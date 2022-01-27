 ″Окрестинизация″ Беларуси. ″Весна″ обнародовала новые данные о пытках | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 24.06.2022

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Беларусь

"Окрестинизация" Беларуси. "Весна" обнародовала новые данные о пытках

Правозащитный центр "Весна" представил три доклада о ситуации с правами человека в Беларуси. Правозащитники сообщили о пытках и о том, как изменилась ситуация в стране за два года.

Футболки с портретами белорусских политзаключенных

Футболки с портретами белорусских политзаключенных

"Репрессии и пытки в Беларуси качественно находятся на прежнем уровне. Мы регулярно слышим о пытках уголовно задержанных и административно арестованных. Конечно, больше, чем в августе 2020 года людей, которые подвергаются пыткам не стало, но это постоянный тренд и отклонения от него нет", - рассказал 24 июня юрист белорусского правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко во время презентации докладов центра в Вильнюсе. Доклады были представлены в рамках "Недели против пыток" и были посвящены ситуации с правами человека в Беларуси за последние 2 года.

О чем три доклада "Весны"

На мероприятии правозащитники рассказали о трех докладах "Весны": "Уголовное преследование по политическим мотивам. Беларусь 2021-2022", "Политически мотивированные административные процессы: стандарты и реальность в Беларуси за 2021-2022 годы", "Места несвободы в Беларуси. Отчет за 2020-2021 годы". Как отметил юрист Павел Сапелко, все они объединены темой пыток, жестокого и бесчеловечного обращения.

Представляя первый доклад об уголовном преследовании по политическим мотивам, Сапелко заявил, что хотя "Весна" уже давно занимается этой темой, такого масштаба уголовных дел, как в 2020 году раньше никогда не было. На момент составления отчета (середина апреля 2022 года) правозащитникам известны данные около 2600 человек, ставших объектами уголовного преследования с начала выборов, и более 1600 человек, осужденных в связи с политической и общественной деятельностью: "Но на сегодня, буквально за пару месяцев, эти цифры уже увеличились до 2900 и 1850 человек соответственно".

Сапелко также сослался на данные Верховного суда, из которых следует, что с начала августа 2020 года по февраль 2022 года были осуждены 1832 человека. "Это значит, что порядка 80% дел мы отслеживаем, и это неплохой результат в условиях, когда мы тотально ограничены в поисках любой информации, когда наших волонтеров преследуют, подвергают пыткам и лишают свободы по надуманным мотивам", - говорит Сапелко.

С пытками сталкиваются и уголовно, и административно задержанные

По словам правозащитника, пытки задержанных - самый большой раздел доклада об уголовном преследовании по политическим мотивам. "Весна" зафиксировала 44 случая пыток, но это, как считает Сапелко, лишь верхушка айсберга, ведь эти данные стали известны лишь в результате рассмотрения уголовных дел - то есть, люди во время суда заявляли о пытках на этапе задержания, перед допросами, в изоляторах и даже непосредственно перед судебным заседанием.

Павел Сапелко на презентации в Вильнюсе

Павел Сапелко на презентации в Вильнюсе

Говоря о видах пыток и попытке сформировать статистику, Павел Сапелко указывает, что пытки - это многогранное явление. "Я пытался проанализировать эти 44 случая и сказать, что, например, в 30 случаях - ударили дубинкой или заломали руки, но у меня не получилось. Пытки невозможно систематизировать, каждый случай пыток особенный, он больно ранит и того, кто сам стал жертвой пыток, и того, кто стал свидетелем этого, и того, кто об это слушает и читает".

В рамках второго доклада о политически мотивированных административных процессах правозащитники проанализировали и оценили данные о 528 судебных заседаниях в 46 судах Беларуси. Касательно пыток административно задержанных, Сапелко указывает, что если в случае с уголовным преследованием речь идет об историях конкретных людей, то в случае с административным арестом через пытки прошел каждый задержанный, за редкими исключениями в изоляторах небольших городов. "Мы регулярно фиксируем пытки над административно задержанными. Среди них - лишение возможности спать на ровной поверхности, перенаселенные камеры, лишение еды и воды, несоответствующая температура в камере, отсутствие горячей воды и постельного белья", - рассказывает правозащитник.

Кроме того, рассказывая о третьем отчете о местах несвободы в Беларуси, который "Весна" делает регулярно, Сапелко отметил, что осужденные продолжают рассказывать о разного рода пытках и бесчеловечном обращении. "Даже лишение свиданий с семьей и телефонных разговоров - это тоже считается формой жестокого обращения", - говорит он.

Произошла "Окрестинизация" Беларуси

Как отмечают правозащитники, всего в Беларуси в 2022 году длительно лишены свободы более 40 тысяч человек. Последние официальные данные от МВД о количестве людей в местах лишения свободы были в 2018 году - власти заявляли о 32,5 тысячах человек. "Предполагаю, что эти цифры остались на прежнем уровне", - считает Сапелко. Кроме того, к аресту по Уголовном кодексу судами Беларуси в 2021 году были осуждены 6663 человека, а к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (так называемая "химия") - 2006 человек.

Во всех видах исправительных учреждений в Беларуси осужденные сталкиваются в пытками, продолжает тему правозащитник Алесь Бураков и отмечает, что речь сейчас идет не только о политзаключенных. "Физическое насилие - это первое, что приходит на ум. Широко известен случай политзаключенного Артема Анищука, который в ИК-15 в Вейно был вынужден проглотить металлические предметы, чтобы его перестали пытать. А в ИК-17 в Шклове, где умер Витольд Ашурок, рассказывают об "обряде посвящения" по прибытию в колонию: офицеры надевают на голову черный мешок и избивают".

Бураков отмечает, что произошла "окрестинизация" Беларуси, то есть изоляторы в регионах, где были нормальные условия, стали постепенно превращаться в Окрестино - синоним пыток и ужаса. "Проблемы с бытовыми условиями наблюдаются везде: перенаселенность камер, низкое качество пищи, несоответствие температурного режима, отсутствие освещения, из-за чего у заключенных ухудшается зрение. Отдельный пункт - лишение контакта c внешним миром, нет писем, свиданий и звонков. Последнее время проблемы с корреспонденцией стали наблюдаться даже у тех, кто не является политзаключенным".

Алесь Бураков также подробно рассказал о женской исправительной колонии №4 в Гомеле, где, например, недавно отбывала наказание Наталья Херше. “Херше нам рассказала о "клетке" - узком помещении на улице, где заключенные могли в ожидании каких-либо действий проводить несколько часов и зачастую в неподходящей для этого одежде. В целом, человечности в колониях Беларуси совсем нет".

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    Автор: Янина Мороз


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