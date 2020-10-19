Где в Германии иностранцы занимаются наукой

Раз в три года немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt - Stiftung) составляет список самых популярных среди иностранных ученых вузов Германии. В его основе лежат собственные данные этой организации о том, в какие университеты предпочитают приезжать на стажировку и работу ее стипендиаты и призеры научных конкурсов. Молодые ученые и исследователи со стажем со всего мира сами решают, в каком университете они будут работать над своими проектами или преподавать, получая стипедию.

Фонд имени Гумбольдта - самая известная за пределами Германии немецкая организация по поддержке талантов в научной сфере. Поэтому его рейтинг можно считать показателем репутации немецких вузов и институтов в международном контексте, а также того, в каких сферах немецкая наука настолько сильна, что способна выиграть в глобальной гонке за лучшие умы. Для нынешнего рейтинга был проанализирован период с 2015 по 2019 годы. За это время стажировку по стипендии фонда прошли более 6000 ученых: три четверти - в университетах, остальные - в исследовательских институтах. О чем говорят результаты?

Фавориты ученых в Германии - две столицы

Как выяснилось, Берлин и Мюнхен среди иностранных ученых особенно популярны. Список топ-5 вузов с наибольшим числом стажировок за последние годы не изменился и выглядит так: Берлинский свободный университет, Берлинский университет имени Гумбольдта, Мюнхенский университет, Берлинский технический университет, Мюнхенский технический университет. Многие выбирают и города поменьше. Среди таковых особенно притягательны Гёттинген, Бремен, Бонн, Потсдам и Констанц.

Берлинский университет имени Гумбольдта - один из самых популярных вузов среди иностранных ученых

Самый большой скачок в рейтинге привлекательности за последние три года совершил Университет Констанца (сейчас он замыкает десятку) и Ганноверская высшая ветеринарная школа, а также университеты Вюрцбурга и Регенсбурга.

Если посмотреть в совокупности на количество стажировок в той или иной федеральной земле, то можно сказать, что Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн - Вестфалия являются самыми привлекательными регионами. Но также следует учесть, что эти федеральные земли относятся к самым большим в Германии по территории, численности населения и ведут по количеству университетов.

Популярность по научным дисциплинам

Рейтинг, составленный Фондом имени Гумбольдта также отражает предпочтения ученых по научным сферам, а также возможности факультетов принимать у себя стипендиатов. Больше всего стажировок по инженерным направлениям было в Мюнхенском техническом университете, Берлинском техническом университете и университете Эрлангена-Нюрнберга. Гуманитарии чаще всего выбирают университет имени Гумбольдта в Берлине, Берлинский свободный университет и Мюнхенский университет. В области естественных наук наиболее притягательны Технический университет в Мюнхене, университет в Мюнстере и Мюнхенский университет. В сфере медицины явные лидеры по числу стажировок - университеты Гёттингена, Гейдельберга и Тюбингена. Это абсолютные показатели. Для тех, кого интересует количество стажировок с учетом профессорских ставок в том или ином вузе, есть отдельные рейтинги привлекательности.

Что касается исследовательской деятельности вне университетов, то, как и в рейтинге за 2017 год, сейчас лидируют подразделения Общества имени Макса Планка: Институт физической химии в Берлине, Институт исследования полимеров в Майнце и Дюссельдорфский институт исследования железа. Существенно возросло количество стажировок в Юлихском исследовательском центре.

Каким был бы рейтинг с учетом этого года, сложно сказать. Очевидно, что из-за пандемии число контактов, предполающих реальное общение и поездки, сократились и в сфере науки. Актуальные изменения в академической мобильности повлияют "на международное сотрудничество и структуру научного знания", уверен президент Фонда имени Гумбольдта Ханс-Кристиан Папе (Hans-Christian Pape). Но это и шанс для новых форматов, способствующих научному обмену, считает он: "Для Германии как центра передовых научных исследований было бы фатальным, если мы разучимся думать шире, за рамками одной страны".

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