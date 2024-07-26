Большое здание со стеклянными куполами в стиле "Прекрасной эпохи" было построено для Всемирной выставки 1900 года. Во время Олимпиады в Большом дворце, который обычно служит выставочным залом для государственных музеев Парижа, состоятся соревнования по фехтованию, как это уже было во время чемпионата мира 2010 года (на фото) и по тхэквондо.