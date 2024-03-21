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Лукашенко (не) идет на выборы: кокетство или транзит власти?

Александра Богуславская | Эмма Левашкевич
21 марта 2024 г.

Александр Лукашенко забрал обратно свои слова о том, что пойдет на выборы и заявил, что еще не определился. С чем связаны его колебания и почему на самом деле он никуда не уходит - у DW.

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Александр Лукашенко на митинге в Минске
Александр Лукашенко во время провластной акции в Минске в августе 2020 годаФото: Reuters/M. Buchek

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!" - так Александр Лукашенко во время Единого дня голосования 25 февраля ответил на вопрос о своём участии в будущих выборах, имея в виду под "ними" оппозицию за границей. Однако чуть позже Лукашенко сдал назад и заявил, что еще не определился, а также не исключил, что может появится другой человек, "которому можно доверить этот пост".

То, что система уже начала готовиться к президентской кампании 2025 года, не секрет, ведь, по словам аналитиков, парламентские и местные выборы были своеобразным тестом перед грядущим электоральным циклом. О подготовке к выборам-2025 Лукашенко говорил и после прошедших в России президентских выборов 18 марта, заявив, что идеально проведенная российская кампания должна стать примером для Беларуси. Вероятно, он имел в виду "ошеломительный результат" Путина в 87%.

Почему Лукашенко до сих пор колеблется или делает вид, что колеблется насчет своего участия в президентских выборах и думают ли в действительности власти о преемнике? DW поговорила с белорусскими экспертами.

Лукашенко кокетничает и ждет "просьбы от народа"

Неопределенность Лукашенко относительно участия в президентской кампании может быть попыткой привлечь внимание и тактической хитростью. "Первое, что мне приходит на ум, это то, что он просто пытается привлечь к себе внимание. Было бы скучно, если бы он сразу все сказал. Возможно, это делается для поддержания интриги. К тому же, тогда бы все начали к этому готовиться - поэтому оттягивание объявления может быть такой тактической хитростью", - говорит Роза Турарбекова, почетный стипендиат Института глобального устойчивого развития Университета Уорик.  

Кандидат исторических наук Роза Турарбекова
Роза ТурарбековаФото: Privat

Этот тезис поддерживает и старший исследователь Центра новых идей, экс-дипломат Павел Мацукевич. "Автократы типа Лукашенко часто делают заявления в стиле такого ложного кокетства, мол, я не знаю, я еще не решил. Думаю, более приятной для Лукашенко формой объявления о своем участии в выборах было бы, если бы его условно "попросил народ". Хотя он часто говорит о смене поколений и новом президенте, я полагаю, за этим стоит желание услышать в ответ: ну нет, останьтесь".

Мацукевич предполагает, что "просьба от народа" может прозвучать на Всебелорусском народном собрании (ВНС), которое недавно получило статус конституционного органа.

Лукашенко готовит транзит власти в Беларуси?

Оттягивание Лукашенко с объявлением об участии в президентских выборах может также свидетельствовать о его размышлениях о транзите власти. По словам Мацукевича, задуматься об этом Лукашенко может заставить его возраст, а также безопасность семьи. "Разумеется, он может править до гроба, и вряд ли кто-то ему в этом помешает, но что будет после него с его семьей? Транзит власти в этом случае позволяет поддержать преемника, пока тот не встанет на ноги, и тем самым повысить шансы того, что система устоит и дальше".

Кроме того, экс-дипломат считает, что даже формальный транзит может дать возможность перезагрузить отношения с Западом: "Эта тема его тоже может интересовать, ведь есть проблемы с суверенитетом. А без Запада обеспечить суверенитет страны и свой как главы государства довольно сложно".

Россия не заинтересована в смене власти в Беларуси

Тема транзита также возникает хотя бы потому, что сам Лукашенко об этом говорил ранее, затевая конституционную реформу - предполагалось, что он займет должность главы ВНС и в стране пройдут досрочные президентские выборы. "Эти разговоры были затеяны для того, чтобы дать хоть какую-то надежду на то, что он уйдет. Нужно было успокоить определенную часть общества, и даже элиты. Но никуда уходить он не собирался. Особенно, имея перед глазами неудачный транзит в Казахстане", - считает Роза Турарбекова.

Кроме того, как продолжает Турарбекова, есть версия, что на транзите настаивала раньше и продолжает настаивать сейчас Россия. Однако сама аналитик в нее не верит, полагая, что Москва сейчас не заинтересована в том, чтобы Беларусь уходила из-под власти Лукашенко. "В любом случае с новым руководством может быть риск потери контроля над страной. Как говорится, коней на переправе не меняют - в условиях войны с Украиной России смена власти у главного союзника может быть опасной". 

Кто может стать преемником Лукашенко?

Вместе с тем оба аналитика сходятся во мнении, что отдавать власть Лукашенко не собирается. "Он не готов расстаться с властью, он в нее глубоко врос", - считает Павел Мацукевич. В свою очередь Роза Турарбекова отмечает, что Лукашенко принадлежит к тому типу политиков, которые умирают в президентском кресле: "Мало кто из диктаторов добровольно уходил. И помните, как он однажды сказал, мол, я не уйду, вам придется меня убить? Я думаю, именно в тот момент он был абсолютно искренним, это его твердое убеждение". 

Белорусский экс-дипломат Павел Мацукевич
Павел МацукевичФото: Privat

Однако когда-нибудь так или иначе транзит власти в Беларуси должен состояться, и тогда возникает вопрос о преемнике. По мнению Мацукевича, круг потенциальных кандидатов ограничивается детьми Лукашенко: "Нужно понимать, что Лукашенко в стране занимается абсолютно всем - от картошки до медицины. И я не могу представить, что этот человек будет готов поделиться своей властью с кем-то кроме семьи. Скорее всего, преемником может стать старший сын. Потому что если он досидит "до гроба", то могут возникнуть риски для безопасности его семьи". 

В свою очередь Турарбекова говорит, что диктаторы вроде Лукашенко преемников не готовят, рассчитывая править вечно. "Я не вижу, чтобы он кого-то готовил. Даже Виктор Лукашенко, по его мнению, не заслуживает такого доверия".

Эксперт полагает, что в час Х преемником может стать кто-то из ближайшего окружения Лукашенко, и тогда этому преемнику нужно будет договариваться с министром внутренних дел, ведь это именно тот человек, который сможет контролировать улицу. "Сейчас любые разговоры о преемнике среди номенклатуры опасны, но если думать о будущем, то я думаю, что этот человек должен будет предложить номенклатуре позитивную повестку. Все устали от Лукашенко, от страха, репрессий и неопределенности", - говорит Турарбекова.

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