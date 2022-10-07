На что рассчитывать белорусам, бежавшим в ФРГ от репрессий

Что ожидает тех, кто приезжает в Германию по гуманитарному ВНЖ или подается на статус беженца?

Осенью 2020-го Татьяна ушла в стачку — в знак протеста против насилия и фальсификаций. Ее уволили практически сразу же, а позже стали склонять к сотрудничеству с КГБ. Буквально через месяц после этого она улетела в Германию, где попросила убежище. Решения по ее делу еще нет — вот уже 20 месяцев.

Белорусы, которые вынуждены бежать от политического преследования в родной стране, приезжают в Германию по гуманитарному ВНЖ или подаются на статус беженца. Как это происходит, что их ожидает по прибытии и на какую поддержку они могут рассчитывать - в новом материале DW Беларусь и "Зеркала" .

"Было страшно высказаться, но промолчать - еще хуже"

Татьяне 40 лет. Еще три года назад ее семья жила в Солигорске, где они с мужем работали на "Беларуськалии". У них двое детей: сыну 14 лет, дочери шесть. В январе 2021-го им всем пришлось очень круто поменять свою жизнь: уехать в Германию, чтобы оказаться в безопасности. Почему так вышло?

В сентябре 2020 года Татьяна присоединилась к забастовке, которую пытались организовать сотрудники "Беларуськалия": "Была надежда, что у нас получится изменить ситуацию в Беларуси в лучшую сторону. Катализатором лично для меня стали события 9-12 августа. Было страшно высказаться, но промолчать — еще хуже".

Татьяна вошла в стачком "Беларуськалия" Фото: privat

Ни Татьяну, ни ее коллег руководство предприятия не услышало — и буквально в течение нескольких дней ее уволили.

Она оставалась в стачкоме, где на тот момент было порядка 140 человек. Разговаривала с уже бывшими коллегами, объясняла, в чем опасность их молчания: "Это насилие доберется до каждого, даже если сейчас оно тебя не касается".

Заинтересовался КГБ, все "обошлось" трехчасовой беседой

В один из декабрьских дней Татьяна, как обычно, отвела дочку в сад и возвращалась домой. У подъезда ее ждали неизвестные, вспоминает собеседница.

"От тех, кто уже побывал в тюрьме, приходили сообщения, что мы можем быть следующими, - вспоминает она. - Поэтому, когда шла на беседу к кгб-шникам, на всякий случай брала с собой теплые вещи. Мне повезло: в тот раз все обошлось трехчасовой беседой и психологическим давлением. Во время разговора мне намекали, что мы с мужем безработные, у нас двое детей, и у них могут быть "печальные перспективы", если откажемся от сотрудничества. Мы не стали ждать ни следующей беседы, ни реализации угроз и решили уехать".

Татьяна с семьей в Германии подались на статус беженца Фото: privat

В январе 2021 года семья обратилась в немецкое посольство - спустя неделю им выдали гуманитарные визы. Татьяна вместе с детьми и мужем прилетела в Берлин, там их встретили белорусы из объединения "Разам". Возможности снимать жилье и оплачивать свои расходы самостоятельно у семьи не было, и они решили подаваться на статус беженца. Процесс растянулся более чем на 20 месяцев, и это еще не конец. За это время Татьяне и ее родным пришлось побывать в трех лагерях для беженцев.

Как устроены лагеря для беженцев?

Сперва они обратились в первичный пункт приема беженцев в Берлине, объяснили свою ситуацию, рассказали, что им угрожает в Беларуси. Их документы приняли, паспорта забрали и после медобследования отправили на карантин в Цирндорф.

"Неделю - а это был конец января - мы прожили в вагончиках, туалет на улице, горячей воды не было, - рассказывает Татьяна. - После этого нас переселили в общагу - в комнату размером три на четыре метра. В ней - две двухъярусные кровати, стол, два шкафа и холодильник. Кухня и санузел - общие, территория огорожена, на выходе охрана. Старший ребенок переносил это все более-менее, а младшей дочери было тяжело".

Спустя время семью снова перевели - в лагерь в Нюрнберге, там они прожили примерно шесть месяцев. После - еще один переезд, на этот раз в небольшой город в Баварии.

Ведомство по делам мигрантов и беженцев в Нюрнберге Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Сейчас мы живем в так называемом «хайме». Это дом, в котором одновременно находится пять семей, - говорить Татьяна. - На всех - общая 7-метровая кухня, три плиты, один умывальник, маленький стол в качестве рабочей поверхности. Три туалета и большое помещение с душевыми кабинами и стиральными машинами. Если кто-то принимает душ, то руки помыть нельзя. У одной соседки пятеро детей, у другой — четверо, у нас двое. Такая вот компания. Недавно нашими соседями стала русскоязычная семья — это для нас настоящее спасение".

На что может рассчитывать семья с заявкой на статус беженца

Еще в прошлом году дети Татьяны пошли в школу. Старшему сыну с языком сложновато, младшая дочка адаптировалась быстро. Все эти 20 месяцев они ждут решения по своему делу - пока нет ни положительного решения, ни отказа в предоставлении убежища. На вопрос, когда будет хоть что-то определенное, из BAMF (Федерального ведомства по делам беженцев и мигрантов) приходит ответ: "Процесс идет, ждите". Сколько еще — неизвестно.

Пока заявку семьи Татьяны рассматривают, им бесплатно предоставляют жилье. Также каждый месяц выплачивают небольшую денежную помощь: 330 евро на каждого взрослого и чуть меньше на детей. "В целом, этой суммы на наши скромные расходы хватает", — говорит Татьяна.

По ее словам, первый год беженства дался очень тяжело в моральном плане. Сейчас стало легче. Во-первых, появились друзья, во-вторых, есть возможности и планы по трудоустройству. Татьяна намерена признать свой белорусский диплом. Сейчас она усиленно учит немецкий язык. Пробовала подаваться на вакансии в телекомуникационные компании по своей специальности, правда, пока безуспешно. При желании она может получить новую специальность - возможности по переобучению и дальнейшему трудоустройству в Германии предоставляет Jobcenter (центр по занятости).

Если Татьяна и члены ее семьи получат статус беженцев, у них будет вид на жительство с разрешением на работу в Германии. Пока они с мужем не трудоустроятся, государство будет оплачивать жилье, медицинскую страховку, а также выплачивать небольшую сумму – порядка 450 евро на человека.

Параграф 22: кто на него может претендовать?

Алесь из Витебска и члены его семьи стали обладателями так называемого гуманитарного ВНЖ по параграфу 22 миграционного законодательства Германии - такую возможность для белорусов немецкое правительство ввело после событий 2020 года. Сперва на Беларусь выделили квоту всего в 50 мест, в конце 2021 года ограничение сняли.

Получить гуманитарный вид на жительство могут известные белорусские активисты, правозащитники, журналисты, лидеры протестного движения и стачкомов, которых власти Беларуси преследуют за их профессиональную деятельность или политическую позицию. Одно из условий - подаваться на визу можно только находясь за пределами Евросоюза: например, в Беларуси, Грузии или любой другой стране, где есть посольство Германии.

Алесь приехал в Германию в 2022 году Фото: privat

Точно так же поступил Алесь. До лета 2021-го он работал как фотожурналист-фрилансер, сотрудничал с известными белорусскими и зарубежными медиа. Во время работы его не раз задерживали, но до ареста дело не доходило. В июне прошлого года, опасаясь обысков и дальнейшего преследования, он уехал в Киев.

Письмо на 12 страниц и 3-часовое собеседование

Переезд в Германию по гуманитарным причинам Алесь рассматривал как запасной план. В декабре 2021 года он написал в посольство Германии в Украине письмо на 12 страниц. В нем подробно рассказал свою историю: кто он, чем занимается, что ему угрожает. Приложил ссылки на свои работы, скриншоты, подтверждавшие факты задержаний. Спустя месяц ему ответили - и пригласили на собеседование. Встреча в посольстве продлилась порядка трех часов, общение проходило на немецком и русском через переводчика.

"Вопросы были общего характера, скорее, чтобы удостовериться, что мои ответы совпадают с написанным в письме, - рассказывает он. - В конце спросили, почему я хочу в Германию, что меня заставляет двигаться дальше, почему не могу вернуться в Беларусь и опасно оставаться в Украине. Как мне показалось, "нажимали" на совпадение дат, времени".

В Германию белорусский фотограф переехал с семьей Фото: privat

Спустя еще несколько недель, а именно 18 февраля 2022-го, Алесю пришел ответ, что ему и его семье, которая оставалась в Беларуси, одобрили получение гуманитарных виз. Из-за начала войны их переезд затянулся на несколько месяцев, но все удалось: сейчас Алесь вместе с женой и двумя сыновьями живут во Франкфурте-на-Майне.

Какие права дает ВНЖ по гуманитарным причинам?

ВНЖ по гуманитарным причинам предполагает, что его обладатели должны жить в определенной федеральной земле, долгосрочный переезд возможен только по согласованию с миграционными службами Германии.

По условиям 22-го параграфа Алесь и члены его семьи получили трехлетний вид на жительство с разрешением на работу в Германии. Государство оплачивает им медицинскую страховку и пенсионные взносы. Также каждый взрослый член семьи получает пособие по безработице - 440 евро в месяц.

"Это небольшие деньги, но на старте они сильно помогают", - говорит Алесь.

Живет семья пока во временном жилье, которое им предоставил Красный крест при помощи "Разам".

"Это бывший спортивный кампус - небольшие двухэтажные домики на 8 квартир. Для нашей семьи выделили двухкомнатную квартиру. На данный момент бесплатно", - объясняет он.

Первый год Алесь вместе с женой будут проходить интеграционный курс и активно изучать немецкий язык. После этого в дело вступит Jobcenter, который предлагает возможности для трудоустройства.

"У меня есть мысли о своем деле, сидеть сложа руки не собираюсь. Сейчас мне 42 года - это не 20, учить язык и начинать все с нуля сложно, но реально, - делится планами Алесь . - В любом случае, тут я вижу перспективы и для себя, и для детей. Я сам рос без отца и понимал, что испытывают мои дети, когда меня нет рядом. Это было первостепенным - восстановить контакт с сыновьями. После изучения языка до В1 буду рассматривать альтернативное образование - возможность переучиться на новую специальность здесь также есть.

Что стоит знать?

Германия может предоставить четыре статуса защиты : политическое убежище (если человека преследуют по политическим мотивам), статус беженца (если в родной стране его преследуют из-за религии, национальности, расы, политических убеждений), дополнительную защиту или запрет на высылку.

: политическое убежище (если человека преследуют по политическим мотивам), статус беженца (если в родной стране его преследуют из-за религии, национальности, расы, политических убеждений), дополнительную защиту или запрет на высылку. Политическое убежище, как правило, получает всего около 1% заявителей. Статус беженца в 2021-м присвоен 21% попросивших о защите в Германии.

В 2021 году на статус беженца подались более 230 белорусов, только 6 из них Германия признала беженцами (данные за январь - ноябрь 2021 года). Это не значит, что остальным октазали, возможно, процедура еще не окончена.

Получить международную защиту в Германию могут только те, кто напрямую приехал или прилетел в ФРГ. К примеру, если белорус прибывает в Германию через Польшу, в этом случае в действие вступает Дублинское соглашение. По нему ответственность за предоставление убежища несет та страна ЕС, в которую белорусов въехал изначально или которая выдала ему визу.

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