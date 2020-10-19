 Где в Германии иностранцы занимаются наукой | Учеба и работа в Германии | DW | 20.10.2020

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Учеба и карьера

Где в Германии иностранцы занимаются наукой

В каких немецких вузах стремятся работать ученые со всего мира? В Германии опубликован рейтинг их популярности с учетом различных сфер науки. Знакомим с его результатами.

Германия - привлекательная страна для иностранных ученых

Раз в три года немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt - Stiftung) составляет список самых популярных среди иностранных ученых вузов Германии. В его основе лежат собственные данные этой организации о том, в какие университеты предпочитают приезжать на стажировку и работу ее стипендиаты и призеры научных конкурсов. Молодые ученые и исследователи со стажем со всего мира сами решают, в каком университете они будут работать над своими проектами или преподавать, получая стипедию.

Фонд имени Гумбольдта - самая известная за пределами Германии немецкая организация по поддержке талантов в научной сфере. Поэтому его рейтинг можно считать показателем репутации немецких вузов и институтов в международном контексте, а также того, в каких сферах немецкая наука настолько сильна, что способна выиграть в глобальной гонке за лучшие умы. Для нынешнего рейтинга был проанализирован период с 2015 по 2019 годы. За это время стажировку по стипендии фонда прошли более 6000 ученых: три четверти - в университетах, остальные - в исследовательских институтах. О чем говорят результаты?

Фавориты ученых в Германии - две столицы

Как выяснилось, Берлин и Мюнхен среди иностранных ученых особенно популярны. Список топ-5 вузов с наибольшим числом стажировок за последние годы не изменился и выглядит так: Берлинский свободный университет, Берлинский университет имени Гумбольдта, Мюнхенский университет, Берлинский технический университет, Мюнхенский технический университет. Многие выбирают и города поменьше. Среди таковых особенно притягательны Гёттинген, Бремен, Бонн, Потсдам и Констанц.

Берлинский университет имени Гумбольдта - один из самых популярных вузов среди иностранных ученых

Берлинский университет имени Гумбольдта - один из самых популярных вузов среди иностранных ученых

Самый большой скачок в рейтинге привлекательности за последние три года совершил Университет Констанца (сейчас он замыкает десятку) и Ганноверская высшая ветеринарная школа, а также университеты Вюрцбурга и Регенсбурга.

Если посмотреть в совокупности на количество стажировок в той или иной федеральной земле, то можно сказать, что Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн - Вестфалия являются самыми привлекательными регионами. Но также следует учесть, что эти федеральные земли относятся к самым большим в Германии по территории, численности населения и ведут по количеству университетов.

Популярность по научным дисциплинам

Рейтинг, составленный Фондом имени Гумбольдта также отражает предпочтения ученых по научным сферам, а также возможности факультетов принимать у себя стипендиатов. Больше всего стажировок по инженерным направлениям было в Мюнхенском техническом университете, Берлинском техническом университете и университете Эрлангена-Нюрнберга. Гуманитарии чаще всего выбирают университет имени Гумбольдта в Берлине, Берлинский свободный университет и Мюнхенский университет. В области естественных наук наиболее притягательны Технический университет в Мюнхене, университет в Мюнстере и Мюнхенский университет. В сфере медицины явные лидеры по числу стажировок - университеты Гёттингена, Гейдельберга и Тюбингена. Это абсолютные показатели. Для тех, кого интересует количество стажировок с учетом профессорских ставок в том или ином вузе, есть отдельные рейтинги привлекательности.

Что касается исследовательской деятельности вне университетов, то, как и в рейтинге за 2017 год, сейчас лидируют подразделения Общества имени Макса Планка: Институт физической химии в Берлине, Институт исследования полимеров в Майнце и Дюссельдорфский институт исследования железа. Существенно возросло количество стажировок в Юлихском исследовательском центре.

Каким был бы рейтинг с учетом этого года, сложно сказать. Очевидно, что из-за пандемии число контактов, предполающих реальное общение и поездки, сократились и в сфере науки. Актуальные изменения в академической мобильности повлияют "на международное сотрудничество и структуру научного знания", уверен президент Фонда имени Гумбольдта Ханс-Кристиан Папе (Hans-Christian Pape). Но это и шанс для новых форматов, способствующих научному обмену, считает он: "Для Германии как центра передовых научных исследований было бы фатальным, если мы разучимся думать шире, за рамками  одной страны".

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Боннский университет: здесь готовят нобелевских лауреатов

  • Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) и американка Андреа Гез.

    Боннский университет

    Гордость для Боннского университета. Его выпускник Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) (в центре) получил Нобелевскую премию по физике. В 2020 году вместе с немецким ученым за изучение черных дыр этой высокой награды были удостоены англичанин Роджер Пенроуз и американка Андреа Гез, в окружении которых Генцель запечетлен на этом рисунке.

  • Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

    Боннский университет

    Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В 2018 году вуз отметил свое 200-летие.

  • Боннский университет, главный корпус

    Боннский университет

    Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.

  • Актовый зал Боннского университета

    Боннский университет

    Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством (2018 год). В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото).

  • Боннский университет на исторической открытке

    Боннский университет

    В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.

  • Карл Маркс угодил в студенческий карцер в Бонне

    Боннский университет

    Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.

  • Главный корпус Боннского университета

    Боннский университет

    Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".

  • Академический музей искусств при Боннском университете

    Боннский университет

    Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.

  • Боннский университет, библиотека одной из кафедр

    Боннский университет

    Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...

  • Петер Шольце - лучший математик к мире

    Боннский университет

    Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.

  • Боннский университет

    Боннский университет

    Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. Он хочет стать постоянным лидером топ-5 лучших вузов. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университету было присвоено звание элитного вуза.

  • Боннский университет, занятия по микробиологии

    Боннский университет

    Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.

  • Университетская клиника Бонна

    Боннский университет

    Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

  • Барочный дворец Поппельсдорф в Бонне

    Боннский университет

    Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.

  • Ботанический сад при Боннском университете

    Боннский университет

    Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...

  • Боннский университет, лаборатории факультета агрономии

    Боннский университет

    За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.

    Автор: Татьяна Вайнман


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