Лукашенко подписал закон о пожизненных гарантиях президенту

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в законодательство о президенте Беларуси. Как сообщается на официальном сайте президента РБ в среду, 3 января, эти поправки предусматривают "комплексную корректировку" закона о президенте РБ в соответствии с обновленной конституцией. Среди прочего вводятся более строгие правила избрания нового президента, который, как сказано в тексте конституции Беларуси, должен быть "не моложе 40 лет", постоянно проживать в стране "не менее 20 лет непосредственно перед выборами" и ранее никогда не иметь "гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества".

Кроме того, согласно конституции, президент Беларуси "обладает неприкосновенностью", а если он покинет эту должность, то "не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий". Гарантии предоставляются и членам его семьи. Президент, прекративший исполнять обязанности или ушедший в отставку, становится делегатом Всебелорусского народного собрания. Поправки в закон "О Президенте Республики Беларусь" приняла 22 декабря Палата представителей Национального собрания.

30 лет власти Лукашенко

В 2024 году исполнится 30 лет, как Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. Впервые президентом РБ он стал на всеобщих выборах в 1994 году. После выборов 2020 года в стране прошли массовые протесты, которые были жестоко подавлены. Тысячи белорусов находятся в местах лишения свободы, десятки тысяч покинули страну. В 2022 году Лукашенко позволил российским войскам использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину и нанесения по ней ракетных ударов. 25 февраля 2024 года в Беларуси пройдут выборы депутатов парламента и местных советов, а в 2025 году - выборы президента.

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