Как белорусу стать студентом в Германии

Как поступить в немецкий вуз сразу после белорусской школы? Сколько стоит обучение и жизнь студента в Германии?

Чем немецкие вузы принципиально отличаются от белорусских? Как спонсировать свое обучение, если нет стипендии? На эти и другие вопросы отвечают Арсений, Евгения и Екатерина, которые прямо сейчас учатся в Германии.

"DW Беларусь" и "Зеркало" продолжают рассказывать о переезде белорусов в Германию. В этот раз — о студентах, которые решили круто изменить свою жизнь. В следующих выпусках: на что могут рассчитывать бежавшие от политических репрессий, а также белорусы с рабочими специальностями.

Поступить в немецкий вуз после школы

Арсений — выпускник лицея БГУ. Еще в десятом классе он решил, что хочет стать врачом. Начал рассуждать: где он может получить самое сильное образование? Посоветовался с родителями и определился: в Германии.

Среднее образование в ФРГ для тех, кто планирует поступать в университет, рассчитано на 12-13 классов, в Беларуси их только 11. Чтобы ликвидировать академическую разницу, в Германии существует Studienkolleg. Обучение в нем длится два семестра, после чего его выпускники-иностранцы имеют право наравне с немецкими абитуриентами поступать в вузы.

Университет в Кельне Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Чтобы поступить в Studienkolleg, Арсений перевел на немецкий свой лицейский аттестат, приложил языковой сертификат с уровнем В2, написал мотивационное письмо. В нем подробно описал, почему выбрал медицину, рассказал о своих успехах — учебных и спортивных, приложил максимум дипломов-подтверждений.

Его заявки рассмотрели, и он получил приглашение на вступительные экзамены в Studienkolleg в Берлине, Мюнхене, Хайдельберге, Ганновере. В конце концов поступил в Халле — город в Саксонии-Анхальте.

Обучение: всего пять предметов по будущей специальности

Обучение в Studienkolleg проходит по конкретному направлению, по которому в дальнейшем студент планирует учиться в университете. Разброс - от физики до литературы. Арсений выбрал биологию.

Уже второй семестр он изучает только пять предметов: немецкий язык, биологию, физику, математику и химию.

"Можно сказать, это подготовительный курс к университету, чтобы сравнять образование абитуриентов-иностранцев с немецким. Поэтому огромный упор делается на немецкий язык. Набор предметов - ничего лишнего. Общение между преподавателями очень уважительное, как было в лицее БГУ. Мне это очень нравится", - расксазывает он.

В Studienkolleg Арсений учится на отлично: в среднем на 1.1 по немецкой системе (это как 15 из 16 баллов). Оценки во время учебы важны: их будут суммировать с баллом, полученным во время выпускных экзаменов, среднее значение впишут в сертификат об окончании Studienkolleg. На эти же оценки будут ориентироваться вузы при отборе лучших абитуриентов.

"Для поступающих из Беларуси или других стран самая большая проблема — это немецкий язык. Если бы мы говорили так же, как немцы, то были бы гораздо более подготовленными, - считает Арсений. - Об этом говорят сами учителя. Учебная программа в Беларуси более насыщенная".

Сколько стоит студенческая жизнь в Германии?

Обучение в государственном Studienkolleg, как и в любом государственном вузе для студентов бесплатное. В том числе для иностранцев. Раз в семестр необходимо платить социальный взнос, суммы в разных учреждениях отличаются - от 100 до 400 евро. Обычно в него входит бесплатный проезд по городу или федеральной земле.

Спонсировать свою жизнь Арсению приходится самому: оплачивать медстраховку (для студентов она стоит около 100 евро), жилье (комната в общежитии в Халле обходится в 200 евро - это один из самых дешевых городов для студентов). Дальнейшие расходы зависят от потребностей и привычек конкретного человека, говорит Арсений. В целом сумма в месяц может составлять от 700-900 евро.

Кампус университета в Бремене Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Парень считает, что у него довольно скромные потребности. Единственное, перед чем ему всегда сложно устоять, - магазинами со спортивной формой: шесть лет он профессионально занимался баскетболом.

"Основные расходы приходятся на еду. Если готовить самому, то не так уж много выходит", - говорит Арсений.

Во время учебы в немецком медвузе он планирует подрабатывать, но только со второго курса: пока они с родителями договорились, что первый год он посвятит учебе. По закону студенты могут работать до 20 часов в неделю. Минимальная оплата в Германии с октября 2022 года - 12 евро в час.

Чем отличаются немецкие и белорусские вузы?

В 2020-м Екатерина поступила в Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (Высшую школу медиа, коммуникации и экономики) во Франкфурте-на-Майне. Поучиться в Германии она хотела давно, события 2020-го ускорили принятие этого решения.

Немецкие вузы делятся на Universitäten (университеты) и Hochschulen (буквально - высшие школы). Обучение в университетах более теоретическое, с фокусом на исследования, в высших школах - ориентировано на получение практических навыков и знаний.

В Беларуси Катя окончила журфак БГУ, после которого ей "хотелось углубиться в бизнес". Во Франкфурте она учится в магистратуре на программе по Public Relations and Digital Marketing.

Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft - это частный вуз, обучение в нем платное. За два года Екатерина заплатила 16 тысяч евро. Чтобы заработать эту сумму, она буквально со второго месяца жизни в Германии начала работать.

Строгий отбор даже за деньги

"Нужно было решаться очень быстро, поэтому я особо не выбирала программу, на которой буду учиться, чего не рекомендую никому. Был август 2020-го, примерно через неделю приемная кампания в немецкие вузы заканчивалась, - рассказывает она. - Я очень быстро собрала пакет документов и отправила его в частный вуз на англоязычную программу: не успевала сдать экзамен на С1 по немецкому языку. Выбор программ с обучением на немецком был бы гораздо шире".

Несмотря на то, что студенты готовы платить серьезные деньги, они проходят такой же серьезный отбор, говорит Катерина: "Нет принципа, что несите ваши деньги - научим всех".

У каждого университета свои требования к будущим студентам, обращает внимание Катерина. В ее случае ей понадобились хорошие оценки из диплома об окончании БГУ, заверенный перевод документов, результат языкового теста с уровнем С1 по английскому, портфолио и CV, мотивационное письмо.

"Поскольку это Hochschule, их очень интересует твой профессиональный опыт. В мотивационном письме я рассказала, чем занималась после окончания бакалавриата, какая я мотивированная", - рассказывает Катя. Позже ее ждало часовое онлайн-собеседование и долгожданное "мы рады сообщить, что вы приняты на нашу программу".

Виза: 11 тысяч евро в год на счету

Получение немецкой студенческой визы - довольно стандартная процедура. За одним исключением: чтобы ее выдали, нужно иметь блокированный счет в немецком банке. На нем должно находиться 11200 евро в год как подтверждение, что студент сможет финансировать свою жизнь в Германии. Каждый месяц можно снимать только одну двенадцатую часть этой суммы, то есть 934 евро.

Есть и другой вариант: гражданин Германии может оформить официальное письмо-поручительство (Verpflichtungserklärung), чем гарантирует, что он будет нести финансовую ответственность за студента. Этой альтернативой и воспользовалась Катерина: ее давний друг оформил для нее поручительство, которое она и подала в немецкое посольство в Минске.

Университетская библиотека в Фрайбурге Фото: Jochen Tack/dpa/picture alliance

После окончания магистратуры немецкое законодательство позволяет год легально находиться на территории страны. В это время выпускники-иностранцы могут искать работу по специальности. Если предложение удается найти, они могут оформить обычную рабочую визу. Екатерина сейчас дописывает магистерскую диссертацию, параллельно трудится в консалтинге, где планирует оставаться после получения диплома.

"В целом, эти два года были для меня бесконечным обучением. К сожалению, то, чем я сейчас занимаюсь на работе, не связано с моей учебой, за которую я заплатила столько денег. Но компания входит в топ-5 мировых лидеров консалтинга. В принципе, я и хотела глубже понять бизнес, а внутри компании можно менять департаменты, где есть много работы, напрямую связанной с моей специальностью. Так что в будущем, возможно, вернусь в свою сферу снова", - надеется студентка.

А как со стипендией?

Еще в январе 2021 года Евгений учился на "государственном управлении" в БГЭУ, собирался сдать автоматом последний экзамен, написать и получить диплом. В планы вмешался белорусский СК: вызвал на допрос. Парню пришлось срочно уехать.

С октября 2022-го он снова стал студентом - поступил на бакалаврскую программу по бизнес-администрированию в университете Франкфурта-на-Одере. Город находится на границе Германии и Польши.

Поскольку он почти четыре года отучился в белорусском вузе, "уравнивать" академическую разницу для поступления в немецкий университет не пришлось - понадобился только год интенсивного изучения немецкого языка.

Так как Евгений смог доказать факт политического преследования в Беларуси, он стал участником стипендиальной программы Hilde Domin Programme от DAAD. По ее условиям каждый месяц он будет получать стипендию в 861 евро. Этой суммы, по словам Жени, хватает на студенческую жизнь во Франкфурте-на-Одере, оплату страховки и жилья. Стипендия также помогла ему решить вопрос с блокированным счетом для визы: на него пришлось положить недостающую тысячу евро, что для него оказалось подъемным вариантом (вместо стандартных 11200).

Чтобы получить студенческую визу, на счету должно быть больше 11 тысяч евро Фото: Joachim Hahne/johapress/picture alliance

"Напачатку непакоіла, што ў 22 гады зноў трэба пачынаць усё з нуля. Але я нікуда не спяшаюся. Тым больш без нармальнай адукацыі працаваць у Нямеччыне не змагу. Тут я абраў больш канкрэтную матэматычную спецыяльнасць. Мне вельмі падабаецца, - говорит Женя. - За семестр патрэбна набраць 30 крэдытных пунктаў. Усяго за час вучобы - 180. І ты іх сам размяркоўваеш: што, калі і ў якім аб’ёме. Сама вучоба цікавая, падабаюцца выкладчыкі, мы з імі на адной хвалі: яны са студэнтамі супрацоўнічаюць, а не ціснуць, як гэта здараецца ў беларускіх ВНУ".

Полезно знать

На какие стипендии может рассчитывать студент-иностранец?

Практически каждый немецкий университет имеет собственные стипендиальные программы. Стипендии могут назначаться лучшим студентам не только за их академические успехи или научную работу, но и за спортивные достижения.

Поступающие в магистратуру или докторантуру могут подаваться на стипендии от DAAD. Несмотря на то, что офис службы в Минске закрыли, DAAD продолжает работать с белорусскими студентами.

Как выбирать университет

В интернете есть множество сайтов, где можно найти лучшие университеты по их рейтингу в определенной области или специализации. Арсений предлагает обращать внимание также на город, в котором находится вуз: сколько стоит жилье в нем, какая численность населения, что есть, кроме университета. Это важно: все-таки в городе студенту придется жить несколько лет.

Где искать, признается ли в Германии диплом бакалавра из Беларуси

Это можно сделать в банке данных Anabin . В нем содержится информация, на основании которой в Германии оценивают полученное за рубежом образование.

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