГБ Тертель, про диверсантов, которые везут взрывчатку из Украины, запускают по Минску дроны из Литвы (литовские власти уже назвали это дезинформацией. - Ред.). Но реальные угрозы - это возможность распространения войны между Россией и Украиной на территорию Беларуси. Это то, что российские войска снова вторгнутся в Украину с нашей территории. Что они оккупируют Беларусь. Или нападут на страны НАТО, и война будет на территории Беларуси. Что в таких случаях делать белорусам, кроме как умереть между войсками РФ и НАТО? ", - комментирует Вадим Можейко.

Угрозы родственникам уехавших оппонентов Лукашенко

На тему безопасности и угроз выступал и Лукашенко, рассказывая о войне в Украине, обвиняя во всем США и "коллективный Запад". Он также не раз упоминал белорусские добровольческие объединения в Украине, а также состоящие из белорусов милитаризированные организации в Польше и Литве, которые якобы собираются напасть на Беларусь. Был даже конкретный пример: захватить собираются Кобринский район, а потом "объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", заявил Лукашенко. Почему именно Кобринский, хотя он даже не на границе, Лукашенко не уточнял. Заявление уже породило мемы в интернете.

После этого в перерыве между выступлениями делегатов Лукашенко неожиданно пригрозил: "Предупреждаю тех, кто собирается нападать на Беларусь: вы сильно вредите своим родственникам. У вас в Беларуси собственность есть - советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников. Не буду дальше продолжать, вы знаете, во что это может вылиться".

На ВНС Лукашенко несколько раз упоминал полк Калиновского и другие воинские формирования с участием белорусов, и грозил их родственникам в Беларуси Фото: Kastus Kalinouski-Regiment

Что будет с ВНС?

Белорусская пропаганда подчеркивала, что нынешний ВНС, пусть и седьмой по счету, впервые собрался в "новом статусе". После изменения конституции 2022 года ВНС теоретически может влиять на политику страны, вносить изменения в конституцию, оценивать легитимность выборов. Но на деле это будет декоративный элемент политической системы без реальных полномочий, сходятся во мнении эксперты.

Так зачем вообще нужно было менять полномочия ВНС, сажать Лукашенко во второе кресло? "Это отголоски 2020 года, когда Москва подталкивала его к транзиту, и Лукашенко сделал вид, что согласился", - полагает Александр Класковский. С тех пор протесты подавлены, в стране репрессии, но Лукашенко уже "перелицевал конституцию", уточняет аналитик, и надо думать, что делать с этим "пятым колесом" в политической системе.

"Сама система поста председателя ВС и президента - ущербна и непригодна для ситуации, когда два разных человека занимают эти посты. Первый же конфликт между ними похоронит всю управляемость. Это бомба замедленного действия, которая приведет запрограммированно к политическому кризису", - описывает ситуацию Вадим Можейко. Именно поэтому, указывает он, "кресла два, а человек один". Но если он заболеет, или его не станет у руля государства, "эта машина может пойти вразнос, разные группировки могут начать борьбу за власть", считает Класковский.