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Фото: Rainer Unkel/Imago Images

Учеба и карьера в Германии

Публикации по теме

Учеба в немецких вузах, советы студентам, аспирантам и начинающим карьеру в Германии.

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Контекст

Женщина бежит по камням

Побежали? Немецкие поговорки на тему ходьбы и бега

Побежали? Немецкие поговорки на тему ходьбы и бега

Познакомимся с выражениями, связанными с немецким словом "laufen", которое может значить как бег, так и ходьбу.
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Две кошки на столе рассматривают кофейную чашку

Что общего у кота с похмельем?

Что общего у кота с похмельем?

С легкой руки находчивых студентов похмелье в Германии называют "котом". Но почему?
Стиль жизни1 января 2023 г.
Welcome Center для иностранных специалистов во Франкфурте-на-Майне

Как убрать барьеры на пути в ФРГ иностранных специалистов?

Как убрать барьеры на пути в ФРГ иностранных специалистов?

О том, какие препятствия стоят на пути в Германию иностранных специалистов, и что нужно сделать для их устранения - DW.
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Литература для изучения иностранных языков

Российские студенты не смогут получить языковые сертификаты?

Российские студенты не смогут получить языковые сертификаты?

Доступны ли сейчас Test DaF и сертификаты Гёте-Института для российских студентов, выясняла DW.
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Яник Кляйбринк

Супермозг Яник - вундеркинд из Германии

Супермозг Яник - вундеркинд из Германии

На вид Яник - обычный подросток, который любит плавать и играть в теннис.
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На заводе Audi в Ингольштадте

Как менеджер Volkswagen "наехал" на Audi из-за языка

Как менеджер Volkswagen "наехал" на Audi из-за языка

Формулировки, помогающие бороться с дискриминацией, все чаще используют в Германии, но нравятся они не всем.
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Во главе немецких фирм будет больше женщин

Предприятия в Германии будут обязаны соблюдать предписания правительства ФРГ. В топ-менеджменте не обойдется без женщин.
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Плакат, посвященный движению Black Lives Matter

Как избавить немецкий язык от обидных слов

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Общество5 июля 2022 г.
Стипендия BAföG теперь доступна и для украинцев

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Получить госссуду на образование в ФРГ иностранцам сложно. Но для школьников и студентов из Украины сделали исключение.
Образование2 июня 2022 г.
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Гете-Институт координирует помощь деятелям культуры Украины

Гете-Институт и Artists at Risk помогут бежавшим от войны в Украине найти подходящие стажировки и арт-резиденции.
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Невыносимые боли во время месячных испытавают треть женщин

Менструальный отпуск - спасение или дискриминация?

Испания может стать первой страной ЕС, которая пошла навстречу женщинам, страдающим от сильных болей при менструации.
Здоровье17 мая 2022 г.
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Общество30 декабря 2016 г.