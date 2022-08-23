Собрать детей в школу. Как помогают семьям политзаключенных

Пять инициатив - Фонд солидарности BYSOL, благотворительный фонд "Страна для Жизни", инициатива помощи политическим заключенным в Беларуси Dissidentby, Беларуское объединение RAZAM e.V., Благотворительная организация Littowin LIONS CLUB - собрали деньги на помощь детям политзаключенных накануне нового учебного года.

"Семьи могут потратить деньги по своему усмотрению"

Как отмечают организаторы акции, в Беларуси для того, чтобы собрать детей в школу, власти предлагают взять специальные кредиты с льготными процентами. За них можно купить канцтовары или верхнюю одежду белорусского производства, но даже это порой недоступно для семей политзаключенных.

"Мы хотим, чтобы 1 сентября стал настоящим праздником для детей белорусских политзаключенных. Мы поддерживаем не только семьи политзаключенных, которые признаны таковыми правозащитными организациями, но и семьи, где есть осужденные по политическим статьям, даже если официального статуса политзаключенного у человека нет. К тому же стараемся помочь людям, которые находятся на так называемой "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. - Ред.)", - пояснили DW представители одного из организаторов, фонда солидарности BYSOL.

Общими усилиями за короткое время пять инициатив, занимающихся поддержкой политзаключенных, собрали около 15 тысяч евро, за эти деньги собраться в школу помогут 189 детям в Беларуси и за рубежом. "Когда кто-то из близких находится в СИЗО, колонии или на "химии", это всегда большие затраты. Неважно, где ты находишься в Беларуси или за границей, если существенная сумма семейного бюджета уходит на поддержку человека в заключении, - отмечают организаторы. - На каждого ребенка политзаключенного будет выделено по 75 евро. Мы хотим, чтобы эти деньги семьи потратили по своему усмотрению".

"Любая помощь для нашей семьи важна"

"Вначале я отказывалась от помощи, было неудобно, думала, кому-то нужнее, к тому же у нас еще были какие-то сбережения. Сейчас они закончились, цены постоянно растут. В этом учебном году в школе придумали одеть всех детей в одинаковую форму, это дополнительные траты. Любая помощь для нашей семьи важна", - рассказывает Елена (имя изменено по просьбе собеседницы). Ее мужа недавно осудили за участие в протестах после выборов 2020 года. После его задержания семья оказалась в сложном финансовом положении, Елене пришлось устроиться на вторую работу: "Я работала в магазине, зарплаты там копеечные, муж фактически был единственным кормильцем. К тому же мы живем в съемной квартире".

Помощь от фондов накануне нового учебного года - это возможность хоть как-то порадовать сына-подростка, который очень тяжело переживает разлуку с отцом. "Папа для него все. Каждое письмо от отца - это слезы. Хотя и муж его успокаивал, говорил, что все это временно, для ребенка это боль. Ему хотелось бы, чтобы папа был рядом", - делится Елена.

Одна посылка в колонию обходится в 500 евро

Муж Ольги (имя изменено) находится в заключении полтора года - за комментарий в соцсетях, который интерпретировали как "оскорбление президента". За это время у Ольгиной семьи семь раз были с обысками, все проходило на глазах четверых детей. "Младшей дочери был год, когда забрали мужа, поэтому она знает папу только по фотографии. Мужу тоже тяжело, он не видел ее первые шаги, не слышал первые слова, - рассказывает женщина. - Старшие дети пишут папе письма, посылают рисунки, он тоже пишет им отдельно. Дети знают, где папа, что он не сделал ничего плохого, он для них герой".

Сейчас муж Ольги находится в колонии, последнее свидание с ним разрешили весной, звонков, по словам женщины, тоже давно не было. "Это все сложно и морально, и физически. К тому же, когда в семье есть политзаключенный, - это большие финансовые затраты, - признается собеседница. - Одна посылка, которую в колонию можно отправлять раз в три месяца, обходится в 1000-1200 рублей (около 400- 480 евро), для меня это неподъемная сумма, мое пособие по уходу за ребенком - 750 рублей (300 евро). Недавно мужу нужен был адвокат, если бы не помощь инициатив и фондов, у наших политзаключенных не было бы ни адвокатов, ни передач".

При этом, рассказывает Ольга, любая такая помощь в Беларуси - вне закона и за нее также могут преследовать. Ольга получает деньги для детей во второй раз: за первую - на летний отдых - двум старшим детям решили купить велосипеды, чтобы ездить в школу, в этот раз - канцтовары и обувь, если останется, то еще книжки - ребята очень любят читать.

В этом сентябре в школу могла пойти еще одна дочь Ольги, ей уже исполнилось шесть лет и к учебе девочка готова, но в семье решили отложить это событие на год, чтобы девочку в первый класс повел папа, который к тому времени должен выйти на свободу.

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