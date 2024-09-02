Политзаключенные с инвалидностью: в РБ отрицают проблему

Выступая в ООН, белорусские чиновники заявили, что им ничего неизвестно ни о пытках, ни о смертях политзаключенных, у которых была инвалидность.

В Беларуси около 6% населения имеет инвалидность. С 2020 года их положение существенно ухудшается, заявили правозащитники, выступая в ООН перед Комитетом по правам людей с инвалидностью. Что на критику ответили белорусские чиновники, в материале DW.

С какими проблемами сталкиваются люди с инвалидность?

В Беларуси проживает более 560 тысяч людей с инвалидностью, из них более 30 тысяч - дети. Какие заболевания чаще всего приводят к инвалидности? Старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина изучила официальную статистику за последние 22 года и пришла к выводу, что на первом месте - болезни системы кровообращения. На втором - новообразования. И третья группа - психические расстройства и болезни нервной системы. "Частично этот тренд, как и в случае с новообразованиями, можно объяснить старением населения. Однако аналогичная тенденция не наблюдается в случае, например, с болезнями системы кровообращения или эндокринной системы, - отмечает эксперт. - Можно предположить, что это связано с увеличением уровня стресса, которые белорусы переживают, особенно начиная с 2020 года, включая пандемию ковида и политический кризис".

В 2023 году Институт социологии Академии наук провел опрос , который показал, что в окружении каждого второго респондента присутствуют люди с инвалидностью, 12% сообщили, что сами являются инвалидами. Основная проблема, по мнению опрошенных, - отсутствие рабочих мест для людей с инвалидностью, а также недостаток специалистов, готовых с ними работать, и бюджетного финансирования.

Белорусские правозащитники в альтернативном докладе , представленном в ООН, указали и на другие проблемы. Так, директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский рассказал, что власти скрывают статистику об инвалидности, государство монополизировало социальные услуги, а также услуги по реабилитации и абилитации, при этом граждане не могут свободно ознакомиться с отчетами о реализации госпрограмм. По словам эксперта, сохраняется дискриминация по признаку инвалидности, в том числе при лишении дееспособности, людей не готовят к независимому проживанию.

Люди с инвалидностью подвергаются пыткам и умирают в тюрьмах

Отдельно правозащитники остановились на проблеме преследования людей с инвалидностью за их политическую позицию. "По данным правозащитного центра "Вясна", среди осужденных по политическим мотивам, отбывающих наказание в колониях и тюрьмах, не менее 16 человек с инвалидностью, 91 человек с тяжелыми заболеваниями, 65 пожилых людей старше 60 лет, многие из них также имеют серьезные проблемы со здоровьем, и 10 человек с психосоциальными нарушениями, - заявила правозащитница Наталья Сацункевич. - Это неполные данные. Следует учитывать, что установление инвалидности в местах лишения свободы сопряжено с большими трудностями, поэтому многие не признаются властями инвалидами".

По словам Сацункевич, осужденным людям с инвалидностью не оказывается адекватная медицинская помощь, это привело к смерти нескольких политзаключенных - в этом году скончался общественный деятель Игорь Ледник. У него была вторая группа инвалидности из-за проблем с сердцем. В прошлом году в колонии умер активист Николай Климович, у него также была инвалидность, он перенес инсульт и сложную операцию на сердце.

"Люди с инвалидностью и пожилые люди регулярно становятся жертвами пыток и бесчеловечного обращения в тюрьмах, - сказала Наталья Сацункевич. - 63-летняя Галина Дербыш, у которой инвалидность в связи с онкологическим заболеванием, была помещена в одиночную камеру в Гродненской тюрьме, где ей не давали необходимые лекарства, из-за чего она несколько раз теряла сознание. Сейчас она находится в колонии, есть сообщения о ее крайне тяжелом положении".

Что на критику отвечают власти?

Постоянный представитель Беларуси при ООН Лариса Бельская на просьбу прокомментировать случаи смерти политзаключенных, у которых была инвалидность, заявила: "Нам неизвестны факты, что люди погибли в тюрьме в связи с инвалидностью. Ситуация 2020 года интерпретируется некорректно. Протесты не были мирными. Ряд нарушителей были задержаны. Что касается людей с инвалидностью, не наблюдалось какого-то массового вовлечения их в массовые беспорядки".

Отвечая на вопрос о бесчеловечном обращении, которое силовики применяют и в отношении людей с инвалидностью, Бельская также не признала проблему. По ее словам, с 2017 по 2023 год в Беларуси не было случаев привлечения к уголовной ответственности за применение пыток. Эксперты возразили, что Комитет против пыток ООН в своем докладе подтверждает систематические нарушения - есть свидетельства о физическом и сексуальном насилии. "У нас есть веские основания сомневаться в авторитетности источников, на основании которых Комитет сделал свои заключения", - возразила Бельская.

Начиная с 2021 года, власти ликвидировали более тысячи общественных организаций, под нож попали и те, кто оказывал помощь людям с инвалидностью - например, Гродненский детский хоспис, Офис для людей с инвалидностью. "Относительно ликвидации общественных объединений инвалидов, мне такие случаи неизвестны", - заявила в ООН представитель Минюста Елена Кириченко.

"Это подкрепляет нас в мысли, что есть причины быть обеспокоенными в связи с серьезными ограничениями гражданского движения, особенно за права людей с инвалидностью в Беларуси", - заключил координатор Комитета Мухаммад Аль-Ази.