 Расизм и дискриминация в Германии: обострение на фоне пандемии? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.05.2021

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Германия

Расизм и дискриминация в Германии: обострение на фоне пандемии?

Во время пандемии коронавируса в ФРГ участились случаи дискриминации и расизма, следует из ежегодного доклада профильного ведомства. В 2020 году число обращений туда значительно выросло.

Демонстрация против расизма в Берлине, июнь 2020 года

Демонстрация против расизма в Берлине, июнь 2020 года

В глазах многих немцев пандемия коронавируса за два года не только обнажила целый ряд социальных проблем, но и стала своеобразным катализатором, как в случае с вопросами дискриминации. С точки зрения Центрального ведомства по борьбе с дискриминацией (ADS), пандемия привела к ее резкому обострению. То же касается проблемы расизма, которой в ежегодном отчете ведомства, как и в предыдущие годы, отводится важная роль.

Всплеск обращений за помощью из-за дискриминации и расизма

Актуальная статистика обращений за помощью по причине дискриминации в Германии вызывает у экспертов тревогу. Негативную тенденцию в этой области в стране фиксируют уже не первый год, однако в 2020 году число подобных случаев достигло абсолютного максимума, увеличившись по сравнению с 2019 годом с 3580 до 6383. Заметнее всего при этом выросло число обращений за первой консультацией из-за дискриминации "по причине этнического происхождения или по мотивам расизма", говорится в документе. В 2019 году их было 1176, в 2020 году - уже 2101.

Вход в Центральное ведомство по вопросам борьбы с дискриминацией

Вход в Центральное ведомство по вопросам борьбы с дискриминацией

По данным экспертов, подобного всплеска обращений из-за расизма в Германии не наблюдали еще никогда. Представлявший ежегодный доклад ADS руководитель ведомства Бернхард Франке (Bernhard Franke) уточнил, что проблемные ситуации у обратившихся за помощью возникали и в связи с поиском работы или жилья, и на рабочем месте, и во многих других ситуациях. "На фоне теракта в Ханау, протестов Black-Lives-Matter, широких дебатов о расизме в Германии, число таких случаев выросло на 79 процентов по сравнению с прошлым годом. Причиной каждого третьего обращения в антидискриминационное ведомство является именно расизм, сказал Франке.   

"Расизм, лишающий людей их достоинства, ведет к расколу общества", - подчеркивает он. "Человек, столкнувшийся с расизмом и дискриминацией или испытавший на собственном опыте, что их проявление может остаться без последствий, по понятным причинам начинает терять доверие в то, что государство и общество могут его защитить и проявить с ним солидарность. Поэтому надежная защита от дискриминации не должна становиться второсортной темой, особенно во время пандемии", - заключает эксперт.

Как пандемия повлияла на рост случаев дискриминации

Доля граждан, обратившихся в Центральное ведомство по вопросам дискриминации из-за притеснений, связанных с их полом, составила в 2020 году 17 процентов. С дискриминацией из-за своего возраста столкнулись 9 процентов обратившихся, из-за религиозных убеждений - 5 процентов, в связи со своей сексуальной идентичностью - 4 процента. При этом 1904 обращения имели непосредственное отношение к пандемии коронавируса , указал Франке.

Глава Центрального ведомства по борьбе с дискриминацией Бернхард Франке

Глава Центрального ведомства по борьбе с дискриминацией Бернхард Франке

Он привел один из ярких примеров: мать была вынуждена взять с собой на строительный рынок детей в возрасте семи и девяти лет, поскольку школа в это время из-за пандемии была закрыта. На двери магазина женщина увидела табличку с объявлением о том, что входить туда можно только без детей, поскольку те являются "особыми распространителями вируса".

Другой, кажущийся невероятным случай, о котором стало известно Центральному ведомству по вопросам дискриминации, произошел с немкой азиатского происхождения, когда она открыла дверь почтальону, доставившему посылку из Уханя. Увидев азиатские черты лица женщины, он отказался отдавать ей посылку, обозвал ее и уехал, рассказал глава ADS.

Наибольшее количество обращений (2631, или 41 процент от их общего числа) поступило в ADS от людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, которым противопоказано носить маски. По словам главы ведомства Бернхарда Франке, их нередко приравнивали к так называемым "отрицателям коронавируса", имеющими "сомнительные медицинские справки", освобождающие их от ношения масок, и из-за этого просто не пускали в магазины.

Проблема дискриминации - в центре внимания

По словам главы Центрального ведомства по борьбе с дискриминацией, телефонных обращений было так много, что даже пришлось временно отключить "горячую линию". В настоящее время обратиться за помощью можно только через сайт или по почте. Планируется, что в июле будет создана новая линия для телефонных консультаций, работающая в расширенном формате, рассказал Бернхард Франке.

Участники демонстрации против расизма

Участники демонстрации против расизма

Стремительный рост числа обращений из-за дискриминации наблюдают и в организации "Объединение против дискриминации Германия". Как отметила в интервью DW его руководительница Ева Андрадес (Eva Andrades), в нынешней ситуации организации, являющиеся членами этого объединения, не всегда имеют возможность проверить каждое поступившее обращение.

При этом Андрадес видит и положительную сторону всплеска числа обращений за помощью из-за дискриминации. Ведь благодаря участившимся протестам против расизма и открытой общественной дискуссии эта тема стала гораздо более заметна. "В результате многие люди решились обратиться за консультацией. Может быть, некоторые из них раньше даже не знали о существовании закона, который позволяет защитить себя от расизма и дискриминации", - полагает она.

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    Автор: Наталья Позднякова


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