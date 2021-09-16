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Люди с ограниченными возможностями здоровья
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Новости
23.07.2024
23 июля 2024 г.
Кукла Барби стала незрячей
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Контекст
Музыка для тех, кто устал от войн и катастроф
Музыка для тех, кто устал от войн и катастроф
Хоралы Иоганна Себастьяна Баха стали темой на Баховском фестивале в Лейпциге, который открыл инклюзивный проект.
Культура
11.06.2024
11 июня 2024 г.
Горбунова: 32 политзаключенных - в критической ситуации
Горбунова: 32 политзаключенных - в критической ситуации
В Беларуси 1396 человек лишены свободы по политическим мотивам. Многие из них нуждаются в экстренной помощи.
Права человека
10.06.2024
10 июня 2024 г.
"Отвал ног": ветеран ВСУ снимает видеоблог об инклюзивности
"Отвал ног": ветеран ВСУ снимает видеоблог об инклюзивности
Ветеран Александр Будько потерял на фронте обе ноги и снимает популярный видеоблог.
Политика
25.03.2024
25 марта 2024 г.
03:05 мин.
Профессором года в Германии стал диджей
Профессором года в Германии стал диджей
В Берлине награждают лучшего преподавателя вузов. Днем он проводит лекции и семинары, ночью диджеит.
Культура
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Что Запад может сделать для белорусских политзаключенных?
Что Запад может сделать для белорусских политзаключенных?
От западной реакции на смерть Навального зависит и судьба политзаключенных в Беларуси, считает Александр Фридман.
Александр Фридман
Колонка
Политика
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
До безбарьерного отдыха в Германии еще далеко
До безбарьерного отдыха в Германии еще далеко
Туристическая инфраструктура ФРГ не всегда учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему?
Культура
24.01.2024
24 января 2024 г.
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Права человека
14.12.2023
14 декабря 2023 г.
Люди с инвалидностью: кто защищает их права в Беларуси?
Юристы "Офиса по правам людей с инвалидностью" уехали в Германию. Как НГО будет работать дальше?
Политика
31.01.2022
31 января 2022 г.
СМА в России: доступ к лекарствам перекрыт?
СМА - редкое заболевание. Лекарства очень дорогие, а помощи от властей с таким диагнозом можно и не дождаться.
Здоровье
10.12.2021
10 декабря 2021 г.
04:59 мин.
Как в Беларуси людей с инвалидностью сажают за политику
Белорусов, имеющих инвалидность, за инакомыслие судят и бросают в тюрьмы точно так же, как и всех остальных.
Политика
09.12.2021
9 декабря 2021 г.
Как белорус с инвалидностью путешествует на хэндбайке
Саша Авдевич, блогер-колясочник из Лиды, отправился в путешествие вокруг света.
Равноправие
16.09.2021
16 сентября 2021 г.
Всего публикаций: 170