Айтишников из РБ хотят переманить в ФРГ. Зачем и как их будут проверять?

В Германии не хватает порядка 100 тысяч IT-специалистов. Недавно немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom предложила решение этой проблемы: пригласить на работу айтишников из Беларуси и России. Для этого, считают в ассоциации, правительство ФРГ должно снизить требования к знанию ими языка и ускорить процедуру выдачи виз - вплоть до одной недели.

Что об этом думают немецкие политики, и как должны проверять потенциальных IT-релокантов? Об этом DW поговорила с Адель Холдампф-Вендель (Adel Holdampf-Wendel), руководительницей отдела трудового права Bitkom.

Что специально для айтишников предлагает изменить Bitkom?

DW: По данным Bitkom, в Германии не заняты почти 100 тысяч вакансий в IT-сфере. Ваша ассоциация призвала правительство целенаправленно привлекать в Германию IT-специалистов из Беларуси и России, которые хотят эмигрировать. Как вы себе это представляете?

Адель Холдампф-Вендель: Мы считаем, что нужно предложить поддержку тем, кто хочет эмигрировать, прежде всего, ускорить для них процедуру выдачи виз. Мы презентовали специальную программу под названием #greencard22, которая, в частности, предлагает в течение одной недели выдавать вид на жительство и разрешение на работу специалистам, которые уже имеют конкретное предложение о работе.

Тем IT-специалистам, у кого еще нет конкретного предложения, можно предоставить ускоренную процедуру получения визы для поиска занятости. Чтобы у них была возможность в течение полугода найти здесь работодателя и подать заявление на получение обычного разрешения на работу. Мы также выступаем за ускорение определенных процедур, которые касаются признания образования или опыта работы по профессии. Кроме того, мы считаем, что необходимо снизить требования к знанию немецкого языка, по крайней мере до въезда в страну. Учить язык можно и после переезда в Германию.

Также IТ-специалистам необходима информационная помощь. Нужно распространять информацию о существующих службах поддержки и горячих линиях, а также предоставлять заинтересованным специалистам личные консультации и дополнительную информацию об условиях жизни в Германии, жилье, школьном образовании, уходе за детьми, курсах и интеграционных предложениях по изучению немецкого языка. Эту информацию необходимо систематизировать и сделать доступной на русском языке. Все это уже есть во многих местах, но, возможно, еще не очень хорошо известно целевой аудитории.

- У IT-специалистов и раньше была возможность получить Blue Card EU. Эта программа была недостаточно привлекательной для граждан России и Беларуси?

- Мы обратили внимание, что оформление Blue Card занимает относительно много времени. В той особой ситуации, которая сложилась сейчас, мы облегчим людям задачу, если их случаи будут решаться быстрее.

- Была ли уже реакция на это предложение со стороны правительства ФРГ?

- Безусловно, мы обсуждаем этот вопрос с политиками. Но сейчас я не могу сказать, в какой степени наши предложения будут реализованы.

Сколько IТ-специалистов может переехать

- Есть ли у вас статистика, сколько IT-специалистов из России и Беларуси приехало в Германию в прошлом?

- У меня нет таких данных о Германии. Но мы слышали из официальных источников, а также из прессы, что, вероятно, порядка 170 тысяч IT-специалистов уже покинули Россию и в основном остаются в сопредельных странах. Возможно, кто-то из них сейчас строит планы на долгосрочную перспективу и ищет новое место жительства.

- Может ли Германия конкурировать с США, лидером по релокации для IT-специалистов?

- Мы знаем, что в США уже запланирована программа для специалистов IT-сферы, будут снижены требования к соискателям, а процедуры ускорены. Поэтому, несомненно, многие другие страны заинтересованы в том, чтобы закрепить эти таланты в их собственном экономическом пространстве и чтобы они, возможно, начали там новую жизнь.

Будут ли проверять айтишников? И как?

- Bitkom призвал предусмотреть меры по устранению возможных рисков в сфере безопасности и противодействия саботажу. О каких мерах идет речь?

- Речь о стандартных процедурах. Еще на этапе оформления визы проводится определенная проверка личности, что тот или иной человек не представляет опасности для ФРГ. В случаях, когда речь идет о секретных данных или защите от саботажа, также существуют установленные процедуры в соответствии с Законом о допуске к секретным материалам. Это актуально для IT-сектора, когда дело касается критически важной инфраструктуры. Там проверка безопасности осуществляется властями, Федеральным ведомством по охране конституции, и должна проводиться в стандартном порядке.

- За это отвечает Федеральное ведомство по охране конституции или еще какие-то органы?

- За это отвечают разные ведомства, но это регулируется законом.

- Вы что-то знаете о том, как именно проходят подобные проверки?

- Я не знаю конкретные подробности, но есть служба безопасности, анкета, которую нужно заполнить, затем проводится собеседование. Я не в курсе деталей. Но знаю, что для этого существуют стандартизированные официальные процедуры.

- Это стандартная процедура, или вы считаете, что из-за войны сейчас необходимо более тщательно проверять соискателей?

- Это останется на усмотрение властей. Но, судя по сообщениям служб безопасности, они исходят из того, что риск диверсий или случаев саботажа может возрасти, а также что определенные люди могут быть завербованы для шпионажа. Поэтому, безусловно, угроза в киберпространстве возросла. Это понимают и компании, которые гораздо больше знают о безопасности данных и стараются выстроить свои системы так, чтобы в их защите было как можно меньше пробелов.

- Bitkom в своем предложении также отметил, что следует убедиться, что соискатели не поддерживают войну России в Украине и разделяют важнейшие принципы и ценности демократии в Германии. Как это планируют проверять?

- Насколько мне известно, это тоже является частью стандартной проверки, что человек придерживается принципов свободы и демократии и не выступает против них.

- А как это проверить? По социальным сетям? При желании подобные взгляды можно относительно быстро скрыть.

- Подобный аудит не будет проводить Bitkom, мы оставляем это на усмотрение властей, которые имеют опыт в этом и разработали стандартные процедуры.

- То есть, ваша организация просто предлагает властям обратить на это внимание?

- Да.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза 30 лет непростой дипломатии В 2022 году дипломатическим отношениям Республики Беларусь и Евросоюза исполняется 30 лет. 28 из них страну возглавляет Александр Лукашенко, и за это время отношения Минска и Брюсселя проходили различные стадии – от сближения и расширения сотрудничества в различных сферах до резкого отдаления и взаимных санкций. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW.

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 г. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 г., резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска - разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 г. Евросоюз не считает их демократичными. Не был признан законным и референдум 2004 г., давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Последней каплей стали президентские выборы 2020 г.: страны ЕС не признали победу Лукашенко и прервали с ним дипломатические отношения.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы До событий 2020 г. послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998-го их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999-го. В феврале 2012 г. 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым Минск предложил поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Непризнание Лукашенко и отъезд послов ЕС После того, как в сентябре 2020 г. Лукашенко провел тайную "инаугурацию", Евросоюз заявил о непризнании его в качестве президента Беларуси. В результате последовавших санкций ЕС МИД РБ отозвал своих послов из Польши и Литвы и предложил послам этих стран покинуть Беларусь. Позже из страны был вынужден уехать также глава представительства ЕС в Беларуси.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Впервые отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 г. Либерализация 2007-2008 гг. завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 г. в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Украинский фактор нормализации В 2015 г. отношения Минска и Брюсселя достигли наивысшей точки после событий декабря 2010 г. Усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине способствовали ускоренной нормализации отношений с Западом и, в частности, с ЕС. Освобождение политзаключенных и отсутствие репрессий во время президентских выборов 2015 г. дали Брюсселю формальное основание "заморозить" большинство санкций.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции ЕС после выборов 2020 года После выборов 2020 г. Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Минска за фальсификацию результатов голосования и за репрессии в отношении протестующих. С учетом последнего, пятого пакета санкций, принятого в декабре 2021 г., в санкционных списках находятся 183 человека, включая самого Александра Лукашенко, а также 26 предприятий.

История отношений Беларуси и Евросоюза Принудительная посадка самолета Ryanair 23 мая 2021 г. самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта. В результате был задержан находившийся на борту бывший редактор оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции в отношении "Белавиа" Впоследствии спецслужбы Беларуси обнародовали видео с "признанием" Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток. В ответ на перехват самолета ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью, а самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ было запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

История отношений Беларуси и Евросоюза Мигрантский кризис Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября 2021 г. Многочисленные группы беженцев, находившихся в Беларуси, в течение нескольких недель пытались прорваться через границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза. В Европе назвали организацию незаконной миграции с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 г. Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но очень скоро выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество без договора Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Минск надеялся подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства", которая стала бы первым шагом к заключению базового соглашения, однако подписание документа все время откладывалось. А т. к. он имел фиксированный временной период (2017-2020 гг.), то за время переговоров был вообще утрачен его смысл.

История отношений Беларуси и Евросоюза Выход Беларуси из "Восточного партнерства" В конце июня 2021 г., в ответ на санкции, последовавшие после принудительной посадки самолета Ryanair, Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства". Евросоюз до этого уже заморозил сотрудничество на политическом уровне с режимом Александра Лукашенко. Поэтому на саммит ВП 15 декабря 2021 г. приглашение в Минск из Брюсселя даже не посылали.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство В последние годы Евросоюз был для Беларуси вторым по важности торговым партнером после России. На экспорт шли в основном нефтепродукты. По данным МИД РБ, товарооборот с ЕС в 2020 г. составил 12 млрд долларов США, снизившись на 9,2% к 2019 г. Сальдо сложилось отрицательное в размере 1 млрд долларов (аналогичное в 2019 г.). Доля ЕС в общем объеме экспорта Беларуси составила 18,8% (18,5% в 2019 г.).

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза В 2014-2020 гг. пакет помощи ЕС для Беларуси составил 170 млн евро. Финансировались совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Велись переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии, действовала программа для студентов. После выборов 2020 г. ЕС пересмотрел свою помощь Беларуси, полностью отказавшись от сотрудничества с властями на национальном уровне.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономические санкции ЕС В июне 2021 г. Евросоюз ввел против Беларуси экономические санкции. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

История отношений Беларуси и Евросоюза Война России против Украины 24 февраля 2022 г. Россия напала на Украину. Несмотря на заверения Лукашенко о том, что белорусские военные не участвуют в войне, ЕС и международное сообщество рассматривают Беларусь как соучастницу военного преступления России против Украины. 27 февраля Евросоюз заявил о новых санкциях против Беларуси, которые затронут импорт нефтепродуктов, табачных изделий, дерева, цемента и стали. Автор: Галина Петровская, Мария Василькова

