 Останется ли Беларусь ″Кремниевой долиной Восточной Европы″? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.05.2021

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Беларусь

Останется ли Беларусь "Кремниевой долиной Восточной Европы"?

Долгое время власти Беларуси гордились имиджем передовой IT-страны, но политический кризис поставил под вопрос будущее и белорусских айтишников. Многие уезжают из страны. Подробнее - у DW.

Фигурки людей на компьютерной клавиатуре

Еще недавно успехи белорусской IT-индустрии гремели на весь мир. О Беларуси писали, как о "Кремниевой долине Восточной Европы". Однако политический кризис, который начался в Беларуси в августе 2020 года после президентских выборов, затронул практически все сферы и отрасли страны, не обошел стороной и IT-бизнес. Многие айтишники выступили против насилия, помогали пострадавшим от репрессий, протестовали, а осенью активно заговорили о релокации бизнеса из Беларуси. Как обстоят дела с IT-сектором в Беларуси сегодня?

Оптимизма в белорусском IT больше нет

"IT-индустрия - практически единственный толковый драйвер роста нашей экономики, на который до 2020 года ориентировались все остальные отрасли. Но после событий августа оптимизм сменился пессимизмом", - говорит глава объединения инвесторов Angels Band в Беларуси Валерий Остринский. Главной причиной такой ситуации инвестор называет начало протестов в Беларуси, когда итоги выборов были сфальсифицированы, силовики избивали и задерживали протестующих, а власти на три дня оставили страну без интернета.

Бюро стартап-хаба Имагуру до закрытия

Бюро стартап-хаба "Имагуру" до закрытия

Но в целом, по словам Остринского, нельзя сказать, что в отрасли все остановилось. "Проекты и стартапы все равно появляются, хотя такого информационного освещения как раньше нет, оффлайн-мероприятий - тоже, они раньше были в хабе "Имагуру", который власти закрыли. Мы видим также, что многие проекты просто не аффилируются с Беларусью с позиций резидентства и переводятся в другие страны", - поясняет инвестор.

Аналитик Центра экономических исследований BEROC Анна Огинская описывает нынешнее состояние отрасли как выжидательное. "Мы не можем сказать, что есть резкое падение - в Парк высоких технологий все равно просятся новые члены, а по результатам 2020 года экономические показатели не слишком упали". По словам экономиста, IT-компании пытаются снизить риски, открывая офисы за рубежом: "Потихоньку мы будем видеть отток кадров и центров прибыли из Беларуси".

Вместе с тем, несмотря на весь пессимизм экспертов, согласно новым данным, в 2020 году IT-бизнес отчислил самые большие налоги в бюджет за последние несколько лет. "Мировой рост IT - это глобальный тренд, технологические проекты развиваются даже в Беларуси, несмотря на проблемы. Но если бы не было политического кризиса, выручка бизнеса была бы еще большей", - поясняет Валерий Остринский.

IT-бизнес планирует релокацию, но многие остаются

Наиболее активно о релокации бизнеса белорусские айтишники заговорили осенью, когда ситуация стала опасной и для самого IT - в сентябре власти возбудили уголовное дело против IT-компании PandaDoc, а в белорусском офисе "Яндекса" прошли обыски. Сообщалось, что сразу 12 фирм занялись переездом.

Одно из самых успешных белорусских приложений

Одно из самых успешных белорусских приложений

Сейчас, спустя 9 месяцев после начала протестов, оценить масштабы потерь белорусского IT-бизнеса довольно трудно, ведь точной статистики нет, говорит IT-бизнесмен Кирилл Голуб: "В моем окружении уехало 60% айтишников - как рядовые программисты, так и предприниматели. Тем, кто хочет уехать, такие возможности предлагают, компании поддерживают релокацию, хотя не всегда готовы за это платить и компенсировать снижение уровня жизни".

Ссылаясь на недавнее исследование BEROC, экономист Огинская говорит, что по опросам 48,6% допускают возможность или уже реализуют хотя бы один из видов релокации во имя сохранения прибыли и безопасности сотрудников - будь то перевод ведущих специалистов или полная релокация. "Впрочем, это не означает, что они это сделали или сделают, - добавляет она. - Пока говорить о массовой релокации нельзя".

Предприниматель Кирилл Голуб с сожалением отмечает, что у белорусских IT-бизнесменов в основном доминирует прагматичный и меркантильный подход - если сохранение операционки в Беларуси позволяет экономить, то айтишники остаются в стране. "Для честного человека есть только два пути - уехать, чтобы не поддерживать происходящее деньгами, или сражаться за изменение ситуации и со стопроцентной вероятностью пострадать. Делать вид, что все по-прежнему, могут только люди без совести", - говорит Голуб, который сам недавно уехал из страны.

Резидентам Парка высоких технологий подняли налоги

Причиной, почему не все бизнесы из-за августовских событий решили релоцироваться, вероятно, являются довольно привлекательные условия Парка высоких технологий. В конце 2017 года Александр Лукашенко подписал Декрет о цифровой экономике, который стал поистине революционным - легализовал блокчейн и продлил налоговые льготы для резидентов ПВТ. Правда, протесты айтишников даром не прошли: с начала 2021 года подоходный налог для ПВТ повысили с 9% до 13% как у всех.

Команда белорусских разработчиков приложения Viber

Команда белорусских разработчиков приложения Viber

Один из авторов декрета, адвокат из юридической фирмы "Алейников и партнеры" Денис Алейников говорит, что декрет остается революционным и навсегда вписан в историю Беларуси: "Мы стали страной-пионером в регионе - это важное достижение декрета. При этом мы получили значительный экономический эффект, ничто в то время не росло, как ПВТ".

Что касается повышения налогов Алейников признает, что с точки зрения инвест-имиджа страны, это был не лучший шаг властей. "Но экономически повышение налогов не является существенным для большинства резидентов ПВТ. Среди стран Восточной Европы наши условия все равно самые лучшие". С этим мнением согласен и Кирилл Голуб: "Изменение подоходного налога могут почувствовать только те компании, у который низкая маржинальность, а таких бизнесов в Беларуси немного".

Но, как говорит член Координационного совета, IT-бизнесмен Максим Богерцов, сегодняшние и будущие резиденты ПВТ должны задуматься, стоят ли того льготы, учитывая уголовное преследование информационного портала Tut.by якобы за неуплату налогов из-за пользования привилегиями ПВТ. "Это не первый и не десятый звоночек. Те, что остались тут работать, понимают риски, а те, у кого была возможность, давно не пользуются белорусской юрисдикцией и не открывают тут бизнесов", - говорит предприниматель.

Политический кризис ставит под вопрос будущее IT-отрасли

Эксперты констатируют, что после августовских событий отношения между властью и IT-бизнесом кардинально изменились: айтишники перестали быть любимчиками. "IT уходит с официальной повестки, все больше новостей о пересмотре тех или иных условий", - отмечает Анна Огинская.

По мнению Остринского, власть утратила иллюзию лояльности - мол, мы здесь создали райские условия, и айтишники будут от этого счастливы. "Но я не считаю, что у властей сейчас полностью фокус на уничтожение, - добавляет он. - IT это серьезный фактор для экономики и в целом для молодежи - оставаться в стране или нет, ведь хорошую работу сейчас связывают только с IT".

Однако будущее отрасли в сложившихся условиях видится не очень радужным. "Инвесторы обеспокоены правовыми рамками своей деятельности. Если они видят, что право, как таковое, не работает и возможно одностороннее расторжение договоренности - это ставит под вопрос дальнейшие инвестиции и существование бизнеса в Беларуси", - резюмирует экономист Огинская.

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    Автор: Янина Мороз


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