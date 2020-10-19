Где в Германии иностранцы занимаются наукой

Раз в три года немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt - Stiftung) составляет список самых популярных среди иностранных ученых вузов Германии. В его основе лежат собственные данные этой организации о том, в какие университеты предпочитают приезжать на стажировку и работу ее стипендиаты и призеры научных конкурсов. Молодые ученые и исследователи со стажем со всего мира сами решают, в каком университете они будут работать над своими проектами или преподавать, получая стипедию.
Фонд имени Гумбольдта - самая известная за пределами Германии немецкая организация по поддержке талантов в научной сфере. Поэтому его рейтинг можно считать показателем репутации немецких вузов и институтов в международном контексте, а также того, в каких сферах немецкая наука настолько сильна, что способна выиграть в глобальной гонке за лучшие умы. Для нынешнего рейтинга был проанализирован период с 2015 по 2019 годы. За это время стажировку по стипендии фонда прошли более 6000 ученых: три четверти - в университетах, остальные - в исследовательских институтах. О чем говорят результаты?
Фавориты ученых в Германии - две столицы
Как выяснилось, Берлин и Мюнхен среди иностранных ученых особенно популярны. Список топ-5 вузов с наибольшим числом стажировок за последние годы не изменился и выглядит так: Берлинский свободный университет, Берлинский университет имени Гумбольдта, Мюнхенский университет, Берлинский технический университет, Мюнхенский технический университет. Многие выбирают и города поменьше. Среди таковых особенно притягательны Гёттинген, Бремен, Бонн, Потсдам и Констанц.
Берлинский университет имени Гумбольдта - один из самых популярных вузов среди иностранных ученых
Самый большой скачок в рейтинге привлекательности за последние три года совершил Университет Констанца (сейчас он замыкает десятку) и Ганноверская высшая ветеринарная школа, а также университеты Вюрцбурга и Регенсбурга.
Если посмотреть в совокупности на количество стажировок в той или иной федеральной земле, то можно сказать, что Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн - Вестфалия являются самыми привлекательными регионами. Но также следует учесть, что эти федеральные земли относятся к самым большим в Германии по территории, численности населения и ведут по количеству университетов.
Популярность по научным дисциплинам
Рейтинг, составленный Фондом имени Гумбольдта также отражает предпочтения ученых по научным сферам, а также возможности факультетов принимать у себя стипендиатов. Больше всего стажировок по инженерным направлениям было в Мюнхенском техническом университете, Берлинском техническом университете и университете Эрлангена-Нюрнберга. Гуманитарии чаще всего выбирают университет имени Гумбольдта в Берлине, Берлинский свободный университет и Мюнхенский университет. В области естественных наук наиболее притягательны Технический университет в Мюнхене, университет в Мюнстере и Мюнхенский университет. В сфере медицины явные лидеры по числу стажировок - университеты Гёттингена, Гейдельберга и Тюбингена. Это абсолютные показатели. Для тех, кого интересует количество стажировок с учетом профессорских ставок в том или ином вузе, есть отдельные рейтинги привлекательности.
Что касается исследовательской деятельности вне университетов, то, как и в рейтинге за 2017 год, сейчас лидируют подразделения Общества имени Макса Планка: Институт физической химии в Берлине, Институт исследования полимеров в Майнце и Дюссельдорфский институт исследования железа. Существенно возросло количество стажировок в Юлихском исследовательском центре.
Каким был бы рейтинг с учетом этого года, сложно сказать. Очевидно, что из-за пандемии число контактов, предполающих реальное общение и поездки, сократились и в сфере науки. Актуальные изменения в академической мобильности повлияют "на международное сотрудничество и структуру научного знания", уверен президент Фонда имени Гумбольдта Ханс-Кристиан Папе (Hans-Christian Pape). Но это и шанс для новых форматов, способствующих научному обмену, считает он: "Для Германии как центра передовых научных исследований было бы фатальным, если мы разучимся думать шире, за рамками одной страны".
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Боннский университет
Гордость для Боннского университета. Его выпускник Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) (в центре) получил Нобелевскую премию по физике. В 2020 году вместе с немецким ученым за изучение черных дыр этой высокой награды были удостоены англичанин Роджер Пенроуз и американка Андреа Гез, в окружении которых Генцель запечетлен на этом рисунке.
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Боннский университет
Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В 2018 году вуз отметил свое 200-летие.
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Боннский университет
Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.
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Боннский университет
Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством (2018 год). В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото).
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Боннский университет
В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.
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Боннский университет
Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.
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Боннский университет
Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".
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Боннский университет
Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.
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Боннский университет
Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...
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Боннский университет
Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.
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Боннский университет
Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. Он хочет стать постоянным лидером топ-5 лучших вузов. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университету было присвоено звание элитного вуза.
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Боннский университет
Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.
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Боннский университет
Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.
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Боннский университет
Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.
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Боннский университет
Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...
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Боннский университет
За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.
Автор: Татьяна Вайнман