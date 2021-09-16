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Люди с ограниченными возможностями здоровья

Публикации DW о людях с ограниченными возможностями здоровья.

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Новости

23 июля 2024 г.

Кукла Барби стала незрячей

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Контекст

Ансамбль Sing&Sign, созданный Сюзанне Хаупт, на Баховском фестивале 2024 года

Музыка для тех, кто устал от войн и катастроф

Музыка для тех, кто устал от войн и катастроф

Хоралы Иоганна Себастьяна Баха стали темой на Баховском фестивале в Лейпциге, который открыл инклюзивный проект.
Культура11 июня 2024 г.
Ольга Горбунова

Горбунова: 32 политзаключенных - в критической ситуации

Горбунова: 32 политзаключенных - в критической ситуации

В Беларуси 1396 человек лишены свободы по политическим мотивам. Многие из них нуждаются в экстренной помощи.
Права человека10 июня 2024 г.
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"Отвал ног": ветеран ВСУ снимает видеоблог об инклюзивности

"Отвал ног": ветеран ВСУ снимает видеоблог об инклюзивности

Ветеран Александр Будько потерял на фронте обе ноги и снимает популярный видеоблог.
Политика25 марта 2024 г.03:05 мин.
Бертольт Майер - профессор года в Германии

Профессором года в Германии стал диджей

Профессором года в Германии стал диджей

В Берлине награждают лучшего преподавателя вузов. Днем он проводит лекции и семинары, ночью диджеит.
Культура25 марта 2024 г.
Плакат "SOS Беларусь" на акции в поддержку белорусских политзаключенных в Риме

Что Запад может сделать для белорусских политзаключенных?

Что Запад может сделать для белорусских политзаключенных?

От западной реакции на смерть Навального зависит и судьба политзаключенных в Беларуси, считает Александр Фридман.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
Политика22 февраля 2024 г.
Туристы на колясках у Берлинского кафедрального собора

До безбарьерного отдыха в Германии еще далеко

До безбарьерного отдыха в Германии еще далеко

Туристическая инфраструктура ФРГ не всегда учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему?
Культура24 января 2024 г.
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Саша Авдевич в кругосветном путешествии на хэндбайке

Как белорус с инвалидностью путешествует на хэндбайке

Саша Авдевич, блогер-колясочник из Лиды, отправился в путешествие вокруг света.
Равноправие16 сентября 2021 г.
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