Как в Германии борются с дискриминацией людей с ограниченными возможностями здоровья

В Германии есть несколько законов против дискриминации в этой области. Закон о равноправии людей с особенностями физического или психического развития (Behindertengleichstellungsgesetz) был принят в 2002 году. Он охватывает госсектор и касается работы ведомств федерального, земельного и коммунального уровня. Закон предписывает, например, беспрепятственный доступ в помещения общественного назначения и устранение барьеров для пользования общественным транспортом.

Одна из последних поправок в этот закон предусматривает организацию безбарьерного доступа и к информации на сайтах ведомств и в мобильных приложениях. Например, тексты должны быть предоставлены в легком для чтения формате.

В 2006 году был принят Закон о равном отношении (das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz). Этот закон охватывает сферы трудового и гражданского права, регулирует отношения с работодателем, а также доступ к объектам и услугам потребительской отрасли и сферы отдыха. Он распространяется на частный сектор экономики и защищает от дискриминации по таким признакам, как этническое происхождение, религия, мировоззрение, пол, сексуальная идентичность, возраст и ограниченные возможности здоровья.

Транспортные компании в Германии обязаны создавать условия для пассажиров с ограниченной подвижностью

"Германия - одна из немногих стран в ЕС, которые защищают от дискриминации не только в области трудового, но и в области гражданского права", - отмечает в интервью DW Себастиан Биккерих (Sebastian Bickerich), пресс-секретарь федеральной Антидискриминационной службы (Antidiskriminierungsstelle des Bundes).

Жалобы на дискриминацию

Это ведомство следит за тем, как соблюдаются законы, обрабатывает обращения граждан с жалобами и бесплатно консультирует их по правовым вопросам. В 2019 году сюда поступило почти 3600 обращений. "Примерно четверть - это жалобы на дискриминацию, полученные от людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Более 200 обращений касались гражданского права", - рассказывает Себастиан Биккерих. Не разрешили зайти в супермаркет с собакой-поводырем, не пустили на аттракцион в парке развлечений, несмотря на то, что он не представлял риска для здоровья, отказались обслуживать в банке из-за того, что человек невнятно говорил, - это лишь несколько примеров.

Собака-поводырь в некоторых немецких магазинах - все еще нежеланный посетитель

В этом году в Антидискриминационную службу поступило немало жалоб, обусловленных пандемией: более 700 обращений с начала кризиса. Чаще всего это случаи дискриминации из-за азиатской внешности, а также из-за ограниченных возможностей здоровья. Некоторые жалуются на проблемы с безбарьерным доступом к информации о развитии пандемии и мерах предосторожности, что при нередко меняющихся правилах поведения осложняет жизнь. Немалая часть обращений касается ограничения доступа в общественные места. Например, несмотря на то, что женщина передвигалась на костылях, ее не пускали в супермаркет без продуктовой тележки, помогающей сохранять социальную дистанцию. Другому покупателю, страдающему хроническим заболеванием легких, в магазине бытовой электротехники отказали в обслуживании без защитной маски, - даже после того, как он показал справку от врача.

В Германии во время пандемии все обязаны носить маски в общественных местах, но для людей с инвалидностью, испытывающих с этим проблемы, закон делает исключение. Однако не везде персонал об этом знает, поэтому приходится вмешиваться юристам Антидискриминационной службы. Так, после их обращения в магазине электротехники теперь таким посетителям предлагают продезинфицированные защитные экраны.

Штрафы на региональном уровне

Себастиан Биккерих может говорить только о жалобах, которые получает его ведомство. Сколько людей в Германии ежедневно сталкиваются с дискриминацией в быту, - неизвестно. Нет данных и о том, сколько случаев доходят до суда. Судьбу жалоб Антидискриминационная служба до конца не отслеживает. По желанию человека, который обращается сюда с жалобой, она помогает урегулировать конфликт, не доводя его до суда, но не может принудить обидчика к выплате компенсации.

Антидискриминационная служба помогает урегулировать конфликт

Штрафы за отказ обслуживать клиента с особенностями физического или психического развития законом на федеральном уровне не предусмотрены. Но в некоторых землях были приняты отдельные законы о дискриминации. Так, в Бремене владельцу ресторана, кафе, ночного клуба или гостиницы грозит административная ответственность, если его предприятие отказывает посетителю в доступе к услугам не только из-за его особенностей здоровья, но и из-за возраста, сексуальной идентичности или мировоззрения.

Последствия для тех, кто нарушает закон

Если пострадавший решает подать в суд, по закону у него есть на это два месяца (со времени инцидента). Через суд он вправе требовать, чтобы обидчик устранил причиненный вред, а если есть опасность повторного причинения вреда в будущем, то и вовсе, чтобы ему запретили деятельность. Если вина доказана, то обидчик должен возместить ущерб. Например, если таксист отказал в перевозке пассажиру с особенностями физического или психического развития, спешащего на деловую встречу, его могут заставить возместить стоимость финансовых убытков от несостоявшейся сделки. "Если речь идет о нематериальном ущербе, то суд назначает сумму для компенсации. В зависимости от случая, это может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч евро", - говорит Себастиан Биккерих.

По его наблюдениям, людям, пострадавшим от дискриминации, важна не сумма, а восстановление законности и справедливости. И хоть в Германии многое для этого делается, есть и нерешенные проблемы. Например, безбарьерный доступ к частным фирмам или предприятиям. Пока он законом четко не регулируется. Антидискриминационная служба выступает за то, чтобы обязать владельцев магазинов или других частных компаний устанавливать пандусы, указатели на шрифте Брайля и принимать другие меры предосторожности. По мнению Себастиана Биккериха, важно также наделить общественные объединения, представляющие интересы людей с особенностями развития, правом подавать совместные жалобы в суд. "Сейчас пострадавшие от дискриминации при обращении в суд могут полагаться лишь на свои силы", - отмечает представитель Антидискриминационной службы.



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