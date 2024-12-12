Евросоюз и сирийские джихадисты: Брюссель пока выжидает

ЕС приветствовал свержение режима Асада в Сирии, но может ли он иметь дело с повстанцами-исламистами из ХТШ? Брюссель призвал к созданию инклюзивного правительства и защите меньшинств в истерзанной войной стране.

"Помощь (Сирии. - Ред.) со стороны Европы, в частности гуманитарная, не будет безоговорочной, - заявила в четверг, 12 декабря, глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете Le Figaro. - Будущее Сирии полно надежд, но все еще неопределенно".

На фоне захвата власти вооруженной оппозицией Брюсселю сначала нужно убедиться, что в Сирии "не будет гражданской войны, радикализации, притеснения различных меньшинств, а также актов возмездия и репрессий", добавила Каллас. Как ЕС следует теперь вести себя с сирийскими джихадистами - у DW.

ЕC замер в режиме ожидания

Для Европейского Союза, как и большой части мирового сообщества, стала сюрпризом быстрота, с которой рухнул режим президента Сирии Башара Асада после того, как его атаковал альянс повстанцев, возглавляемым радикальной суннитской исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ ) - в прошлом сирийским отделением "Аль-Каиды". ЕС приветствовал отстранение от власти Асада, но, вероятно, еще точно не знает, как ему следует вести себя с ХТШ и ее лидером 42-летним Абу Мохаммедом аль-Джулани (настоящее имя Ахмад аль-Шараа).

Абу Мохаммед аль-Джулани еще в 2013 году был внесен США в список особо опасных террористов Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

Представитель Евросоюза заявил журналистам, что Брюссель не имел никаких контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" - экстремистской группировкой, признанной ООН, США, Великобританией, Россией и рядом других стран террористической организацией. ЕС сталкивается со многими вызовами в отношении возможного общения с аль-Джулани и ХТШ, но в данный момент, похоже, находится в режиме ожидания, оценивая, как повстанцы будут действовать в ближайшие недели и месяцы.

Может ли ЕС иметь дело с бывшим отделением "Аль-Каиды" в Сирии?

Беглый взгляд на бэкграунд Абу Мохаммеда аль-Джулани объясняет обеспокоенность ЕС. После терактов в США 11 сентября 2001 года аль-Джулани проявил интерес к исламистской террористической организации "Аль-Каида", а в 2003 году отправился в Ирак, где присоединился к джихадистам, сражавшимся с войсками США. В 2006-м был задержан американскими военными и пять лет провел в лагере для военнопленных Кэмп-Букка вместе с членами различных джихадистских группировок.

В интервью американской телекомпании PBS аль-Джулани признался, что, вернувшись на родину в 2011 году, он заручился финансовой поддержкой террористического "Исламского государства" (ИГ), некоторое время контролировавшего значительную часть территорий Ирака и Сирии. В войне между "Аль-Каидой" и ИГ он встал на сторону первой, но в 2016 году порвал с ней и встал на позиции исламиста-националиста, ограничивающего свою деятельность Сирией и ставящего целью свержение Асада.

Сейчас глава ХТШ своей цели добился, взяв под контроль сирийские регионы, которые находились под властью правительства Асада. Однако Абу Мохаммед аль-Джулани по-прежнему находится в американском списке особо опасных террористов, куда был внесен еще в 2013 году, и за информацию, которая может привести к его поимке, США предлагают награду в 10 млн долларов. Некоторые аналитики считают, что, возможно, настало время перестать рассматривать аль-Джулани и ХТШ как террористов - но при определенных условиях.

"Исключение из списка (террористов. - Ред.) - сложный и громоздкий процесс, - написал в соцсети X Чарльз Листер, директор сирийской программы вашингтонского Института Ближнего Востока. - Насколько я понимаю, ХТШ будет выдвинут перечень условий, которые она должна последовательно выполнить, включая военные, политические и административные реформы, а также шаги по привлечению к ответственности за предыдущие задокументированные преступления".

Обвинения в адрес ХТШ в убийствах и пытках

Сирийцы в провинции Идлиб, контролируемой "Хайят Тахрир аш-Шам", с февраля 2024 года протестуют против действий радиальных исламистов, в том числе "пыток и смертей находившихся у них в заключении лиц", отмечается в докладе ООН, обнародованном в сентябре.

Сирийские христиане опасаются за свою безопасность, поскольку исламистские повстанцы захватили власть в Сирии Фото: Hussein Malla/AP/picture alliance

В докладе США за 2022 год, посвященном соблюдению прав человека в Сирии, подчеркивалось, что вооруженные группировки, такие как "Хайят Тахрир аш-Шам", совершают очень многие преступления, включая убийства, похищения, физическое насилие, вербовку или использование детей-солдат. В документе также содержалось обвинение нескольких других сирийских повстанческих группировок в аналогичных преступлениях.

А в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) говорилось, что в 2019 году по меньшей мере шесть бывших заключенных, находясь под стражей у боевиков ХТШ, подверглись пыткам. Абу Мохаммед аль-Джулани отрицает свою причастность к подобным преступлениям, а недавно заверил CNN, что злоупотребления "не совершались по нашим приказам" и что виновные были привлечены к ответственности.

Для признания Западом правительство Сирии должно быть инклюзивным

Однако у Евросоюза есть целый ряд серьезных оснований для беспокойства. 27 стран - членов ЕС озабочены безопасностью национальных и религиозных меньшинств в Сирии, соблюдением прав женщин и проблемой представительства во власти различных оппозиционных групп. Одной из главных причин, по которой ЕС не стал нормализовывать отношения с Башаром Асадом - несмотря на то, что ключевые игроки на Ближнем Востоке сделали это, - явился его отказ выполнять резолюцию Совбеза ООН 2254, призывавшую к налаживанию политического диалога с оппозицией.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас Фото: Anchal Vohra/DW

"Мы призываем к спокойному и инклюзивному политическому процессу передачи власти, а также к защите всех сирийцев, включая все меньшинства", - написала в Х глава европейской дипломатии Кайя Каллас вскоре после того, как боевики ХТШ захватили Дамаск. На данный момент радикальная исламистская группировка пообещала обеспечить безопасность религиозных меньшинств, объявила амнистию всем солдатам правительственной армии, решила сотрудничать с бывшим премьер-министром Сирии с целью формирования переходного правительства и заявила, что женщинам не будут указывать, как им нужно одеваться.

Некоторые аналитики считают, что ЕС должен воспользоваться появившейся возможностью и активно включиться в процесс оказания влияния на повстанцев - как ради сирийцев, так и ради своих собственных интересов.

ЕС должен "стимулировать позитивную траекторию" развития ситуации в Сирии

Более миллиона жителей Сирии бежали в Евросоюз в ходе почти 14-летней гражданской войны и до сих пор среди соискателей убежища в ЕС сирийцы - едва ли не самая многочисленная группа. Ряд европейских политических деятелей и партий выступали за их депортацию, а несколько государств - членов ЕС, включая Германию, менее чем через 48 часов после бегства Башара Асада из Дамаска приостановили рассмотрение ходатайств граждан Сирии о предоставлении убежища.

Повстанец-исламист в Дамаске, 8 декабря 2024 года Фото: AFP via Getty Images

Жюльен Барнс-Дейси, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR), указал в интервью DW, что Брюссель должен уделить значительное политическое внимание и предоставить ресурсы для формирования инклюзивного правительства в Сирии. По его словам, ЕС должен "работать быстро и предметно, чтобы стимулировать позитивную траекторию" развития ситуации в стране, поскольку ХТШ сигнализирует об изменении своих позиций.

"Это единственный жизнеспособный путь к обеспечению европейских интересов, будь то региональная стабильность и предотвращение новых конфликтов и терроризма, предоставление миллионам сирийцев возможности наконец вернуться домой или постоянное ослабление враждебного регионального влияния внешних игроков, таких как Россия", - полагает Барнс-Дейси.

Новое лицо ХТШ: реальная трансформация или пиар-трюк?

В то время как некоторые аналитики исходят из того, что "Хайят Тахрир аш-Шам", возможно, смягчила свои идеологические догмы, другие настроены более скептически и подозревают, что это всего лишь пиар-кампания.

Солдаты правительственных войск сдаются в плен повстанцам-исламистам в Алеппо, 5 декабря 2024 года Фото: Omar Albam/AP Photo/picture alliance

"Сейчас ХТШ пытается показать свое дружелюбное лицо, чтобы добиться максимального участия сирийцев в своем проекте по созданию нового режима и свести к минимуму трения с западными и арабскими странами. Это не обязательно всегда будет так, - предупредил в беседе с DW Арон Лунд, сотрудник аналитического центра Century Foundation. - В случае угрозы подобные группировки почти всегда будут опираться на свою первоначальную и наиболее прочную базу, которой в случае с ХТШ является ее джихадистское ядро".

В Брюсселе осознает такую опасность и пока что занимают осторожную позицию, чтобы определить, является ли трансформация "Хайят Тахрир аш-Шам" реальной или это всего лишь пиар-трюк. Политика Евросоюза зависит от того, как ХТШ и ее лидер станут действовать дальше. "По мере того как ХТШ будет брать на себя все большую ответственность, нам нужно будет оценивать не только их слова, но и поступки", - резюмировал представитель ЕС Ануар Эль-Ануни.