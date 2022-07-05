 Как избавить немецкий язык от обидных слов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.07.2022

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Культура и стиль жизни

Как избавить немецкий язык от обидных слов

Откуда берутся расистские слова и выражения? И как можно заменить эти неприемлемые термины адекватной лексикой? Новая книга дает некоторые ответы.

Плакат, посвященный движению Black Lives Matter

Плакат, посвященный движению Black Lives Matter

Слова могут быть подобны крохотным дозам мышьяка: их проглатывают незаметно, а отравляющий эффект наступает лишь через какое-то время, - отмечал в 1947 году в своей "Записной книжке" немецкий филолог и исследователь языка нацистской Германии Виктор Клемперер (Victor Klemperer). Эти слова приводятся в предисловии к новой книге Сьюзан Арндт (Susan Arndt) "Расистское наследие", посвященной проблеме колониального прошлого и его влияния на современный немецкий язык.

Арндт написала свою книгу после многих лет изучения проблемы расизма в Германии. "Многие расистские убеждения проявляются очень конкретным образом через слова, - рассказывает она DW. - Конечно, если обойтись без этих слов, расизм не исчезнет, но мы сможем лучше понять эту проблему, проанализировав их".

Откуда взялся расизм

Литературовед и культуролог Арндт видит корни расизма в 1492 году, когда королева Кастилии Изабелла I и ее муж Фердинанд V завоевали королевство Гранада, последний оплот мусульманских мавров в Испании. "После этого завоевания началось гонение на евреев и мусульман, у них конфисковывали имущество, с них взимали специальные налоги на том основании, что христианство фундаментально превосходит другие религии", - объсняет Арндт. Полученные таким образом деньги были использованы для финансирования экспедиции Христофора Колумба, открывшего Новый Свет.

За Колумбом последовали испанские завоеватели и европейские поселенцы. Как указывает Арндт в своей книге, на новых территориях они совершали геноцид, в то время как в Европе пропагандировались гуманистические идеалы. Поскольку это противоречило европейским принципам, нужно было найти способы узаконить то, что на самом деле не имело легитимности. Для оправдания колониальных практик использовалась концепция "расы", согласно которой христиане относились к высшей, господствующей категории. Людей делили на "расы" в зависимости от цвета их кожи, а затем им приписывались определенные качества. "Все сводилось к идее, что белые люди - единственные, кто способен к прогрессу, обладает разумом и культурой", - подчеркивает Арндт. Близость к цивилизации ценилась выше, чем близость к природе. Это послужило оправданием для европейцев "колонизировать природу и колонизировать людей, которые в ней жили", - объясняет Арндт.

Назад в Испанию Колумб привез несколько коренных жителей, как он думал, Индии

Назад в Испанию Колумб привез несколько коренных жителей, как он думал, Индии

Позже эта концепция использовалась для оправдания порабощения выходцев из Африки. В конце 19-го - начале 20-го века она легла и в основу псевдонаучной теории социального дарвинизма, которая предполагала выживание наиболее приспособленных к социологии, экономике и политике. В период национал-социалиализма пропагандировалась другая лженаука - евгеника, или расовая гигиена, которая предполагала, что "раса" может быть дополнительно оптимизирована. Помимо шести миллионов евреев нацисты систематически и массово уничтожали людей с ограниченными возможностями здоровья, гомосексуалов, синти и рома, а также других жертв, отмеченных как "расово неполноценные".

После Второй мировой войны расовые теории использовались редко, как отмечает автор книги, но, конечно, расизм не исчез. И хотя продвигались принципы равенства, "глобальное политическое и финансовое соотношение сил, которому веками способствовал колониализм, не было существенно затронуто", - пишет Арндт.

Способы бороться с расизимом в языке

Поскольку без языка невозможны ни дискурсы, ни моральные ценности, важно бороться с языковой дискриминацией, подчеркивает культуролог. В Германии политкорректности уделяют большое внимание - в прошлом году берлинский театр из-за этого даже отменил показы "Щелкунчика". А во избежание расистского обозначения человека с темным цветом кожи немцы отказались от некоторых понятий, например, "ехать по-черному", то есть зайцем, или используют новые термины, в частности, в СМИ встречается "слово на "Н" ("N-Wort").

Обложка книги Сьюзан Арндт

Обложка книги Сьюзан Арндт

Но чтобы расистской лексики было все меньше в обыденной жизни, люди должны сознательно решать, какие слова они оставляют в своем активном запасе. Важно научится ее распознавать. Для этого Арндт предлагает задать себе следующие вопросы. Когда возникло выражение, происходит ли оно из колониальной эпохи, и изменился ли его первоначальный смысл? Означает ли это выражение, что существуют "человеческие расы", что человек, к которому обращаются, "близок к природе" и "далек от цивилизации"? Восходит ли это выражение к колониальным клише, таким как "полуголый человек в перьях"? В каком контексте используется термин и исключает ли он людей из "белой нормы"?

Арндт приводит такие примеры из немецкого языка, как "индейцы", "бушмены", "эскимосы", а также другие неприемлемые термины с расистским подтекстом, например "диаспора", "цветные люди" или BIPoC (аббревиатура, обозначающая людей с небелым цветом кожи). Культуролог выступает за выявление таких выражений в повседневном языке, но не за их запрет: "Я не верю в языковые запреты. Это совсем нам не помогает, потому что даже если выражения не произносятся, люди не размышляют над ними и не меняют впитанные ими образы. Это в итоге не приведет к смене властных отношений". Автор книги указывает на важность того, чтобы люди не стеснялись говорить о расистских словах и терминах, чтобы в обществе было больше понимания, и в идеале дистанцировались от их использования.

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  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

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  • Омонимы в немецком языке

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    Если вам предложат разместить деньги и упомянут при этом "Bank", то это, конечно, не скамейка, а кредитно-финансовый институт. Там ваши средства - в безопасности.

  • Омонимы в немецком языке

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    Автор: Марина Борисова


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