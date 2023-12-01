Какие стипендии для учебы в Германии могут получить белорусы

В 2021 году белорусские власти потребовали закрыть Минские офисы Гете-Института и Академической службы обмена DAAD, которые много лет предоставляли белорусам программы обмена и стипендии для обучения в Германии. Из-за политической ситуации в стране многие немецкие вузы прекратили сотрудничество с белорусскими. А после вторжения России в Украину Германия заморозила белорусско-немецкое сотрудничество в научной сфере с участием государственных структур РБ. Тем не менее, у белорусов осталось немало возможностей получить стипендию на обучение в Германии. Подробности - у DW.

Стипендии от DAAD

Как и другие иностранцы, белорусы могут свободно поступать в немецкие вузы. Никаких ограничений, связанных с войной в Украине, как, например, в Чехии, здесь не было и нет. Учеба в Германии в государственных вузах бесплатная. Но получить студенческую визу иностранные можно только при наличии денег на проживание в Германии либо стипендии.

Самым известным источником стипендий для обучения в ФРГ уже много лет остается Германская служба академических обменов (DAAD). Несмотря на то, что минский офис в 2021 году был закрыт, стипендии на летние курсы в немецких вузах и учебу в магистратуре остались для белорусов доступны. ЗАявки принимают один раз в году, как правило, осенью. Стипендия для учебы в магистратуре выдается максимум на 24 месяца, ее размер - 934 евро в месяц. Этого хватает на все базовые нужды: жилье, страховку, еду и карманные расходы.

Основное требование - успехи в учебе и мотивация для обучения в Германии. Также нужно хорошо знать немецкий или английский - один из языков обучения в немецких вузах – и предоставить соответствующие сертификаты. До событий 2020 года соискатели должны были также предоставить рекомендационное письмо одного из преподавателей, сейчас это требование для белорусов убрали.

Специальная программа для тех, кто в опасности

В 2021 году у DAAD появилась специальная программа для тех, кто находится в опасности в своих родных странах, - Hilde-Domin-Programm. Стипендия выдается на получение бакалаврской, магистерской (934 евро в месяц) или докторской степени (1200 евро).

Важное отличие этой программы в том, что потенциальные кандидаты не могут сами подать заявку на стипендию, они должны быть на нее номинированы. Выдвинуть кандидата может руководство одного из немецких учреждений, которое занимается наукой, исследованиями и обучением и/или защитой прав человека, вопросами демократии и мира. Только после этого DAAD связывается с подходящими кандидатами и просит их предоставить все необходимые документы. Окончательное решение выносит независимая комиссия, которая принимает во внимание как академические успехи, так и опасность, которой подвержен кандидат.

Номинировать кандидата можно в любое время, отбор проходит два раза в год: весной и осенью.

Лекция в медицинском университете имени Мартина Лютера в Галле Фото: picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch

Фонды, приближенные к политическим партиям

Помимо этого, стипендии иностранцам в Германии выдают фонды политических партий, которые входят в правительство Германии. Таких фондов сегодня шесть, все они носят имена известных немецких деятелей: Фридриха Эберта, Генриха Бёлля, Конрада Адэнауэра, Фридриха Наумана, Розы Люксембург, Ганса Зайделя.

Кроме академических успехов и знания немецкого на уровне В2, от кандидата требуется социальная или политическая активность, соответствующая ценностям фонда и, соответственно, партии, с которой он работает. Например, в Фонде имени Генриха Бёлля, приближенного к партии "зеленых", оценят деятельность по защите окружающей среды. Но убирать мусор на субботниках для этого недостаточно, выборочная комиссия ждет от соискателей систематического подхода к вопросу, глубоких знаний в конкретной тематике и креативных идей.

Заявки фонды принимают два раза в год. Но иностранцы могут получить стипендию только для учебы в магистратуре. Поэтому соискатели уже должны иметь степень бакалавра или, если ориентироваться на белорусскую систему, специалиста.

Протесты 2020 года и война в Украине не изменили условия отбора, утверждают в фондах. Однако количество белорусских соискателей довольно низкое. К примеру, фонд имени Фридриха Науманна за последние четыре года профинансировал только четырех белорусов.

Студенты в Техническом университете Берлина Фото: Thomas Koehler/photothek/imago

Один или два семестра в немецком вузе

Кроме стипендий, позволяющих обеспечить финансирование на весь срок обучения в Германии, у белорусов есть еще возможность получить грант на один семестр.

Такие стипендии уже почти 20 лет белорусским студентам предоставляет немецкое Общество студенческих обменов с Центральной и Восточной Европой (GFPS). Цель программы - дать возможность студентам познакомиться с другой системой образования и культурой, приобрести связи в Германии и использовать полученный опыт в Беларуси.

Для GFPS также важны знание немецкого, хорошие оценки и гражданская активность. Но в последние три года в фонде сильно снизили требования к активности: "Очевидно, что заниматься активизмом сейчас либо опасно, либо вовсе невозможно, - говорит один из председателей правления GFPS Егор Огородников. - Поэтому на собеседовании этот вопрос стал для нас менее важным. Мы лишь стараемся понять общую инициативность ребят, что человек делает помимо университета".

Белорусские вузы не отпускают студентов за границу

До 2020 года стипендию GFPS ежегодно получали четыре-пять белорусов в среднем. Сейчасэто число сократилось в два раза, говорит Огородников: "Во-первых, стало меньше заявок и меньше подходящих кандидатов, во-вторых, после начала полномасштабной войны в Украине фонд начал уделять больше внимания украинским студентам".

Отправлять студентов на стажировку стало сложнее еще и потому, что большинство белорусских университетов относятся к зарубежным программам с недоверием. "Практически каждый семестр "отваливается" один человек, потому что его не отпускает белорусский университет. Ему либо не дают академический отпуск, либо не разрешают составить индивидуальный план обучения на этот семестр. И часто студенты просто не знают свои права", - говорит Огородников.

В белорусском кодексе об образовании одной из уважительных причин для академического отпуска является учеба за рубежом.

О проблемах с белорусскими вузами сообщает и общественное объединение Copernicus e.V., которое также выдает стипендии на один семестр. В объединении сообщили, что вот уже два семестра к ним не приезжают студенты из Беларуси.

Все фонды, с которыми пообщалась DW, подчеркивают, что не хотят терять контакты с белорусами. Им важно сохранить культурно-образовательный обмен даже в таких нелегких условиях.

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