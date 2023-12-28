Что известно о СИЗО под Минском, которое заменит Володарку?

Следственный изолятор №1 - одно из наиболее известных мест заключения в Беларуси. СИЗО расположено в Пищаловском замке в самом центре Минска. В 2008-м одна из башен обвалилась, и власти заговорили о строительстве нового изолятора - в Колядичах под Минском. Сдача объекта задерживается на девять лет, в начале 2024-го ожидается перевод первых заключенных.

СИЗО №1 находится на улице Володарского, оттого в народе его называют Володаркой. Здесь же располагается единственная уцелевшая крепость города, построенная в 1825 году как тюрьма. В самой крепости с 2008 года никого не содержат - после обрушения одной из башен замок был законсервирован. Обвиняемые находятся в корпусах, построенных рядом в 70-е годы. В СИЗО более ста камер, здесь содержат и женщин, и несовершеннолетних, и приговоренных к расстрелу.

Какие условия сейчас в СИЗО?

Как рассказал в комментарии DW адвокат, лишенный лицензии, самые худшие условия у обвиняемых, которые находятся в подвальных камерах - там сыро, проблемы с вентиляцией. "Есть камеры, в которых сидят 24 человека. Из-за перенаселенности их называют Шанхай, - поясняет собеседник. - Администрация использует такие условия содержания как дополнительное давление, поэтому туда часто отправляют политзаключенных".

С 2020 года, по подсчетам правозащитников, через Володарку прошли тысячи осужденных по политическим мотивам. "Доходило до того, что в камере шесть из десяти обвиняемых были политическими", - отметил бывший адвокат.

Сейчас самое известное белорусское СИЗО расположено в Пищаловском замке в центре Минска Фото: Christian Thiele/dpa/picture alliance

Чаще всего, камера в Минском СИЗО - это грязное, темное, непроветренное и переполненное помещение. Из-за антисанитарии проблемы с насекомыми и грызунами. Только в нескольких камерах туалет отделен дверью, в остальных - небольшой стенкой. Формально курить внутри запрещено, но это правило повсеместно нарушается, разделения на курящих и некурящих администрация не делает.

В камерах нет холодильников, заключенные хранят продукты или за решеткой, или на полу под нарами. Родственники могут передать телевизор. Раз в день обвиняемых выводят в прогулочный дворик, размером с камеру. Принять душ можно раз в неделю. Стирают заключенные сами, в камерах, из-за проблем с вентиляцией вещи сохнут несколько дней.

"Бытовые условия на Володарке плохие, в новом здании многие проблемы решатся, - считает бывший адвокат. - Из плюсов старого СИЗО можно отметить его размещение - в центре города и недалеко от вокзала, это было удобно, прежде всего, родственникам, которые приезжают со всей Беларуси, чтобы привезти передачу".

Новый комплекс СИЗО находится в получасе езды от Минска и стоит посреди промышленной зоны. От предприятий и частного сектора его отделяет трехуровневый забор. Рядом с изолятором построили общежитие для сотрудников исправительного учреждения.

В Колядичах появится больница для заключенных

Еще одна проблема Володарки и в целом пенитенциарной системы - отсутствие полноценной тюремной больницы. До 2010 года больница находилась на территории тюрьмы на улице Кальварийской, но здания снесли, на их месте появился жилой комплекс "Каскад". Тюремную больницу временно перенесли в СИЗО на Володарского.

Бывший начальник медслужбы Департамента исполнения наказаний Василий Завадский поясняет, что часть изолятора просто переоборудовали под медицинские нужды, ничего не достраивали. "Там нет палат, которые мы привыкли видеть в обычных больницах, пациенты лежат в камерах, которые охраняют, как и обычные, просто они выделены под "больницу", - поясняет Завадский. - Разделение только по полу, в одной "палате" лежат люди с совершенно разными диагнозами".

Так, в одной “палате” может оказаться человек с синдромом отмены, что сопровождается агрессивным поведением, и пациент, которому нужен покой.

Тюремная больница в Колядичах должна решить эти проблемы, и она уже функционирует. "Я успел там побывать и могу сказать, что условия хорошие, - пояснил бывший защитник. - В первую очередь, больница рассчитана на осужденных, которых доставляют из колоний и тюрем со всей Беларуси, однако и подследственных с Володарки туда отправляют".

Известно, что на территории комплекса построили инфекционное отделение, будет у исправительного учреждения и свой морг. В новый изолятор переведут и приговоренных к высшей мере наказания. Сейчас они находятся в специальном "коридоре смерти" на Володарского, расстрелы производили здесь же.

Что будет дальше с Володаркой?

Власти заявляли, что после переезда СИЗО в Колядичи Пищаловский замок передадут городу. Его планируют отреставрировать, в 2014 году было разработано техническое заключение - на восстановление требуется около 5 млн долларов. Чиновники рассчитывали привлечь инвесторов.

Любопытно, что и на строительство нового изолятора власти изначально планировали привлечь частные инвестиции. Однако позже в указ Лукашенко было внесено уточнение, что правительство должно заложить на это средства из бюджета. Строительство объекта оценивается более, чем в 60 млн долларов. Не обошлось без коррупции - за хищения осуждены ряд сотрудников государственных строительных компаний.

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