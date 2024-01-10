Как больные диабетом борются за лечение в тюрьмах Беларуси

Чтобы получить таблетку или укол, нужно каждый день стоять в очереди в медпункт. От тяжелой работы диабетиков не освобождают.

Каждый год в Беларуси фиксируют более 20 тысяч новых больных сахарным диабетом. Всего их количество за последние 20 лет выросло в три раза, сообщает Минздрав. По закону, пациенты могут получить бесплатные лекарства и средства для самоконтроля уровня глюкозы в крови. Однако в колониях диабетики каждый день сталкиваются с трудностями. "Лекарства принимал по самочувствию, таблетки прятал в кармане, освобождения от тяжелой работы мне не дали", - рассказывает бывший политзаключенный Леонид Судаленко.

Диабетики не могут измерить уровень глюкозы в крови

Леонид Судаленко, который за правозащитную деятельность получил три года лишения свободы, вспоминает, что только по самочувствию определял, не повышен ли у него сахар: "Если мне было плохо, это такое ощущение, когда качает из стороны в сторону и почти теряешь сознание, значит, сахар поднимается, - объясняет он. - Как только меня поместили в СИЗО, я сказал сотрудникам, что должен каждый день контролировать сахар, но мне ответили, что глюкометр у родственников не примут".

За год, который правозащитник провел в Гомельском СИЗО, у него только один раз проверили уровень сахара: когда жена пошла к начальнику и возмутилась, что у супруга как диабетика не берут анализы. "Оказывается, у медслужбы есть свой глюкометр. Я просто просунул руку в "кормушку" камеры, вся процедура заняла пару минут", - пояснил Судаленко.

Леонид Судаленко Фото: БАЖ

Еще на свободе доктор прописал ему иностранный препарат, который родные регулярно передавали в СИЗО. Если обвиняемому никто не помогает, медчасть выдает бесплатные лекарства, но только белорусского производства. В СИЗО препараты лежат в общем коридоре. По требованию обвиняемого сотрудник выдает лекарство.

"Хуже обстоит дело с инсулином, - поясняет DW супруга другого политзаключенного, который отбывает наказание в колонии Брестской области. - Когда муж был на Окрестина, инсулин хранился в тумбочке на коридоре, хотя по правилам, он должен быть в холодильнике. Мы переживали, не испортится ли лекарство. Только когда супруга перевели в СИЗО, инсулин поместили в холодильник медчасти, куда его и приводили на уколы".

Как питаются в тюрьме больные диабетом

Больные диабетом должны соблюдать диету. В неволе, по словам собеседников DW, это крайне сложно.

"Что такое диета в тюрьме? Все готовят в общем котле, просто тебе отдельно подают порцию, - поясняет Леонид Судаленко. - Утром и вечером давали чай, он очень сладкий, поэтому я пить его не мог. В шесть утра давали сечку или овес на воде. Я приучил себя есть эту кашу. Обед только в 14 часов. Я обращался в медчасть, что для меня это слишком большой перерыв, но ничего не изменилось, формально мне не разрешали даже перекус, но с собой в кармане у меня всегда было что-то из еды".

В колонии, по словам правозащитника, требования диетического питание выполняются лучше, чем в СИЗО. "Дают стакан молока каждый день и четыре яйца в неделю, у обычных осужденных - два", - уточняет он.

"Из-за большого количества углеводов тюремная еда диабетикам не подходит, - уточняет супруга политзаключенного. - Без помощи родственников поддерживать себя в нормальном состоянии невозможно".

Чтобы получить таблетку, нужно часами стоять в очереди

Леонид Судаленко говорит, что по прибытии в колонию у него был запас лекарства на месяц, однако таблетки сразу же забрали и сказали, что будут выдавать по одной в медпункте.

"Если ты не пенсионер и не инвалид, обязан каждый день работать. Если работаешь в первую смену, то попасть в медпункт можешь только в восемь вечера, если во вторую смену - в десять утра. Чтобы получить свою таблетку, каждый раз теряешь час-два в очереди, - поясняет правозащитник. - Кроме того, политзаключенный не имеет право сам ходить по территории колонии, нужно дождаться инструктора, который заведет к медикам. Иначе отправят в ШИЗО".

Бывший начальник медслужбы Департамента исполнения наказания Василий Завадский отмечает, что в колонии невозможно держать эндокринолога и других узких специалистов. Формально прописан алгоритм взаимодействия с гражданской системой здравоохранения, но по факту добиться такого обследования очень сложно.

По словам специалиста, часто проблемы возникают из-за отсутствия медицинских документов: когда человек попадает в места лишения свободы, лечение на некоторое время прерывается. Такие перерывы могут плохо сказаться на состоянии здоровья, в том числе больных диабетом.

Судаленко признается, что тайком носил таблетки в кармане: "не всегда есть силы выстоять в очереди". Если бы сотрудники об этом узнали, последовало бы наказание.

"У меня как политзаключенного было столько "нарушений", что я уже этого не боялся. Тем более, меня все равно отправили в штрафной изолятор, несмотря на мой диагноз", - говорит Леонид.

При размещении осужденного в ШИЗО тюремный врач обязан его осмотреть и решить, может ли человек по состоянию здоровья находится в таких суровых условиях. Судаленко никто не осматривал, в ШИЗО он остался без таблеток. Вот что он говорит о тех днях:

"Тюремный доктор меня не проверял, смогу ли я вынести десять суток наказания в помещении, где ночью больше получаса не поспишь, потому что замерзаешь. Теплые вещи, даже свои личные, туда нельзя брать, термобелье забирают. Ни матрас, ни постельное белье не выдают. На мои жалобы, что мне очень холодно по ночам, врач ответил: "Заболеете - будем лечить".

По состоянию здоровья Судаленко не может поднимать более 5 кг, а от него этого требовали во время работы в цехе металла. "Когда я сказал врачу, что не могу поднимать тяжести, он мне ответил, что я симулянт. Перевода на другую работу я не добился", - вспоминает правозащитник.

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