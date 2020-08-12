Что творится в белорусских СИЗО? Рассказы задержанных

В Беларуси начали массово освобождать задержанных во время акций протеста после выборов президента . Многие из них рассказывают об унижениях и издевательствах за решеткой. Однако замминистра МВД Александр Барсуков, приехавший ночью 14 августа в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД на Окрестина, заявил журналистам: "Издевательств не было". Что же на самом деле творится за стенами изоляторов и РУВД, DW рассказали те, кто вышел на свободу.

На Окрестина "избивали дубинками и заставляли стоять на коленях"

Павла Чудука задержали 10 августа около 2 часов ночи в центре Минска. Когда мужчина уже лежал на земле, его били электрошокером в область почек: "Воздействие электрошока не видно, но чувствуешь на протяжении 3-5 минут, что ты не можешь ходить". По словам Чудука, атрофируется область шеи, а также нижняя челюсть - не можешь говорить. "По ощущениям, электрошокер был включен на максимум, - рассказывает Павел. - Они кричали: "Ну что, нравится, еще хочешь, пойдешь еще?". По его словам, это было в центре города.

Многим задержанным после освобождения из СИЗО потребовалась медицинская помощь

Потом Чудука привезли в ЦИП на Окрестина. По его рассказам, там было уже 150 человек. В разных частях здания находились группы по 50-60 человек, многих избивали дубинками: "Люди кричали и просили прекратить. Были слышны глухие удары по спине, ребрам".

Павел находился во внутреннем дворе ЦИП: "По их определению это называется "пробка" - ты стоишь на коленях, руки за головой, а голова касается пола; или руками к стене, а голова касается стены. Людей заставляли каждые 20 минут менять позицию, передвигаться на коленях с одной стороны стены в другую - 20-30 метров".

Чудук рассказывает, что "скорая" приезжала четыре раза: "Их не пускали, взяли нашатырь и сказали, что этого хватит. В три часа ночи приехал еще один автобус, в котором было 110 человек. Начальник ЦИП вышел и сказал, что ему некуда девать задержанных". По словам Павла Чудука, "в камере на 10 квадратов было 25 человек. Первыми выпускали несовершеннолетних, там был мальчик, которому 17 лет". После ударов электрошокером Павел полтора дня не чувствовал челюсть с правой стороны, не мог глотать, у мужчины до сих пор дрожат руки.

В Центральном РУВД "заставляли лежать на полу, били, обливали водой"

"По моим ощущениям, я отделался относительно легко. Видел, как выходили люди, которым было очень плохо", - говорит Андрей (имя изменено по просьбе героя). Его также выпустили из ЦИП на Окрестина. У мужчины гематомы на ногах, синяки в области спины. Андрея задержали вечером 11 августа недалеко от метро "Пушкинская". В автозаке, по его словам, били по ногам и ставили на колени. Мужчину привезли в Центральное РУВД: "На парковке во внутреннем дворе уже лежали лицом в асфальт около 30 человек, между ними с криками ходили охранники. Нас положили там же, по всем прибывшим прошлись дубинками, потом начали обливать водой".

Задержания в Минске в ночь с 9 на 10 августа

Андрей говорит, что пролежал так около трех часов. Людей периодически били. Если кто-то пытался встать, доставалось еще больше. Потом, вспоминает мужчина, начали вызывать для составления протокола: "Всем давали уже готовые "участвовал в несанкционированных акциях, выкрикивал лозунги". Того, кто отказывался подписывать, отводили в отдельную комнату и снова били, пока не соглашался. Затем задержанных снова вывели на улицу и поставили лицом к стене: "В камеры не сажали, они уже были забиты. В туалет отпускали в сопровождении сотрудника, воды не давали".

В 10 утра людей начали развозить по изоляторам, рассказывает Андрей. Он оказался в ЦИП на Окрестина. Сотрудники были на адреналине, поторапливали прибывших дубинками: "Бежишь непонятно куда, впереди ничего не видишь, цепляешься за какие-то пороги, получаешь дубинкой по спине, тебя бьют ногами". Андрея и еще 55 человек поместили во дворик для прогулок. Мужчина рассказывает, что пробыл там до двух часов ночи: "Покормили и дали воды только в полночь. Дали остатки от обеда - по трети котлеты, может быть, досталось и то не всем. Дали воды. Это была первая еда и вода за сутки". Андрей слышал, как приезжали новые машины, людей также избивали. "Доносились крики, топот, звуки ударов. Поняли, что мы еще относительно легко отделались", - вспоминает он.

Андрея выпустили около 3 часов ночи 13 августа. "Когда называли фамилии, говорили: финальная порция ударов и можете быть свободны". До этого, по словам мужчины, людей сортировали: тех, у кого были татуировки, или кто, по мнению охранников, выглядел странно, вели в отдельную очередь и били с особым удовольствием. "Лупили и спрашивали: "Мы фашисты?" Когда лежишь по ударами дубинок, не будешь говорить, да, фашисты. Ну а кто же вы, если ваша работа - избивать людей, если это доставляет вам удовольствие?", - говорит Андрей.

В Ленинском РУВД Минска "держали всю ночь на улице стоя, не давали пить"

"Из автозаков начали выносить тяжело раненых. К ним позвали врачей. Одна врач кричала солдатам, что это ненормально, что они звери. Те ответили: "Нормально, лечи давай", - рассказывает Михаил (имя изменено по просьбе героя). Он провел ночь в Ленинском РУВД Минска.

Мужчина не был на акции протеста - силовики вытащили его из машины: "Мы попали в пробку. К нам подошли люди со щитами и дубинками, скорее всего, спецназ внутренних войск". Нас вывели из машины, сказали разблокировать телефоны - проверяли, есть ли фото и видео с митингов, рассказывает Михаил. По его словам, у него было видео, на котором люди идут с БЧБ-флагом, за это его задержали. "Солдаты, которые меня вели, посоветовали сидеть тихо, поэтому меня не били. Некоторых в автозаке избивали зверски. Рядом был мужчина, который не говорил, только слабо стонал и, кажется, совсем не мог держаться самостоятельно", - вспоминает Михаил.

Михаила привезли в Ленинский РУВД: "Пока вели из автозака, каждого били дубинками по ногам и кулаками по ребрам. Всех поставили на колени, руки были за головой. Некоторым из-за травм или проблем со здоровьем было тяжело так стоять. Когда люди хотели поменять позу, снова могли ударить". Мужчина вспоминает, что силовики постоянно менялись, были те, кто пытался помочь, но кто-то просто зверствовал. В РУВД приезжали медики, некоторых задержанных забирала "скорая".

По словам Михаила, ночь он провел на улице - площадка 4 на 10 метров, огороженная металлическими пластинам. "Людей ставили лицом к стене, руки были связаны пластиковым хомутом спереди. Среди задержанных были четыре девушки, был подросток - у него кружилась голова, но сидеть не разрешали", - рассказывает Михаил. Он говорит что, "когда начало светать пришел омоновец, крикнул нам: "Ну что, весело было сегодня ночью? А завтра еще веселее будет! Столько гайцов поломали. Заберите у них воду, пусть сдохнут от жажды". Мужчина признается, что только потом понял, что их считают теми, кто калечит милицию. Михаила выпустили утром, и он говорит, что ему повезло, его задержание было самым "мягким" из тех, о которых он слышал.

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