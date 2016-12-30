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Фото: Rainer Unkel/Imago Images
Учеба и карьера в Германии
Публикации по теме
Учеба в немецких вузах, советы студентам, аспирантам и начинающим карьеру в Германии.
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Контекст
Побежали? Немецкие поговорки на тему ходьбы и бега
Побежали? Немецкие поговорки на тему ходьбы и бега
Познакомимся с выражениями, связанными с немецким словом "laufen", которое может значить как бег, так и ходьбу.
Культура
03.03.2023
3 марта 2023 г.
Что общего у кота с похмельем?
Что общего у кота с похмельем?
С легкой руки находчивых студентов похмелье в Германии называют "котом". Но почему?
Стиль жизни
01.01.2023
1 января 2023 г.
Как убрать барьеры на пути в ФРГ иностранных специалистов?
Как убрать барьеры на пути в ФРГ иностранных специалистов?
О том, какие препятствия стоят на пути в Германию иностранных специалистов, и что нужно сделать для их устранения - DW.
Культура
19.12.2022
19 декабря 2022 г.
Российские студенты не смогут получить языковые сертификаты?
Российские студенты не смогут получить языковые сертификаты?
Доступны ли сейчас Test DaF и сертификаты Гёте-Института для российских студентов, выясняла DW.
Образование
17.08.2022
17 августа 2022 г.
Супермозг Яник - вундеркинд из Германии
Супермозг Яник - вундеркинд из Германии
На вид Яник - обычный подросток, который любит плавать и играть в теннис.
Культура
04.08.2022
4 августа 2022 г.
Как менеджер Volkswagen "наехал" на Audi из-за языка
Как менеджер Volkswagen "наехал" на Audi из-за языка
Формулировки, помогающие бороться с дискриминацией, все чаще используют в Германии, но нравятся они не всем.
Экономика и бизнес
28.07.2022
28 июля 2022 г.
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Урок немецкого: поговорки о величинах
Немецкие пословицы и поговорки о размерах и величинах.
Учить немецкий
11.07.2022
11 июля 2022 г.
Во главе немецких фирм будет больше женщин
Предприятия в Германии будут обязаны соблюдать предписания правительства ФРГ. В топ-менеджменте не обойдется без женщин.
Экономика и бизнес
08.07.2022
8 июля 2022 г.
Как избавить немецкий язык от обидных слов
Откуда берутся расистские слова и выражения? И как можно заменить эти неприемлемые термины адекватной лексикой?
Общество
05.07.2022
5 июля 2022 г.
Украинцы смогут получать стипендию BAföG в Германии
Получить госссуду на образование в ФРГ иностранцам сложно. Но для школьников и студентов из Украины сделали исключение.
Образование
02.06.2022
2 июня 2022 г.
Гете-Институт координирует помощь деятелям культуры Украины
Гете-Институт и Artists at Risk помогут бежавшим от войны в Украине найти подходящие стажировки и арт-резиденции.
Культура
01.06.2022
1 июня 2022 г.
Менструальный отпуск - спасение или дискриминация?
Испания может стать первой страной ЕС, которая пошла навстречу женщинам, страдающим от сильных болей при менструации.
Здоровье
17.05.2022
17 мая 2022 г.
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Мнения
"Включите в школьную программу социальные медиа!"
Комментарий
Общество
30.12.2016
30 декабря 2016 г.
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