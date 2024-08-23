К Паралимпиаде допущены 90 атлетов из РФ и 8 - из Беларуси

Если в Олимпийских играх в Париже смогли под нейтральным флагом принять участие лишь 15 атлетов из России, то на Паралимпиаде их будет 90. Также к Паралимпийским играм - 2024 допущены и восемь спортсменов из Беларуси.

На Паралимпийских играх в Париже будут выступать под нейтральным флагом значительно больше спортсменов из России, чем на Олимпиаде-2024. Как объявил в пятницу, 23 августа, Международный паралимпийский комитет (МПК), в список участников соревнований включены 90 "нейтральных" спортсменов из РФ и восемь - из Беларуси.

На летних Олимпийских играх, завершившихся 11 августа, в нейтральном статусе выступали лишь 15 атлетов из России и 17 из Беларуси, отмечает агентство спортивной информации SID.

Российские и белорусские спортсмены вновь не будут допущены к участию в церемонии открытия Игр, а в случае их победы не будет звучать национальный гимн, запрещено также использование государственных флагов и прочей национальной атрибутики.

Участвовать в Играх не смогут спортсмены, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, а также связаны с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

То, что к Паралимпийским играм допущено больше российских атлетов, чем к Олимпиаде, руководитель немецкой делегации на Паралимпиаде Карл Кваде (Karl Quade) в интервью SID объяснил тем, что среди людей с ограниченными возможностями доля тех, кто не имеет никакого отношения к армии, заметно выше.