Париж-2024: Oлимпийские игры между Эйфелевой башней и Таити
На летней Олимпиаде в Париже фоном для спортивных состязаний послужат всемирно известные шедевры архитектуры. Но эти Игры пройдут не только в столице Франции, за медали будут бороться даже в водах Тихого океана.
Арена "Тур Эйфель" - пляжный волейбол
Организаторы Олимпийских игр в Париже решили провести многие соревнования в самом сердце города. Турнир по пляжному волейболу пройдет рядом с Эйфелевой башней. Как и большинство стадионов, эта арена временная. По окончании Олимпийских и Паралимпийских игр ее демонтируют. Кстати, Эйфелеву башню, символ Парижа, можно будет посетить во время Игр - за исключением вечера церемонии открытия.
Aрена "Марсово поле" - дзюдо и борьба
Вид сверху тоже впечатляет: с помощью бинокля за турниром по пляжному волейболу можно будет наблюдать с верхних площадок Эйфелевой башни. В конце Марсова поля находится Arena Champ-de-Mars - место соревнований по дзюдо и борьбе, также известная как Grand Palais Éphémère ("Временный большой дворец"). Она также будет демонтирована после окончания Олимпиады.
Площадь Согласия - брейкинг, BMX, скейтборд и баскетбол 3x3
На северной стороне Сены, протекающей через центр Парижа, расположен Олимпийский центр для видов спорта, которые долгое время не были частью Игр. Здесь, вокруг знаменитого обелиска, на небольшом пространстве разыграют многие комплекты медалей. Впрочем, компактность была девизом организаторов Олимпиады: все места проведения состязаний находятся фактически в нескольких минутах ходьбы от центра.
Сена - плавание на открытой воде и триатлон
Объединяющим элементом является Сена, где пройдет церемония открытия Игр и многие соревнования. Спортсмены, участвующие в турнире по плаванию на открытой воде и по триатлону несколько раз сделают по реке своеобразный круг: 500 метров вниз по течению, затем 500 метров обратно против течения. Старт, финиш и переходная зона в триатлоне находятся на мосту Александра III, рядом с Большим дворцом.
Большой дворец - фехтование и тхэквондо
Большое здание со стеклянными куполами в стиле "Прекрасной эпохи" было построено для Всемирной выставки 1900 года. Во время Олимпиады в Большом дворце, который обычно служит выставочным залом для государственных музеев Парижа, состоятся соревнования по фехтованию, как это уже было во время чемпионата мира 2010 года (на фото) и по тхэквондо.
Эспланада Дома инвалидов - стрельба из лука
На южной стороне Сены, между берегом реки и Домом инвалидов с куполом Церкви инвалидов за ним, расположилось царство лучников. Эспланада Дома инвалидов, обычно представляющая собой довольно скудное зеленое пространство, является также стартовой площадкой для велогонщиков и финишной линией для бегунов-марафонцев.
"Стад де Франс" - легкая атлетика и регби
Центральный олимпийский стадион этих Игр - "Стад де Франс", построенный в парижском пригороде Сен-Дени к чемпионату мира по футболу 1998 года. Арена вмещает более 80 000 зрителей и является самым большим спортивным стадионом во Франции. Здесь же 11 августа пройдет церемония закрытия Олимпиады.
Стадион "Ролан Гаррос" - теннис и бокс
Организаторы Олимпиады в Париже задействуют многие уже имеющиеся в городе спортивные объекты. Естественно, теннисисты сыграют на кортах стадиона "Ролан Гаррос", где ежегодно проводится Открытый чемпионат Франции. Корт Сюзанн Ленглен, второй по размеру на этом стадиона, на время Игр будет переоборудован в арену для соревнований боксеров.
Стадион "Парк де Пренс" - футбол
В непосредственной близости от "Ролан Гарроса" расположен стадион "Парк де Пренс", который является домашней ареной клуба "Пари Сен-Жермен", за последние 12 лет выигравшего чемпионат Франции по футболу 10 раз. Здесь состоятся финальные матчи женского и мужского футбольных турниров. Остальные поединки пройдут (почти) по всей Франции - в Бордо, Лионе, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.
"Акватик центр" - водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду
Крытый плавательный бассейн - одно из немногих новых олимпийских сооружений, но с подтекстом: "Акватик центр" построен в Сен-Дени вблизи стадиона "Стад де Франс". В этом парижском пригороде высока доля детей и молодежи, которые не умеют плавать. Поэтому после Игр здесь появится современный бассейн с расположенным рядом спортивным центром для футбола, скалолазания, баскетбола и фитнеса.
Арена "Берси" - баскетбол, спортивная гимнастика и прыжки на батуте
Напротив, зал, где за олимпийское золото поборются, в частности, и баскетболисты ФРГ, выигравшие последний чемпионат мира, проверен временем. Арену "Берси" открыли в 1984 году, а в 2015-м основательно модернизировали. За 40 лет существования в "Берси" на берегу Сены прошло бесчисленное множество соревнований по разным видам спорта: от легкой атлетики до фигурного катания и мотокросса.
Ле Бурже - спортивное скалолазание
Места проведения соревнований на Олимпиаде в Париже не ограничиваются центром города, они также пройдут в пригородах и других городах Франции. Ле Бурже, муниципалитет в пригороде столицы, примет спортивное скалолазание (на фото). Турнир по стрельбе состоится в небольшом городке Деольс, в 250 км к югу от Парижа, а по гольфу, маутинбайку и велоспорту на треке - в Версале.
Парк Версаля - конный спорт и современное пятиборье
В пределах видимости Версальского дворца спортсмены-конники поборются за олимпийские медали в конкуре, выездке и троеборье. Дворец в стиле барокко был построен в качестве охотничьего домика для короля Людовика XIV и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Версаль также является местом проведения олимпийского турнира по современному пятиборью - дисциплины, которая включает в себя и конкур.
Пристань Марселя - парусный спорт
Яхтсменам-олимпийцам повезло: вместо иногда довольно неудобного Ла-Манша на севере Франции или Атлантического океана на западе на этот раз их соревнования пройдут в Средиземном море у берегов Марселя. А местный стадион "Велодром" примет матчи олимпийского футбольного турнира. Здесь женская сборная Германии на групповом этапе сыграет с соперницами из Австралии и США.
Таити - серфинг
Дальше всего от Парижа за медали сразяться серферы. У берегов находящегося в 15 700 км от столицы Франции острова Таити они будут ловить волну в Теахупоо - знаменитом центре серфинга. Таити - крупнейший остров Французской Полинезии, расположенный в Тихом океане. Экологи протестовали против проведения здесь соревнований, так как во время строительства новой вышки для судей пострадали кораллы.