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На границе в БрестеФото: Ales Petrovich/DW
ПолитикаБеларусь

Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование

Татьяна Гаргалык
21 мин. назад

Как белорусы воспринимают Запад и Россию и их влияние на жизнь в РБ, грает ли роль война в Украине? Chatham House представил результаты нового опроса общественного мнения.

https://www.dw.com/ru/belorusy-hotat-sblizenia-s-zapadom-cto-pokazalo-novoe-issledovanie/a-63375375

Белорусы считают, что влияние российской культуры в РБ сильнее, чем западной. При этом они  хорошо относятся к западным странам, большинство хочет сближения с ними и ожидает шагов навстречу как от Беларуси, так и от Запада, в том числе, выступают за снятие с Беларуси санкций. Таковы результаты соцопроса "Белорусское восприятие Запада и России" британского центра Chatham House. Исследование в пятницу, 7 октября, представил директор "Белорусской инициативы" Chatham House Григорий Астапеня.

Опрос проводился с 15 по 31 августа 2022 года с помощью интернет-интервью. В нем участвовал 741 респондент, выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования. Статистическая погрешность, считают исследователи, не превышает 3,6%.

Больше трети белорусов не выезжали из страны ни разу за пять лет

"Это не политизированный опрос, мы хотели уменьшить фактор страха, который влияет на опросы в Беларуси", - обращает внимание Григорий Астапеня. Так, белорусам предложили рассказать, в каких странах они бывали в последние пять лет, что думают о Западе и России, как оценивают влияние "западного образа жизни" и русской культуры.

Оказалось, что больше трети опрошенных (37%) ни разу за пять лет не выезжали за пределы страны. Григорий Астапеня считает, что с большой долей вероятности, эти люди и раньше не бывали за границей, либо выезжали крайне редко. 46% респондентов побывали за это время в России, 26 % - в Украине, 15% съездили в Польшу, 11% - в Литву, 12% - в другие страны ЕС (один человек мог отметить несколько стран, в которых побывал. - Ред.) На момент проведения исследования только у 5% опрошенных были визы какой-либо страны ЕС, 17% ответили, что планируют открыть визу в будущем.

По словам Григория Астапени, люди, которые поддерживают действующую белорусскую власть, значительно реже выезжали за границу, чем ее оппоненты. Также исследователи пришли к выводу, что к западным странам лучше относятся респонденты, которые хотя бы раз побывали в ЕС либо имеют там родственников. Кроме того, на отношение к Западу влияют политические взгляды людей: позитивно к западным странам относятся противники режима Александра Лукашенко, негатив широко распространен только среди его сторонников.

Влияние российской культуры на Беларусь сильнее, чем западной

38% белорусов, если бы могли выбирать, где жить и работать, предпочли бы западные страны, 33% - Россию, 29% - затруднились ответить. "Люди, которые выбирали Запад, чаще говорили о финансовом аспекте, о качестве жизни, о свободе, демократии, критиковали Россию, - комментирует результаты Астапеня. - Те, кто выбирал Россию, обращали внимание на менталитет, общий язык, чувство привязанности, на то, что им в принципе нравится Россия, и они негативно относятся к Западу". Также, отмечает социолог, люди, которые хотели бы жить на Западе, как правило, имеют более высокий уровень образования, чаще это жители больших городов, среди них меньше представителей старшего поколения.

Респондентов попросили оценить и влияние на Беларусь западной и российской культуры. Больше половины из них хорошо относятся к западной культуре, но, как правило, не ощущают свою к ней принадлежность. В то же время, почти четверть опрошенных уверены в негативном влиянии западной культуры на РБ. При этом те белорусы, которые бывали в странах ЕС, чаще относят себя к западной культуре и реже испытывают к ней негатив. В то же время, опрошенные считают, что влияние российской культуры на Беларусь сильнее, чем западной.

Большинство белорусов за снятие санкций

Большинство (64%) белорусов хочет сближения Беларуси со странами Запада, причем люди ожидают шагов как со стороны Беларуси, так и со стороны Запада.
"Мы увидели, что есть определенный запрос на снятие санкций (51%). Около четверти опрошенных выступают за санкции, но при этом есть достаточно большое количество противников Лукашенко, и людей, которые достаточно нейтральны, но при этом считают, что санкции недостаточно эффективны для того, чтобы изменить режим в Беларуси. Они не приводят к результату, но ухудшают жизнь в РБ", - комментирует Григорий Астапеня.

Помимо прочего, респондентам предложили оценить уровень развития Беларуси, западных государств и России. Белорусы низко оценивают развитие своей страны. Особенно мало баллов у нее в сферах свободы слова, космоса и развлекательной индустрии. Наиболее позитивные оценки имеют сельскохозяйственная сфера и качество продуктов. По данным исследования, "белорусы чаще воспринимают США и Россию политически влиятельными государствами, тогда как культурный интерес больше связан с Польшей, Литвой, Германией".

Россия воспринимается как страна с наибольшим политическим влиянием на Беларусь.
"Оценки аудиторий государственных и негосударственных СМИ сильно отличаются. Первые восхваляют Россию (что позволяет ей иметь схожие оценки с самыми развитыми странами) и имеют четко выраженного врага в лице Польши", - также отмечается в докладе. В то же время люди, которые читаю негосударственные СМИ, считают, что Беларусь и Россию наименее развитыми, они более высоко оценивают уровень развития Польши и Германии и США.

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