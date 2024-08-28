Паралимпиада-2024 в Париже: что следует знать

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Французская столица, в которой двумя неделями ранее завершилась Олимпиада-2024, готова к проведению новых соревнований среди атлетов с ограниченными возможностями. "Мы очень хотим найти те же ингредиенты олимпийской магии, но в паралимпийском стиле. На тех же культовых стадионах, чтобы показать лучших спортсменов мира", - говорит Тони Эстанге, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

За последние 7 лет организаторы Паралимпиады вложили в Париж около 125 миллионов евро, чтобы сделать городскую среду более инклюзивной. Теперь, в частности, на столичных перекрестках установлены около 10 400 акустических систем для людей с нарушениями зрения. Перестроили, конечно, и олимпийскую деревню, в которой во время турнира будут жить спортсмены с инвалидностью.

В Паралимпиаде-2024 примут участие более 4 000 атлетов в 22 видах спорта.

Самая большая сборная беженцев

На этих Паралимпийских играх сборная беженцев станет самой многочисленной за свою историю - за нее выступят восемь атлетов. Они будут соревноваться в шести видах спорта - легкой атлетике, пауэрлифтинге, тэквандо, настольном теннисе, триатлоне и гонках на спортивных колясках.

Среди спортсменов - уроженцы Сирии, Афганистана, Камеруна. В их числе есть и 22-летний иранец Сайед Амир Хоссейн Хоссейни, бежавший из своей страны в 2022 году и получивший убежище в Германии. Хоссейни - обладатель двух золотых медалей по настольному теннису на Азиатских паралимпийских играх-2021 в Бахрейне.

Сборная беженцев представляет около 120 миллионов вынужденно перемещенных лиц по всему миру. "Многие из них живут в ужасных условиях. Эти спортсмены проявили упорство и невероятную решимость, чтобы попасть на эти соревнования и дать надежду всем беженцам во всем мире", - заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Критика МПК за допуск параатлетов из РФ и Беларуси

К Паралимпиаде-2024 были допущены 90 спортсменов из России и 8 из Беларуси - это значительно больше, чем на Олимпийских играх, где участвовали всего 15 спортсменов из этих двух стран. Параатлеты также будут выступать в нейтральном статусе из-за санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Они не примут участие в церемонии открытия Игр, им запрещено использовать государственные флаги, а в случае их победы не будет звучать национальный гимн.

Но даже нейтральный статус спортсменов из РФ и РБ устраивает далеко не всех. "Им там не место, - говорит президент Немецкого союза спортсменов с ограниченными возможностями (DBS) Фридхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher). - Если Олимпийские и Паралимпийские игры должны нести послание мира, то спортсменам из страны-агрессора, которая нападает на другую страну и сеет там смерть и разрушения, не должно быть предоставлено возможности соревноваться наряду с украинскими атлетами", - заявил он.

76-летняя история Паралимпиады

Летом 1948 года немецкий невролог Людвиг Гутман (Ludwig Guttmann), бежавший в Великобританию из нацистской Германии в 1939-ом из-за своего еврейского происхождения, организовал в Лондоне соревнования для спортсменов-колясочников - Сток-Мандевильские игры.

Сток-Мандевильские игры в 1957 году Фото: picture-alliance/dpa/empics

Становясь все более популярными, соревнования превратились в Паралимпийские игры, впервые прошедшие в Риме в 1960 году. С тех пор Игры проводятся каждые четыре года. С 1988-го - в том же месте, что и Олимпиада.

Общественный интерес к параатлетам растет

Число спортсменов, принимающих участие в Паралимпийских играх, постоянно увеличивается. Вместе с ним растет и общественный интерес к параспорту. "Внимания со стороны СМИ - все больше, а их вопросы все более всеобъемлющие", - говорит DW титулованный немецкий бегун Йоханнес Флоорс (Johannes Floors), использующий протезы ног в соревнованиях по легкой атлетике. По его мнению, сегодня СМИ интересуются не только инвалидностью, но и самим человеком, его историей и мотивацией.

Йоханнес Флоорс на беговом стадионе в Париже Фото: Mika Volkmann/picture alliance

Для чемпионки мира по параплаванию Елены Семечин (Elena Semechin) Игры - не просто спортивные соревнования. "Я также рассматриваю это как представительскую деятельность, как пример для подражания", - сказала в интервью DW 30-летняя уроженка Казахстана, выступающая за сборную ФРГ.

"Это величайшая вещь, которую ты можешь сделать", - делится своим видением паравелогонщик Томас Ульбрихт (Thomas Ulbricht). "Ты хочешь показать себя, дать повод для гордости родителям и, конечно же, стране", - рассказывает мужчина, для которого это будут уже пятые Паралимпийские игры в карьере.

Елена Семечин с паравелогонщиком Томасом Ульбрихтом (справа) и его спортивным партнером Робертом Фёрстерманом Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Сборная Германии на Паралимпиаде

Команду Германии представят 143 спортсмена в 18 из 22 видов спорта, за исключением футбола для незрячих, голбола, тэквандо и тяжелой атлетики. "Мы надеемся на спортивный успех", - сказал DW глава немецкой делегации Карл Куаде (Karl Quade). Он выразил надежду на то, что "многие, а лучше все" немецкие спортсмены покажут свои "лучшие результаты". В частности, золотая медаль в беге на 400 метров - цель параатлета Йоханнеса Флоорса.