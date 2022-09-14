Белорусы в Германии

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Серия публикаций о переезде белорусов в Германию. Совместный проект DW и издания "Зеркало".
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Контекст
Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов
Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов
Рассказываем, какой путь должен пройти выпускник белорусского меда, чтобы работать врачом в ФРГ.
Общество
14.09.2022
14 сентября 2022 г.
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